Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина - РИА Новости, 01.05.2026
10:47 01.05.2026
Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина

ФОМ: 73 процента россиян одобряют работу Путина

© РИА Новости / Алексей Никольский Владимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большинство граждан РФ (73%) доверяют президенту России Владимиру Путину и одобряют его работу.
  • Работу правительства положительно оценили 45% россиян, а работу главы правительства Михаила Мишустина — более половины респондентов (54%).
  • Если бы выборы в Государственную думу РФ состоялись в ближайшее время, 37% россиян проголосовали бы за партию "Единая Россия".
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Большинство граждан РФ (73%) доверяют президенту России Владимиру Путину и одобряют работу главы государства, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ.
При этом доля недоверяющих президенту составила всего 17%. В то же время 13% респондентов негативно оценивают работу Путина.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Работу правительства положительно оценили 45% россиян, с ними не согласились 33% граждан. Более половины респондентов (54%) назвали работу главы правительства Михаила Мишустина хорошей, 16% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения.
Если бы выборы в Государственную думу РФ состоялись в следующее воскресенье, 37% россиян проголосовали бы на них за партию "Единая Россия". Кроме того, 10% опрошенных сказали, что отдали бы голоса за ЛДПР, 9% - за КПРФ, 6% - за "Новых людей" и 3% - за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 24-26 апреля среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
ПолитикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинФонд "Общественное мнение"Единая РоссияЛДПР
 
 
