https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851233036.html

Лидер партии "Шор" прокомментировал отставку правительства Молдавии

Лидер партии "Шор" прокомментировал отставку правительства Молдавии - РИА Новости, 10.02.2023

Лидер партии "Шор" прокомментировал отставку правительства Молдавии

Отставка премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы является результатом протестного давления последних шести месяцев, заявил в комментарии РИА Новости лидер... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T17:05

2023-02-10T17:05

2023-02-10T17:27

в мире

молдавия

илан шор

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 10 фев – РИА Новости. Отставка премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы является результатом протестного давления последних шести месяцев, заявил в комментарии РИА Новости лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор.Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила в пятницу, что уходит в отставку с поста главы правительства. Вместе с премьер-министром автоматически в отставку уходит и все правительство."То, что сегодня произошло - это результат протестного движения за последние шесть месяцев. Правительство Гаврилицы было самым неподготовленным за все годы независимости Молдавии", - заявил Шор в интервью РИА Новости по Skype."Требования оппозиции очень четкие и ясные. Временные власти должны незамедлительно покрыть гражданам затраты на коммунальные услуги за зимние месяцы. Мы требуем незамедлительного роспуска парламента и объявления досрочных парламентских выборов. Данная власть больше не представляет интересы граждан Молдавии. Это хунта, управляемая западными канцеляриями, которая поставила народ республики на колени", - добавил Шор. Политик также выразил сожаление, что в отношении ушедшего премьера не были открыты уголовные дела. "Да, должна быть не только отставка, но и посадка в тюрьму. И это обязательно произойдет. Посадка в тюрьму действующей власти за тотальное нарушение конституции, закона, прав и свобод граждан", –считает Шор.Партия "Шор" проводила в прошлом году массовые антиправительственные акции. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняли власти в неспособности справиться с кризисом, указывали на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.Шор находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет тюремное заключение. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы по обвинению в банковских махинациях. Шор опротестовал этот приговор, ему запретили покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава политической партии "Шор" стал депутатом, а затем покинул страну, после чего его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с отъездом политика, он объявлен в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 года Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. В конце мая по инициативе генпрокуратуры Шор снова лишили иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.

https://ria.ru/20230127/moldaviya-1847667657.html

https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html

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Шор: "Мы требуем незамедлительного роспуска парламента" Оппозиционная молдавская партия "Шор" требует распустить парламент и объявить досрочные выборы, заявил РИА Новости ее лидер. 2023-02-10T17:05 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, илан шор, наталья гаврилица