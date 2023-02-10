https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851225297.html

Санду не стала обсуждать кандидатов в премьеры Молдавии с "Шор"

Санду не стала обсуждать кандидатов в премьеры Молдавии с "Шор" - РИА Новости, 10.02.2023

Санду не стала обсуждать кандидатов в премьеры Молдавии с "Шор"

Президент Молдавии Майя Санду не стала обсуждать кандидатов на пост премьер-министра на консультациях с оппозиционной партией "Шор", заявила вице-председатель... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T16:47

2023-02-10T16:47

2023-02-10T16:47

в мире

молдавия

майя санду

марина таубер

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 10 фев - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду не стала обсуждать кандидатов на пост премьер-министра на консультациях с оппозиционной партией "Шор", заявила вице-председатель политформирования Марина Таубер. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила в пятницу, что уходит в отставку. Вместе с премьер-министром автоматически в отставку уходит и все правительство. Лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу выразил готовность сформировать новое правительство. Блок коммунистов и социалистов отказался принять участие в консультациях по выбору кандидата на пост премьера. "Это имитация консультаций, поэтому серьезных обсуждений быть не могло. Мы спросили, может ли наш кандидат быть принят, но не получили ответа, у нас есть кандидат - это Илан Шор (лидер партии - ред.). Но Майя Санду, не знаю, по каким причинам, не предложила нам никаких кандидатов", - заявила Таубер журналистам после встречи с президентом. Она отметила, что была единственным представителем партии на консультации, поскольку остальные депутаты просто не успевали добраться до администрации президента. Согласно законодательству, президент Молдавии должна назначить консультации с парламентскими партиями, чтобы выбрать нового кандидата на пост премьер-министра. Кандидат в премьеры должен будет в течение 15 дней представить парламенту свою команду и правительственную программу. Он будет утвержден в должности, если получит поддержку минимум 51 депутата из 101. У правящей партии в парламенте есть 63 мандата. Санду намерена огласить имя кандидата в премьеры уже в пятницу. Правительство Гаврилицы было утверждено в августе 2021 года после проведения в стране досрочных парламентских выборов. С тех пор в нем уже пять раз проходили перестановки, сменились вице-премьер по реинтеграции, а также министры экономики, сельского хозяйства, окружающей среды и труда и соцзащиты. Многочисленные опросы показывают, что около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20230210/gavrilitsa-1851141050.html

https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, майя санду, марина таубер, наталья гаврилица