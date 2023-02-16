https://ria.ru/20230216/moldaviya-1852447919.html

Протестующие в Молдавии передали новому премьеру свои счета за ЖКХ

Протестующие в Молдавии передали новому премьеру свои счета за ЖКХ - РИА Новости, 16.02.2023

Протестующие в Молдавии передали новому премьеру свои счета за ЖКХ

В Молдавии сторонники и представители оппозиционной партии "Шор" отдали новому премьер-министру Дорину Речану счета за коммунальные услуги, передает... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T16:09

2023-02-16T16:09

2023-02-16T17:22

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кишинев

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КИШИНЕВ, 16 фев — РИА Новости. В Молдавии сторонники и представители оппозиционной партии "Шор" отдали новому премьер-министру Дорину Речану счета за коммунальные услуги, передает корреспондент РИА Новости. На минувшей неделе премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что покидает свой пост. Вместе с ней автоматически в отставку отправилось и все правительство. Президент Майя Санду назначила кандидатом на освободившуюся должность своего советника в сфере безопасности и национальной обороны, бывшего министра внутренних дел Дорина Речана. Сегодня парламент утвердил новый кабинет министров во главе с ним.Утром в четверг оппозиционный Блок коммунистов и социалистов совместно с партией "Шор" провели отдельные акции протеста перед парламентом. Митингующие требовали повысить минимальный размер пенсии, снизить тарифы на коммунальные услуги и провести досрочные выборы. Мероприятие завершилось после начала заседания парламента, на котором депутаты приступили к заслушиванию выступления Речана, где он представил программу и состав нового правительства. В это время бойкотирующие заседание представители партии "Шор" призвали сторонников продолжить акцию. Вице-председатель движения Марина Таубер собрала у протестующих платежки за коммунальные услуги и вручила их Речану. "Жители Молдавии требуют аннулировать эти платежи. Они незаконны", — подчеркнула она.В целом митинг у стен законодательного собрания проходит мирно. Полиция в действия протестующих не вмешивается. В начале февраля партия "Шор" сообщила о возобновлении манифестаций против роста цен и тарифов на электроэнергию. Организаторы обратились к социалистам и коммунистам, а также Национальному альтернативному движению мэра Кишинева Иона Чебана с призывом поддержать протесты. В прошлом году оппозиционная пария "Шор" также проводила массовые антиправительственные акции совместно с коммунистами, которые входят в единый блок с социалистами в парламенте. Недовольство протестующих связано с беспрецедентным увеличением цен на газ и другие энергоресурсы, продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Митингующие обвиняли власти в неспособности справиться с кризисом. Кроме того, руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20230216/pridnestrove-1852420128.html

https://ria.ru/20230215/moldaviya-1852216388.html

https://ria.ru/20230214/vmeshatelstvo-1851864366.html

https://ria.ru/20230216/moldaviya-1852212822.html

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в мире, молдавия, кишинев, россия, наталья гаврилица, марина таубер, майя санду, ион чебан