https://ria.ru/20230308/moldaviya-1856529015.html

В партии "Шор" пообещали добиваться отставки властей Молдавии

В партии "Шор" пообещали добиваться отставки властей Молдавии - РИА Новости, 08.03.2023

В партии "Шор" пообещали добиваться отставки властей Молдавии

Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" будет добиваться отставки президента страны Майи Санду и правительства, организуя протесты, заявила в интервью РИА Новости РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T07:17

2023-03-08T07:17

2023-03-08T07:45

молдавия

кишинев

майя санду

марина таубер

наталья гаврилица

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852980476_0:18:838:489_1920x0_80_0_0_d09d87d981501668177e8f83460e0da0.jpg

КИШИНЕВ, 8 мар – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" будет добиваться отставки президента страны Майи Санду и правительства, организуя протесты, заявила в интервью РИА Новости вице-председатель политсилы, депутат молдавского парламента Марина Таубер. "Мы проделали колоссальную и трудоемкую работу, чтобы добиться ухода правительства Натальи Гаврилицы, которое не справлялось с вызовами и при этом не несло вину за тяжелую экономическую ситуацию в стране. Мы предпринимали разные попытки достучаться до властей: предлагали законодательные инициативы, и выступали с предложениями в парламенте, и встречались с послами стран-партнеров. Результатов не увидели. Поэтому только через протесты будем добиваться ухода правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и отставки президента Санду, и правительства, если мы не хотим, чтобы наша страна была ввергнута в войну. А давление на власти должно быть оказано в легальном ключе", - отметила Таубер. Предыдущий премьер Молдавии Гаврилица сообщила о своей отставке 10 февраля. Вместе с ней автоматически в отставку отправилось и все правительство. Лидер партии "Шор" Илан Шор назвал отставку Гаврилицы результатом акций протеста оппозиции, которые проходят на фоне экономического кризиса. Новое правительство в главе с Дорином Речаном было сформировано при поддержке правящей партии "Действие и солидарность". Весной прошлого года в стране начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, лидером которой был экс-президент страны Игорь Додон, и партия "Шор", сразу же после этого в Кишиневе прокатилась серия арестов представителей оппозиции. Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Политику были выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины, позже его перевели под судебный контроль. Также под судебным контролем находится Таубер и региональные лидеры политсилы.

https://ria.ru/20230306/moldaviya-1856075301.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, кишинев, майя санду, марина таубер, наталья гаврилица, в мире