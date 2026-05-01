Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Большинство граждан РФ (73%) доверяют президенту России Владимиру Путину и одобряют работу главы государства, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ.
При этом доля недоверяющих президенту составила всего 17%. В то же время 13% респондентов негативно оценивают работу Путина.
Работу правительства положительно оценили 45% россиян, с ними не согласились 33% граждан. Более половины респондентов (54%) назвали работу главы правительства Михаила Мишустина хорошей, 16% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения.
Если бы выборы в Государственную думу РФ состоялись в следующее воскресенье, 37% россиян проголосовали бы на них за партию "Единая Россия". Кроме того, 10% опрошенных сказали, что отдали бы голоса за ЛДПР, 9% - за КПРФ, 6% - за "Новых людей" и 3% - за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 24-26 апреля среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.