Мишустин назвал туристический потенциал Северного Кавказа значительным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Мишустин заявил, что туристический потенциал Северного Кавказа значителен.
- Он отметил возможности региона для развития различных видов отдыха благодаря его географическому расположению.
- Мишустин упомянул сформированную инфраструктуру для всесезонных туристических кластеров, таких как Архыз, Домбай, Эльбрус и Мамисон.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр - РИА Новости. Туристический потенциал Северного Кавказа значителен, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Другой очень важный сектор экономики, который мы всегда подробно обсуждаем в рамках заседания Правительственной комиссии и поддержке которого уделяем особое внимание, - это туризм. Потенциал его здесь значителен на Северном Кавказе", - сказал Мишустин на совещании с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.
Премьер-министр РФ отметил, что географическое расположение позволяет региону развивать любой из его секторов, создавать условия для оздоровительного и пляжного отдыха, для активного, экстремального - как горные лыжи, сноуборд, альпинизм.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля.
