https://ria.ru/20230714/moldaviya-1884263928.html

Президент Молдавии Санду приняла отставку трех членов правительства

Президент Молдавии Санду приняла отставку трех членов правительства - РИА Новости, 14.07.2023

Президент Молдавии Санду приняла отставку трех членов правительства

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ об отставке трех министров, сообщает в пятницу пресс-служба администрации главы республики. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T17:34

2023-07-14T17:34

2023-07-14T17:34

в мире

молдавия

таджикистан

кишинев

наталья гаврилица

майя санду

дорин речан

газпром

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КИШИНЕВ, 14 июл – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ об отставке трех министров, сообщает в пятницу пресс-служба администрации главы республики. Ранее премьер Молдавии Дорин Речан объявил об отставке главы МВД Анны Ревенко, министра образования и исследований Анатолия Топалэ, а также министра инфраструктуры Лилии Дабижи. "Указы об отставке главы МВД Ревенко, министра образования и исследований Топалэ и главы министерства инфраструктуры Дабижи подписаны сегодня президентом", - отмечается в сообщении. Молдавские СМИ и телеграм-каналы, ссылаясь на источники в правительстве, передают, что на освободившиеся должности могут быть назначены глава генерального инспектората полиции МВД Виорел Чернэуцяну, депутат от правящей партии Дан Перчун и глава аппарата президента Андрей Спыну, который ранее занимал пост вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития. В правительстве Натальи Гаврилицы он отвечал за переговоры с Газпромом. В аэропорту Кишинева 30 июня произошла стрельба. Пассажиры были эвакуированы, вылеты временно отложены. Стрелял гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Прокуратура Таджикистана сообщила 1 июля, что стрелявшим являлся находившийся в розыске за похищение человека 43-летний Рустам Ашуров. При задержании мужчина получил тяжелое ранение и 3 июля скончался в больнице. После инцидента в аэропорту премьер Речан призвал усилить меры безопасности не только в воздушной гавани, но и по всей стране. А глава погранслужбы Росиан Василой сообщил, что сотрудники пограничной полиции пройдут обучение для борьбы с террористической угрозой с использованием современной техники и вооружения. Молдавская оппозиция призывала подать в отставку руководство правоохранительных структур в связи с произошедшей трагедией. Также ряд оппозиционных партий, включая социалистов, коммунистов, Либерально-демократической партии, политблок "ШОР" высказались за отставку самого премьера Речана. Оппозиция считает, что власти оказались не в состоянии обеспечить безопасность населения и стратегических объектов.

https://ria.ru/20230714/otstavka-1884141192.html

https://ria.ru/20230714/moldaviya-1884142620.html

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кишинев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, таджикистан, кишинев, наталья гаврилица, майя санду, дорин речан, газпром