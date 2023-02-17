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НАТО окажет поддержку Молдавии в защите от гибридных атак - РИА Новости, 17.02.2023
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НАТО окажет поддержку Молдавии в защите от гибридных атак
НАТО окажет поддержку Молдавии в защите от гибридных атак - РИА Новости, 17.02.2023
НАТО окажет поддержку Молдавии в защите от гибридных атак
НАТО окажет Молдавии поддержку для защиты от "гибридных атак", заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:01
2023-02-17T14:01
в мире
молдавия
брюссель
кишинев
наталья гаврилица
нато
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КИШИНЕВ, 17 фев – РИА Новости. НАТО окажет Молдавии поддержку для защиты от "гибридных атак", заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ. В начале февраля премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, находясь с визитом в Брюсселе, заявила, что Кишинев завершает переговоры с блоком НАТО "по реализации программы консолидации оборонных способностей". Она получила заверения от Джоанэ, что альянс окажет такую поддержку. Спустя несколько дней после встречи Гаврилица подала в отставку с поста премьера. В четверг парламент Молдавии утвердил в должности нового главу правительства Дорина Речана, который заявил о продолжении сотрудничества с НАТО. "На заседании министров обороны стран-членов НАТО, прошедшей в Брюсселе, принято решение предоставить Молдавии пакет нелетальной помощи, которую ранее запрашивал Кишинев, чтобы справиться с вызовами гибридной войны. Речь не идет о военной помощи. Пакет помощи направлен на поддержку устойчивости, поддержки связи, и борьбу с фейками и пропагандой", - сказал Джоанэ в интервью молдавскому телеканалу ТВ-8, финансируемому правительством США. Замгенсека НАТО подчеркнул, что президент Молдавии Санду и правительство ранее направили запросы на предоставлении помощи военного характера, но в альянсе напрямую такую поддержку не окажут. По словам Джоанэ, соответствующая реакция есть у ряда стран НАТО. "Это не делается через НАТО, альянс является посредником, и я рад, что Великобритания, Германия, Румыния откликнулись на этот призыв", - отметил замгенсека альянса. Ранее Санду заявила изданию Politico, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Также представители минобороны Молдавии отмечали, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого оружие, в частности, речь идет о необходимости создания системы ПВО. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
https://ria.ru/20230217/ssha-1852622491.html
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в мире, молдавия, брюссель, кишинев, наталья гаврилица, нато
В мире, Молдавия, Брюссель, Кишинев, Наталья Гаврилица, НАТО
14:01 17.02.2023
 
НАТО окажет поддержку Молдавии в защите от гибридных атак

Замгенсека Джоанэ: НАТО окажет поддержку Молдавии в защите от гибридных атак

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 17 фев – РИА Новости. НАТО окажет Молдавии поддержку для защиты от "гибридных атак", заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ.
В начале февраля премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, находясь с визитом в Брюсселе, заявила, что Кишинев завершает переговоры с блоком НАТО "по реализации программы консолидации оборонных способностей". Она получила заверения от Джоанэ, что альянс окажет такую поддержку. Спустя несколько дней после встречи Гаврилица подала в отставку с поста премьера. В четверг парламент Молдавии утвердил в должности нового главу правительства Дорина Речана, который заявил о продолжении сотрудничества с НАТО.
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"На заседании министров обороны стран-членов НАТО, прошедшей в Брюсселе, принято решение предоставить Молдавии пакет нелетальной помощи, которую ранее запрашивал Кишинев, чтобы справиться с вызовами гибридной войны. Речь не идет о военной помощи. Пакет помощи направлен на поддержку устойчивости, поддержки связи, и борьбу с фейками и пропагандой", - сказал Джоанэ в интервью молдавскому телеканалу ТВ-8, финансируемому правительством США.
Замгенсека НАТО подчеркнул, что президент Молдавии Санду и правительство ранее направили запросы на предоставлении помощи военного характера, но в альянсе напрямую такую поддержку не окажут. По словам Джоанэ, соответствующая реакция есть у ряда стран НАТО.
"Это не делается через НАТО, альянс является посредником, и я рад, что Великобритания, Германия, Румыния откликнулись на этот призыв", - отметил замгенсека альянса.
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Ранее Санду заявила изданию Politico, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Также представители минобороны Молдавии отмечали, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого оружие, в частности, речь идет о необходимости создания системы ПВО.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
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