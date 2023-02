Киев потребовал провести расследование из-за материала о торговле оружием

https://ria.ru/20230216/rassledovanie-1852552116.html

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. МИД Украины требует от газеты Financial Times провести редакционное расследование из-за публикации о торговле оружием и людьми с территории Украины, заявил представитель министерства Олег Николенко. Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в интервью газете Financial Times заявила, что Кишинев "сталкивается с ростом" попыток торговли людьми и контрабанды оружия с Украины, а страна нуждается в большой поддержке в плане безопасности со стороны ЕС. "Этот материал Financial Times – очередная дезинформация. Ее цель – дискредитировать международную военную помощь Украине... Требуем от Financial Times немедленно провести редакционное расследование обстоятельств появления материалов, имеющих все признаки дезинформации в интересах России", - написал Николенко на своей странице в соцсети. Николенко заявил, что автор материала Financial Times не привел доказательств контрабанды оружия и торговли людьми, а также не предоставил цитат, подтверждающих заголовок статьи. Статья вышла на английском языке под заголовком "Премьер-министр Молдовы призывает ЕС увеличить помощь по борьбе с военной контрабандой Украины". "В прошлом году этот автор уже публиковал похожую статью, в которой также манипулировал темой якобы контрабанды оружия из Украины", - заявил Николенко.

