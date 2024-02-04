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Все важные посты в Молдавии захватили румынские интервенты, заявил Шор - РИА Новости, 04.02.2024
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21:51 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/moldaviya-1925370319.html
Все важные посты в Молдавии захватили румынские интервенты, заявил Шор
Все важные посты в Молдавии захватили румынские интервенты, заявил Шор - РИА Новости, 04.02.2024
Все важные посты в Молдавии захватили румынские интервенты, заявил Шор
За три года работы действующей власти все важные посты в Молдавии были захвачены "румынскими интервентами", заявил молдавский политик и бизнесмен Илан Шор. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T21:51
2024-02-04T21:51
в мире
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КИШИНЕВ, 4 фев – РИА Новости. За три года работы действующей власти все важные посты в Молдавии были захвачены "румынскими интервентами", заявил молдавский политик и бизнесмен Илан Шор. "За три года беспредела режима Санду (президента Молдавии Майя Санду – ред.) нашу страну полностью захватили румынские интервенты — любой мало-мальски важный пост во власти уже занят ими. А помогли им в этом коллаборационисты из ПДС (правящая партия "Действие и солидарность – ред.) — за 30 сребреников и возможность смотаться в Европу. Сейчас уже не надо вводить войска: достаточно было свозить нашу Майечку на пару оплаченных налогоплательщиками визитов в Бухарест — и дело в шляпе", - написал Шор в своем Telegram-канале. Политик опубликовал инфографику бывших чиновников Румынии и граждан Румынии, занимающих высокие посты в Молдавии. В нем обозначены: президент республики Майя Санду, спикер парламента Игорь Гросу, глава Конституционного суда Домника Маноле, судьи КС Николай Рошка и Люба Шова, глава Нацбанка Молдавии, экс-министр финансов Румынии Анка Драгу, экс-премьер Молдавии, член Наблюдательного совета Нацбанка Наталья Гаврилица, глава Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Даниел Мариус Стайук, консультант мининфраструктуры, экс-глава минтранспорта Румынии Анка Боажиу, консультант в минюсте и генпрокуратуре, бывший генпрокурор Румынии Габриела Скутя, глава госинспекции труда, экс-глава Службы по контролю трудовых отношений инспектората труда в румынском городе Яссы Кэтэлин Цаку, глава миссии по партнерству ЕС-Молдавия, румынский дипломат Космин Динеску, высокий советник ЕС в Молдавии, экс-министр образования Румынии Даниел Фунериу. Ранее президент Молдавии Майя Санду санкционировала закон, который признает государственным языком республики румынский вместо молдавского. Парламент Молдавии одобрил переименование государственного языка. Согласно утвержденному закону, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка будет внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум.
https://ria.ru/20240120/referendum-1922532880.html
https://ria.ru/20240131/moldaviya-1924588747.html
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в мире, молдавия, румыния, европа, майя санду, илан шор, игорь гросу, евросоюз
В мире, Молдавия, Румыния, Европа, Майя Санду, Илан Шор, Игорь Гросу, Евросоюз
Все важные посты в Молдавии захватили румынские интервенты, заявил Шор

Шор: за три года все важные посты в Молдавии захватили румынские интервенты

© Flickr / inyuchoВид на Кишинев
Вид на Кишинев - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© Flickr / inyucho
Вид на Кишинев. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 фев – РИА Новости. За три года работы действующей власти все важные посты в Молдавии были захвачены "румынскими интервентами", заявил молдавский политик и бизнесмен Илан Шор.
"За три года беспредела режима Санду (президента Молдавии Майя Санду – ред.) нашу страну полностью захватили румынские интервенты — любой мало-мальски важный пост во власти уже занят ими. А помогли им в этом коллаборационисты из ПДС (правящая партия "Действие и солидарность – ред.) — за 30 сребреников и возможность смотаться в Европу. Сейчас уже не надо вводить войска: достаточно было свозить нашу Майечку на пару оплаченных налогоплательщиками визитов в Бухарест — и дело в шляпе", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
Эксперт прокомментировал референдум о вступлении Молдавии в ЕС
20 января, 18:37
Политик опубликовал инфографику бывших чиновников Румынии и граждан Румынии, занимающих высокие посты в Молдавии. В нем обозначены: президент республики Майя Санду, спикер парламента Игорь Гросу, глава Конституционного суда Домника Маноле, судьи КС Николай Рошка и Люба Шова, глава Нацбанка Молдавии, экс-министр финансов Румынии Анка Драгу, экс-премьер Молдавии, член Наблюдательного совета Нацбанка Наталья Гаврилица, глава Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Даниел Мариус Стайук, консультант мининфраструктуры, экс-глава минтранспорта Румынии Анка Боажиу, консультант в минюсте и генпрокуратуре, бывший генпрокурор Румынии Габриела Скутя, глава госинспекции труда, экс-глава Службы по контролю трудовых отношений инспектората труда в румынском городе Яссы Кэтэлин Цаку, глава миссии по партнерству ЕС-Молдавия, румынский дипломат Космин Динеску, высокий советник ЕС в Молдавии, экс-министр образования Румынии Даниел Фунериу.
Ранее президент Молдавии Майя Санду санкционировала закон, который признает государственным языком республики румынский вместо молдавского. Парламент Молдавии одобрил переименование государственного языка. Согласно утвержденному закону, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка будет внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Оппозиционер Шор назвал отказ Молдавии от сотрудничества с ЕАЭС ошибкой
31 января, 15:00
 
В миреМолдавияРумынияЕвропаМайя СандуИлан ШорИгорь ГросуЕвросоюз
 
 
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