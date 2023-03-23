https://ria.ru/20230323/mishustin-1860078611.html

Мишустин прокомментировал вопрос о своей игре на музыкальных инструментах

Мишустин прокомментировал вопрос о своей игре на музыкальных инструментах - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин прокомментировал вопрос о своей игре на музыкальных инструментах

Премьер-министр России Михаил Мишустин не согласился с похвалой в свой адрес по поводу прекрасной игры на музыкальных инструментах, сказал, что он не прекрасно... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T14:23

2023-03-23T14:23

2023-03-23T14:30

россия

михаил мишустин

госдума рф

общество

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин не согласился с похвалой в свой адрес по поводу прекрасной игры на музыкальных инструментах, сказал, что он не прекрасно играет. "Спасибо огромное. Но я не прекрасно играю на музыкальных инструментах", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета правительства в Госдуме в ответ на реплику о том, что среди инвалидов много музыкантов, которые, как и премьер, прекрасно играют на инструментах и нуждаются в рабочих местах. Восьмого марта Мишустин в эфире Первого канала в программе, посвященной творчеству композитора Алексея Рыбникова, сыграл на рояле фрагмент его мелодии "Я тебя никогда не забуду" из рок-оперы "Юнона и Авось".

https://ria.ru/20200117/1563531356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, госдума рф, общество, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году