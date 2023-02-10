https://ria.ru/20230210/gavrilitsa-1851141050.html

Премьер Молдавии Гаврилица подала в отставку

Премьер Молдавии Гаврилица подала в отставку - РИА Новости, 10.02.2023

Премьер Молдавии Гаврилица подала в отставку

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица приняла решение покинуть свой пост. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T14:08

2023-02-10T14:08

2023-02-10T16:59

молдавия

в мире

наталья гаврилица

евросоюз

игорь гросу

майя санду

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КИШИНЕВ, 10 фев — РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица приняла решение покинуть свой пост.Вместе с премьером автоматически уходит в отставку и весь кабмин страны.Гаврилица отметила, что правительство пользовалось поддержкой со стороны международных партнеров, но не видело ее со стороны населения. По ее словам, Молдавия начинает новый этап в своей истории и должна сосредоточиться на процессе евроинтеграции, чтобы до конца года запустить переговоры по вступлению в ЕС, а также на обеспечении безопасности, в том числе в области энергетики. Президент Майя Санду сообщила, что приняла к сведению отставку премьера и проведет консультации для назначения кандидата на пост главы правительства. Она поблагодарила Гаврилицу за работу в условиях кризиса. Позже Санду выдвинула кандидатом на эту должность своего советника в сфере безопасности и национальной обороны, бывшего министра внутренних дел Дорина Речана. Лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу поддержал его кандидатуру.Согласно местному законодательству, кандидату в премьеры предстоит в течение 15 дней представить парламенту свою команду и правительственную программу. Для утверждения в должности необходима поддержка минимум 51 депутата из 101. У правящей партии в парламенте есть 63 мандата.Правительство Гаврилицы утвердили в августе 2021 года после досрочных парламентских выборов. С тех пор в нем уже пять раз проходили перестановки, сменились вице-премьер по реинтеграции, а также министры экономики, сельского хозяйства, окружающей среды и труда и соцзащиты. Многочисленные опросы показывают, что около 70 процентов жителей Молдавии разочаровала политика властей и почти 65 процентов поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20230202/chp-1849296358.html

https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

молдавия, в мире, наталья гаврилица, евросоюз, игорь гросу, майя санду