Мишустин назвал туристический потенциал Северного Кавказа значительным - РИА Новости, 30.04.2026
14:00 30.04.2026 (обновлено: 14:56 30.04.2026)
Мишустин назвал туристический потенциал Северного Кавказа значительным

Мишустин: туристический потенциал Северного Кавказа значителен

© РИА Новости / Александр Миридонов | Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. 30 апреля 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. 30 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. 30 апреля 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин заявил, что туристический потенциал Северного Кавказа значителен.
  • Он отметил возможности региона для развития различных видов отдыха благодаря его географическому расположению.
  • Мишустин упомянул сформированную инфраструктуру для всесезонных туристических кластеров, таких как Архыз, Домбай, Эльбрус и Мамисон.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр - РИА Новости. Туристический потенциал Северного Кавказа значителен, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Другой очень важный сектор экономики, который мы всегда подробно обсуждаем в рамках заседания Правительственной комиссии и поддержке которого уделяем особое внимание, - это туризм. Потенциал его здесь значителен на Северном Кавказе", - сказал Мишустин на совещании с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.
Премьер-министр РФ отметил, что географическое расположение позволяет региону развивать любой из его секторов, создавать условия для оздоровительного и пляжного отдыха, для активного, экстремального - как горные лыжи, сноуборд, альпинизм.
"За последние несколько лет сформирована мощнейшая инфраструктура для всесезонных туристических кластеров. Это хорошо известные Архыз, Домбай, это Эльбрус, совсем молодой Мамисон стали точками притяжения для десятков и сотен тысяч туристов", - добавил Мишустин.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости – информационный партнер форума.
