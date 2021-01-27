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Биография Натальи Гаврилицы
Биография Натальи Гаврилицы
Государственный деятель Молдавии Наталья Гаврилица родилась 21 сентября 1977 года. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T19:29
2021-01-27T19:29
молдавия
справки
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Государственный деятель Молдавии Наталья Гаврилица родилась 21 сентября 1977 года.Окончила юридический факультет Молдавского государственного университета в 2000 году, Гарвардский институт государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди (это один из факультетов Гарвардского университета) в 2005 году. В 2000-2003 годах работала ассистентом по политическим вопросам в бюро экономических и политических дел при посольстве США в Молдавии. В 2005 году – советник в офисе вице-председателя по Европе и Центральной Азии Всемирного банка в Вашингтоне (США). В 2005-2006 годах работала стажером, а затем консультантом главного управления экономикой и финансами в Европейской комиссии (Брюссель, Бельгия).В 2007-2008 годах – руководитель Департамента макроэкономической политики и развития в Министерстве экономики и торговли Молдавии. В 2008-2009 годах – глава управления программ и координирования помощи при правительстве Молдавии.В 2009-2013 годах была портфельным менеджером по методам анализа Программы статистики, доказательств и ответственности в Oxford Policy Management – международной консалтинговой компании в Великобритании, занимающейся вопросами развития стран с низким и средним уровнем дохода.В 2013-2014 годах – главный консультант в управлении анализа, мониторинга и оценки политик министерства образования Молдавии. В 2014-2015 годах занимала должность госсекретаря Минобразования республики.С 2015 года по 2019 год была гендиректором Глобального инновационного фонда в Лондоне (Великобритания).8 июня 2019 года Наталья Гаврилица стала министром финансов в правительстве Майи Санду.В конце июля 2019 года фракция Демократической партии Молдавии зарегистрировала в парламенте вотум недоверия министру финансов Наталье Гаврилице, связанный с ее неэффективной деятельностью на этом посту.12 ноября 2019 года парламент Молдавии вынес вотум недоверия всему правительству Майи Санду. 27 января 2021 года Санду, выигравшая президентские выборы в ноябре 2020 года, выдвинула Гаврилицу кандидатом на пост премьера страны. Наталья Гаврилица говорит на пяти языках – румынском, русском, английском, французском и испанском. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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молдавия, справки

Биография Натальи Гаврилицы

19:29 27.01.2021
 
© Facebook/Natalia GavrilițaГосударственный деятель Молдавии Наталья Гаврилица
Государственный деятель Молдавии Наталья Гаврилица - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Facebook/Natalia Gavrilița
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Государственный деятель Молдавии Наталья Гаврилица родилась 21 сентября 1977 года.
Окончила юридический факультет Молдавского государственного университета в 2000 году, Гарвардский институт государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди (это один из факультетов Гарвардского университета) в 2005 году.
В 2000-2003 годах работала ассистентом по политическим вопросам в бюро экономических и политических дел при посольстве США в Молдавии.
В 2005 году – советник в офисе вице-председателя по Европе и Центральной Азии Всемирного банка в Вашингтоне (США).
В 2005-2006 годах работала стажером, а затем консультантом главного управления экономикой и финансами в Европейской комиссии (Брюссель, Бельгия).
В 2007-2008 годах – руководитель Департамента макроэкономической политики и развития в Министерстве экономики и торговли Молдавии.
В 2008-2009 годах – глава управления программ и координирования помощи при правительстве Молдавии.
В 2009-2013 годах была портфельным менеджером по методам анализа Программы статистики, доказательств и ответственности в Oxford Policy Management – международной консалтинговой компании в Великобритании, занимающейся вопросами развития стран с низким и средним уровнем дохода.
В 2013-2014 годах – главный консультант в управлении анализа, мониторинга и оценки политик министерства образования Молдавии.
В 2014-2015 годах занимала должность госсекретаря Минобразования республики.
С 2015 года по 2019 год была гендиректором Глобального инновационного фонда в Лондоне (Великобритания).
8 июня 2019 года Наталья Гаврилица стала министром финансов в правительстве Майи Санду.
В конце июля 2019 года фракция Демократической партии Молдавии зарегистрировала в парламенте вотум недоверия министру финансов Наталье Гаврилице, связанный с ее неэффективной деятельностью на этом посту.
12 ноября 2019 года парламент Молдавии вынес вотум недоверия всему правительству Майи Санду.
27 января 2021 года Санду, выигравшая президентские выборы в ноябре 2020 года, выдвинула Гаврилицу кандидатом на пост премьера страны.
Наталья Гаврилица говорит на пяти языках – румынском, русском, английском, французском и испанском.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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