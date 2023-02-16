https://ria.ru/20230216/rassledovanie-1852552116.html
Киев потребовал провести расследование из-за материала о торговле оружием
Киев потребовал провести расследование из-за материала о торговле оружием - РИА Новости, 16.02.2023
Киев потребовал провести расследование из-за материала о торговле оружием
МИД Украины требует от газеты Financial Times провести редакционное расследование из-за публикации о торговле оружием и людьми с территории Украины, заявил... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T23:42
2023-02-16T23:42
2023-02-16T23:42
украина
молдавия
киев
олег николенко
наталья гаврилица
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. МИД Украины требует от газеты Financial Times провести редакционное расследование из-за публикации о торговле оружием и людьми с территории Украины, заявил представитель министерства Олег Николенко. Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в интервью газете Financial Times заявила, что Кишинев "сталкивается с ростом" попыток торговли людьми и контрабанды оружия с Украины, а страна нуждается в большой поддержке в плане безопасности со стороны ЕС. "Этот материал Financial Times – очередная дезинформация. Ее цель – дискредитировать международную военную помощь Украине... Требуем от Financial Times немедленно провести редакционное расследование обстоятельств появления материалов, имеющих все признаки дезинформации в интересах России", - написал Николенко на своей странице в соцсети. Николенко заявил, что автор материала Financial Times не привел доказательств контрабанды оружия и торговли людьми, а также не предоставил цитат, подтверждающих заголовок статьи. Статья вышла на английском языке под заголовком "Премьер-министр Молдовы призывает ЕС увеличить помощь по борьбе с военной контрабандой Украины". "В прошлом году этот автор уже публиковал похожую статью, в которой также манипулировал темой якобы контрабанды оружия из Украины", - заявил Николенко.
https://ria.ru/20230216/zelenskiy-1852539191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, молдавия, киев, олег николенко, наталья гаврилица, евросоюз, в мире
Украина, Молдавия, Киев, Олег Николенко, Наталья Гаврилица, Евросоюз, В мире
Киев потребовал провести расследование из-за материала о торговле оружием
Украина требует Financial Times провести расследование из-за материала о торговле оружием
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. МИД Украины требует от газеты Financial Times провести редакционное расследование из-за публикации о торговле оружием и людьми с территории Украины, заявил представитель министерства Олег Николенко.
Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица
в интервью газете Financial Times заявила, что Кишинев
"сталкивается с ростом" попыток торговли людьми и контрабанды оружия с Украины, а страна нуждается в большой поддержке в плане безопасности со стороны ЕС
.
"Этот материал Financial Times – очередная дезинформация. Ее цель – дискредитировать международную военную помощь Украине... Требуем от Financial Times немедленно провести редакционное расследование обстоятельств появления материалов, имеющих все признаки дезинформации в интересах России", - написал Николенко на своей странице в соцсети.
Николенко заявил, что автор материала Financial Times не привел доказательств контрабанды оружия и торговли людьми, а также не предоставил цитат, подтверждающих заголовок статьи. Статья вышла на английском языке под заголовком "Премьер-министр Молдовы призывает ЕС увеличить помощь по борьбе с военной контрабандой Украины".
"В прошлом году этот автор уже публиковал похожую статью, в которой также манипулировал темой якобы контрабанды оружия из Украины", - заявил Николенко.