https://ria.ru/20210127/gavrilitsa-1594857139.html

Биография Натальи Гаврилицы

Биография Натальи Гаврилицы

Государственный деятель Молдавии Наталья Гаврилица родилась 21 сентября 1977 года. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T19:29

2021-01-27T19:29

2021-01-27T19:29

молдавия

справки

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Государственный деятель Молдавии Наталья Гаврилица родилась 21 сентября 1977 года.Окончила юридический факультет Молдавского государственного университета в 2000 году, Гарвардский институт государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди (это один из факультетов Гарвардского университета) в 2005 году. В 2000-2003 годах работала ассистентом по политическим вопросам в бюро экономических и политических дел при посольстве США в Молдавии. В 2005 году – советник в офисе вице-председателя по Европе и Центральной Азии Всемирного банка в Вашингтоне (США). В 2005-2006 годах работала стажером, а затем консультантом главного управления экономикой и финансами в Европейской комиссии (Брюссель, Бельгия).В 2007-2008 годах – руководитель Департамента макроэкономической политики и развития в Министерстве экономики и торговли Молдавии. В 2008-2009 годах – глава управления программ и координирования помощи при правительстве Молдавии.В 2009-2013 годах была портфельным менеджером по методам анализа Программы статистики, доказательств и ответственности в Oxford Policy Management – международной консалтинговой компании в Великобритании, занимающейся вопросами развития стран с низким и средним уровнем дохода.В 2013-2014 годах – главный консультант в управлении анализа, мониторинга и оценки политик министерства образования Молдавии. В 2014-2015 годах занимала должность госсекретаря Минобразования республики.С 2015 года по 2019 год была гендиректором Глобального инновационного фонда в Лондоне (Великобритания).8 июня 2019 года Наталья Гаврилица стала министром финансов в правительстве Майи Санду.В конце июля 2019 года фракция Демократической партии Молдавии зарегистрировала в парламенте вотум недоверия министру финансов Наталье Гаврилице, связанный с ее неэффективной деятельностью на этом посту.12 ноября 2019 года парламент Молдавии вынес вотум недоверия всему правительству Майи Санду. 27 января 2021 года Санду, выигравшая президентские выборы в ноябре 2020 года, выдвинула Гаврилицу кандидатом на пост премьера страны. Наталья Гаврилица говорит на пяти языках – румынском, русском, английском, французском и испанском. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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