https://ria.ru/20230210/otstavka-1851326343.html

Экс-премьер Молдавии Филат не считает отставку Гаврилицы добровольной

Экс-премьер Молдавии Филат не считает отставку Гаврилицы добровольной - РИА Новости, 10.02.2023

Экс-премьер Молдавии Филат не считает отставку Гаврилицы добровольной

Уход Натальи Гаврилицы с поста главы правительства Молдавии не был добровольным, ей внушили этот шаг, считает бывший премьер-министр республики Влад Филат. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T21:34

2023-02-10T21:34

2023-02-10T21:34

молдавия

в мире

влад филат

майя санду

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 10 фев - РИА Новости. Уход Натальи Гаврилицы с поста главы правительства Молдавии не был добровольным, ей внушили этот шаг, считает бывший премьер-министр республики Влад Филат. Премьер Молдавии Гаврилица заявила в пятницу об уходе в отставку с поста главы правительства. Вместе с премьер-министром автоматически в отставку уходит и все правительство. "Это слишком поздний уход. Правительство, которое не могло добиться цели должно быть заменено решительным полномочным представителем, способным решать проблемы. Надо еще уточнить: госпожа Гаврилица не ушла, ее ушли", - заявил Филат в интервью порталу Nord News. По его словам, не все в партии "Действие и солидарность" согласны с этой отставкой, поскольку Гаврилица является частью политсилы, а президент Майя Санду легко от нее отказалась. Экс-премьер отметил, что президент страны не впервые отказывается от своих партнеров. "Те, кто слушает и выполняет инструкции, исходящие от президента, особенно те, кто занимается вопросами правосудия, должны помнить, что придет время, и с ними будут обращаться именно так. Придет время, их используют и после этого возложат ответственность за все на их плечи", - добавил Филат. В пятницу стало известно, что Санду назначила кандидатом на пост премьера своего советника в сфере безопасности и национальной обороны, бывшего министра внутренних дел Дорина Речана. Лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу от имени политсилы пообещал ему свою поддержку.

https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html

https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, в мире, влад филат, майя санду, наталья гаврилица