В партии "Шор" пообещали добиваться отставки властей Молдавии
Депутат парламента Молдавии Таубер: партия "Шор" будет добиваться отставки правительства
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Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 мар – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" будет добиваться отставки президента страны Майи Санду и правительства, организуя протесты, заявила в интервью РИА Новости вице-председатель политсилы, депутат молдавского парламента Марина Таубер.
"Мы проделали колоссальную и трудоемкую работу, чтобы добиться ухода правительства Натальи Гаврилицы, которое не справлялось с вызовами и при этом не несло вину за тяжелую экономическую ситуацию в стране. Мы предпринимали разные попытки достучаться до властей: предлагали законодательные инициативы, и выступали с предложениями в парламенте, и встречались с послами стран-партнеров. Результатов не увидели. Поэтому только через протесты будем добиваться ухода правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и отставки президента Санду, и правительства, если мы не хотим, чтобы наша страна была ввергнута в войну. А давление на власти должно быть оказано в легальном ключе", - отметила Таубер.
Предыдущий премьер Молдавии Гаврилица сообщила о своей отставке 10 февраля. Вместе с ней автоматически в отставку отправилось и все правительство. Лидер партии "Шор" Илан Шор назвал отставку Гаврилицы результатом акций протеста оппозиции, которые проходят на фоне экономического кризиса. Новое правительство в главе с Дорином Речаном было сформировано при поддержке правящей партии "Действие и солидарность".
Весной прошлого года в стране начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, лидером которой был экс-президент страны Игорь Додон, и партия "Шор", сразу же после этого в Кишиневе прокатилась серия арестов представителей оппозиции. Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Политику были выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины, позже его перевели под судебный контроль. Также под судебным контролем находится Таубер и региональные лидеры политсилы.