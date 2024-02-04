https://ria.ru/20240204/moldaviya-1925370319.html

Все важные посты в Молдавии захватили румынские интервенты, заявил Шор

Все важные посты в Молдавии захватили румынские интервенты, заявил Шор - РИА Новости, 04.02.2024

Все важные посты в Молдавии захватили румынские интервенты, заявил Шор

За три года работы действующей власти все важные посты в Молдавии были захвачены "румынскими интервентами", заявил молдавский политик и бизнесмен Илан Шор. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T21:51

2024-02-04T21:51

2024-02-04T21:51

в мире

молдавия

румыния

европа

майя санду

илан шор

игорь гросу

евросоюз

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КИШИНЕВ, 4 фев – РИА Новости. За три года работы действующей власти все важные посты в Молдавии были захвачены "румынскими интервентами", заявил молдавский политик и бизнесмен Илан Шор. "За три года беспредела режима Санду (президента Молдавии Майя Санду – ред.) нашу страну полностью захватили румынские интервенты — любой мало-мальски важный пост во власти уже занят ими. А помогли им в этом коллаборационисты из ПДС (правящая партия "Действие и солидарность – ред.) — за 30 сребреников и возможность смотаться в Европу. Сейчас уже не надо вводить войска: достаточно было свозить нашу Майечку на пару оплаченных налогоплательщиками визитов в Бухарест — и дело в шляпе", - написал Шор в своем Telegram-канале. Политик опубликовал инфографику бывших чиновников Румынии и граждан Румынии, занимающих высокие посты в Молдавии. В нем обозначены: президент республики Майя Санду, спикер парламента Игорь Гросу, глава Конституционного суда Домника Маноле, судьи КС Николай Рошка и Люба Шова, глава Нацбанка Молдавии, экс-министр финансов Румынии Анка Драгу, экс-премьер Молдавии, член Наблюдательного совета Нацбанка Наталья Гаврилица, глава Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Даниел Мариус Стайук, консультант мининфраструктуры, экс-глава минтранспорта Румынии Анка Боажиу, консультант в минюсте и генпрокуратуре, бывший генпрокурор Румынии Габриела Скутя, глава госинспекции труда, экс-глава Службы по контролю трудовых отношений инспектората труда в румынском городе Яссы Кэтэлин Цаку, глава миссии по партнерству ЕС-Молдавия, румынский дипломат Космин Динеску, высокий советник ЕС в Молдавии, экс-министр образования Румынии Даниел Фунериу. Ранее президент Молдавии Майя Санду санкционировала закон, который признает государственным языком республики румынский вместо молдавского. Парламент Молдавии одобрил переименование государственного языка. Согласно утвержденному закону, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка будет внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум.

https://ria.ru/20240120/referendum-1922532880.html

https://ria.ru/20240131/moldaviya-1924588747.html

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румыния

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в мире, молдавия, румыния, европа, майя санду, илан шор, игорь гросу, евросоюз