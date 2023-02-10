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Санду не стала обсуждать кандидатов в премьеры Молдавии с "Шор" - РИА Новости, 10.02.2023
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Санду не стала обсуждать кандидатов в премьеры Молдавии с "Шор"
Санду не стала обсуждать кандидатов в премьеры Молдавии с "Шор" - РИА Новости, 10.02.2023
Санду не стала обсуждать кандидатов в премьеры Молдавии с "Шор"
Президент Молдавии Майя Санду не стала обсуждать кандидатов на пост премьер-министра на консультациях с оппозиционной партией "Шор", заявила вице-председатель... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:47
2023-02-10T16:47
в мире
молдавия
майя санду
марина таубер
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 10 фев - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду не стала обсуждать кандидатов на пост премьер-министра на консультациях с оппозиционной партией "Шор", заявила вице-председатель политформирования Марина Таубер. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила в пятницу, что уходит в отставку. Вместе с премьер-министром автоматически в отставку уходит и все правительство. Лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу выразил готовность сформировать новое правительство. Блок коммунистов и социалистов отказался принять участие в консультациях по выбору кандидата на пост премьера. "Это имитация консультаций, поэтому серьезных обсуждений быть не могло. Мы спросили, может ли наш кандидат быть принят, но не получили ответа, у нас есть кандидат - это Илан Шор (лидер партии - ред.). Но Майя Санду, не знаю, по каким причинам, не предложила нам никаких кандидатов", - заявила Таубер журналистам после встречи с президентом. Она отметила, что была единственным представителем партии на консультации, поскольку остальные депутаты просто не успевали добраться до администрации президента. Согласно законодательству, президент Молдавии должна назначить консультации с парламентскими партиями, чтобы выбрать нового кандидата на пост премьер-министра. Кандидат в премьеры должен будет в течение 15 дней представить парламенту свою команду и правительственную программу. Он будет утвержден в должности, если получит поддержку минимум 51 депутата из 101. У правящей партии в парламенте есть 63 мандата. Санду намерена огласить имя кандидата в премьеры уже в пятницу. Правительство Гаврилицы было утверждено в августе 2021 года после проведения в стране досрочных парламентских выборов. С тех пор в нем уже пять раз проходили перестановки, сменились вице-премьер по реинтеграции, а также министры экономики, сельского хозяйства, окружающей среды и труда и соцзащиты. Многочисленные опросы показывают, что около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20230210/gavrilitsa-1851141050.html
https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html
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в мире, молдавия, майя санду, марина таубер, наталья гаврилица
В мире, Молдавия, Майя Санду, Марина Таубер, Наталья Гаврилица
16:47 10.02.2023
 
Санду не стала обсуждать кандидатов в премьеры Молдавии с "Шор"

Санду не стала обсуждать кандидатов в премьеры Молдавии с оппозиционной партией "Шор"

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 фев - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду не стала обсуждать кандидатов на пост премьер-министра на консультациях с оппозиционной партией "Шор", заявила вице-председатель политформирования Марина Таубер.
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила в пятницу, что уходит в отставку. Вместе с премьер-министром автоматически в отставку уходит и все правительство. Лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу выразил готовность сформировать новое правительство. Блок коммунистов и социалистов отказался принять участие в консультациях по выбору кандидата на пост премьера.
Наталья Гаврилица - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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Премьер Молдавии Гаврилица подала в отставку
"Это имитация консультаций, поэтому серьезных обсуждений быть не могло. Мы спросили, может ли наш кандидат быть принят, но не получили ответа, у нас есть кандидат - это Илан Шор (лидер партии - ред.). Но Майя Санду, не знаю, по каким причинам, не предложила нам никаких кандидатов", - заявила Таубер журналистам после встречи с президентом.
Она отметила, что была единственным представителем партии на консультации, поскольку остальные депутаты просто не успевали добраться до администрации президента.
Согласно законодательству, президент Молдавии должна назначить консультации с парламентскими партиями, чтобы выбрать нового кандидата на пост премьер-министра. Кандидат в премьеры должен будет в течение 15 дней представить парламенту свою команду и правительственную программу. Он будет утвержден в должности, если получит поддержку минимум 51 депутата из 101. У правящей партии в парламенте есть 63 мандата. Санду намерена огласить имя кандидата в премьеры уже в пятницу.
Правительство Гаврилицы было утверждено в августе 2021 года после проведения в стране досрочных парламентских выборов. С тех пор в нем уже пять раз проходили перестановки, сменились вице-премьер по реинтеграции, а также министры экономики, сельского хозяйства, окружающей среды и труда и соцзащиты. Многочисленные опросы показывают, что около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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В миреМолдавияМайя СандуМарина ТауберНаталья Гаврилица
 
 
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