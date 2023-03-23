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Мишустин прокомментировал вопрос о своей игре на музыкальных инструментах
Мишустин прокомментировал вопрос о своей игре на музыкальных инструментах - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин прокомментировал вопрос о своей игре на музыкальных инструментах
Премьер-министр России Михаил Мишустин не согласился с похвалой в свой адрес по поводу прекрасной игры на музыкальных инструментах, сказал, что он не прекрасно... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:23
2023-03-23T14:23
2023-03-23T14:30
россия
михаил мишустин
госдума рф
общество
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин не согласился с похвалой в свой адрес по поводу прекрасной игры на музыкальных инструментах, сказал, что он не прекрасно играет. "Спасибо огромное. Но я не прекрасно играю на музыкальных инструментах", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета правительства в Госдуме в ответ на реплику о том, что среди инвалидов много музыкантов, которые, как и премьер, прекрасно играют на инструментах и нуждаются в рабочих местах. Восьмого марта Мишустин в эфире Первого канала в программе, посвященной творчеству композитора Алексея Рыбникова, сыграл на рояле фрагмент его мелодии "Я тебя никогда не забуду" из рок-оперы "Юнона и Авось".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, госдума рф, общество, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Общество, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин прокомментировал вопрос о своей игре на музыкальных инструментах
Мишустин не согласился с похвалой по поводу прекрасной игры на музыкальных инструментах