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Экс-премьер Молдавии Филат не считает отставку Гаврилицы добровольной - РИА Новости, 10.02.2023
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Экс-премьер Молдавии Филат не считает отставку Гаврилицы добровольной
Экс-премьер Молдавии Филат не считает отставку Гаврилицы добровольной - РИА Новости, 10.02.2023
Экс-премьер Молдавии Филат не считает отставку Гаврилицы добровольной
Уход Натальи Гаврилицы с поста главы правительства Молдавии не был добровольным, ей внушили этот шаг, считает бывший премьер-министр республики Влад Филат. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T21:34
2023-02-10T21:34
молдавия
в мире
влад филат
майя санду
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 10 фев - РИА Новости. Уход Натальи Гаврилицы с поста главы правительства Молдавии не был добровольным, ей внушили этот шаг, считает бывший премьер-министр республики Влад Филат. Премьер Молдавии Гаврилица заявила в пятницу об уходе в отставку с поста главы правительства. Вместе с премьер-министром автоматически в отставку уходит и все правительство. "Это слишком поздний уход. Правительство, которое не могло добиться цели должно быть заменено решительным полномочным представителем, способным решать проблемы. Надо еще уточнить: госпожа Гаврилица не ушла, ее ушли", - заявил Филат в интервью порталу Nord News. По его словам, не все в партии "Действие и солидарность" согласны с этой отставкой, поскольку Гаврилица является частью политсилы, а президент Майя Санду легко от нее отказалась. Экс-премьер отметил, что президент страны не впервые отказывается от своих партнеров. "Те, кто слушает и выполняет инструкции, исходящие от президента, особенно те, кто занимается вопросами правосудия, должны помнить, что придет время, и с ними будут обращаться именно так. Придет время, их используют и после этого возложат ответственность за все на их плечи", - добавил Филат. В пятницу стало известно, что Санду назначила кандидатом на пост премьера своего советника в сфере безопасности и национальной обороны, бывшего министра внутренних дел Дорина Речана. Лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу от имени политсилы пообещал ему свою поддержку.
https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html
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молдавия, в мире, влад филат, майя санду, наталья гаврилица
Молдавия, В мире, Влад Филат, Майя Санду, Наталья Гаврилица
21:34 10.02.2023
 
Экс-премьер Молдавии Филат не считает отставку Гаврилицы добровольной

Экс-премьер Молдавии Филат: уход Гаврилицы с поста главы правительства не был добровольным

© Sputnik / Родион ПрокаНаталья Гаврилица
Наталья Гаврилица - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Sputnik / Родион Прока
Наталья Гаврилица. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 10 фев - РИА Новости. Уход Натальи Гаврилицы с поста главы правительства Молдавии не был добровольным, ей внушили этот шаг, считает бывший премьер-министр республики Влад Филат.
Премьер Молдавии Гаврилица заявила в пятницу об уходе в отставку с поста главы правительства. Вместе с премьер-министром автоматически в отставку уходит и все правительство.
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"Это слишком поздний уход. Правительство, которое не могло добиться цели должно быть заменено решительным полномочным представителем, способным решать проблемы. Надо еще уточнить: госпожа Гаврилица не ушла, ее ушли", - заявил Филат в интервью порталу Nord News.
По его словам, не все в партии "Действие и солидарность" согласны с этой отставкой, поскольку Гаврилица является частью политсилы, а президент Майя Санду легко от нее отказалась. Экс-премьер отметил, что президент страны не впервые отказывается от своих партнеров.
"Те, кто слушает и выполняет инструкции, исходящие от президента, особенно те, кто занимается вопросами правосудия, должны помнить, что придет время, и с ними будут обращаться именно так. Придет время, их используют и после этого возложат ответственность за все на их плечи", - добавил Филат.
В пятницу стало известно, что Санду назначила кандидатом на пост премьера своего советника в сфере безопасности и национальной обороны, бывшего министра внутренних дел Дорина Речана. Лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу от имени политсилы пообещал ему свою поддержку.
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МолдавияВ миреВлад ФилатМайя СандуНаталья Гаврилица
 
 
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