В России создаются возможности для самореализации молодежи, заявил Мишустин

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России создаются возможности для самореализации молодежи в условиях изменений в мире.
"Мы создаем возможности, чтобы вы, ребята, могли раскрыть свой потенциал в условиях, когда мир непрерывно меняется, когда идет трансформация рынка труда, целых секторов экономики. А главным капиталом сегодня становятся знания и желание постоянно учиться новому", - сказал Мишустин участникам марафона.