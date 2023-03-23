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Мишустин прокомментировал вопрос о своей игре на музыкальных инструментах - РИА Новости, 23.03.2023
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14:23 23.03.2023 (обновлено: 14:30 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/mishustin-1860078611.html
Мишустин прокомментировал вопрос о своей игре на музыкальных инструментах
Мишустин прокомментировал вопрос о своей игре на музыкальных инструментах - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин прокомментировал вопрос о своей игре на музыкальных инструментах
Премьер-министр России Михаил Мишустин не согласился с похвалой в свой адрес по поводу прекрасной игры на музыкальных инструментах, сказал, что он не прекрасно... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:23
2023-03-23T14:30
россия
михаил мишустин
госдума рф
общество
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин не согласился с похвалой в свой адрес по поводу прекрасной игры на музыкальных инструментах, сказал, что он не прекрасно играет. "Спасибо огромное. Но я не прекрасно играю на музыкальных инструментах", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета правительства в Госдуме в ответ на реплику о том, что среди инвалидов много музыкантов, которые, как и премьер, прекрасно играют на инструментах и нуждаются в рабочих местах. Восьмого марта Мишустин в эфире Первого канала в программе, посвященной творчеству композитора Алексея Рыбникова, сыграл на рояле фрагмент его мелодии "Я тебя никогда не забуду" из рок-оперы "Юнона и Авось".
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россия, михаил мишустин, госдума рф, общество, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Общество, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин прокомментировал вопрос о своей игре на музыкальных инструментах

Мишустин не согласился с похвалой по поводу прекрасной игры на музыкальных инструментах

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин не согласился с похвалой в свой адрес по поводу прекрасной игры на музыкальных инструментах, сказал, что он не прекрасно играет.
"Спасибо огромное. Но я не прекрасно играю на музыкальных инструментах", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета правительства в Госдуме в ответ на реплику о том, что среди инвалидов много музыкантов, которые, как и премьер, прекрасно играют на инструментах и нуждаются в рабочих местах.
Восьмого марта Мишустин в эфире Первого канала в программе, посвященной творчеству композитора Алексея Рыбникова, сыграл на рояле фрагмент его мелодии "Я тебя никогда не забуду" из рок-оперы "Юнона и Авось".
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РоссияМихаил МишустинГосдума РФОбществоОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
 
 
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