https://ria.ru/20230216/dolzhnosti-1852490953.html

Главы МИД и Минобороны Молдавии сохранили должности в новом правительстве

Главы МИД и Минобороны Молдавии сохранили должности в новом правительстве - РИА Новости, 16.02.2023

Главы МИД и Минобороны Молдавии сохранили должности в новом правительстве

Глава МИД Нику Попеску и глава минобороны Анатолий Носатый сохранили свои должности в новом правительстве Молдавии во главе с премьером Дорином Речаном,... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T17:52

2023-02-16T17:52

2023-02-16T17:54

в мире

молдавия

наталья гаврилица

майя санду

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КИШИНЕВ, 16 фев - РИА Новости. Глава МИД Нику Попеску и глава минобороны Анатолий Носатый сохранили свои должности в новом правительстве Молдавии во главе с премьером Дорином Речаном, передает корреспондент РИА Новости. Предыдущий премьер Молдавии Наталья Гаврилица сообщила о своей отставке 10 февраля. Вместе с ней автоматически в отставку отправилось и все правительство. Президент Майя Санду назначила кандидатом в премьеры своего советника в сфере безопасности и национальной обороны, бывшего министра внутренних дел Речана. Новое правительство было сформировано при поддержке правящей партии "Действие и солидарность". Речан был утвержден в должности голосами большинства депутатов парламента. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Сохранили прежние должности 10 министров - это главы МИД, минсельхоза, минздрава, минобороны, МВД, минобразования, минкульта, минсоцтруда, министерства окружающей среды, а также вице-премьер по реинтеграции. Министр сельского хозяйства Владимир Боля также стал вице-премьером. Дмитрий Алайба, который ранее был министром экономики, теперь назначен вице-премьером и министром экономического развития и цифровизации. Министром финансов назначена Вероника Сирецяну-Враглиева - руководитель Американской торговой палаты в Молдавии. Министром юстиции стала госсекретарь этого ведомства Вероника Михайлов-Морару. Министерство инфраструктуры и регионального развития также возглавит госсекретарь Лилия Дабижа. Кроме того, в правительстве появится министерство энергетики, им будет руководить бывший руководитель Национального агентства регулирования энергетики Виктор Парликов. Попеску и Носатый в парламенте при их утверждении в должности не присутствовали. Оба находятся на самоизоляции из-за коронавируса.

https://ria.ru/20230216/protsedura-1852484425.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230216/pridnestrove-1852454797.html

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в мире, молдавия, наталья гаврилица, майя санду