https://ria.ru/20230210/gavrilitsa-1851141050.html
Премьер Молдавии Гаврилица подала в отставку
Премьер Молдавии Гаврилица подала в отставку - РИА Новости, 10.02.2023
Премьер Молдавии Гаврилица подала в отставку
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица приняла решение покинуть свой пост. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:08
2023-02-10T14:08
2023-02-10T16:59
молдавия
в мире
наталья гаврилица
евросоюз
игорь гросу
майя санду
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КИШИНЕВ, 10 фев — РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица приняла решение покинуть свой пост.Вместе с премьером автоматически уходит в отставку и весь кабмин страны.Гаврилица отметила, что правительство пользовалось поддержкой со стороны международных партнеров, но не видело ее со стороны населения. По ее словам, Молдавия начинает новый этап в своей истории и должна сосредоточиться на процессе евроинтеграции, чтобы до конца года запустить переговоры по вступлению в ЕС, а также на обеспечении безопасности, в том числе в области энергетики. Президент Майя Санду сообщила, что приняла к сведению отставку премьера и проведет консультации для назначения кандидата на пост главы правительства. Она поблагодарила Гаврилицу за работу в условиях кризиса. Позже Санду выдвинула кандидатом на эту должность своего советника в сфере безопасности и национальной обороны, бывшего министра внутренних дел Дорина Речана. Лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу поддержал его кандидатуру.Согласно местному законодательству, кандидату в премьеры предстоит в течение 15 дней представить парламенту свою команду и правительственную программу. Для утверждения в должности необходима поддержка минимум 51 депутата из 101. У правящей партии в парламенте есть 63 мандата.Правительство Гаврилицы утвердили в августе 2021 года после досрочных парламентских выборов. С тех пор в нем уже пять раз проходили перестановки, сменились вице-премьер по реинтеграции, а также министры экономики, сельского хозяйства, окружающей среды и труда и соцзащиты. Многочисленные опросы показывают, что около 70 процентов жителей Молдавии разочаровала политика властей и почти 65 процентов поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20230202/chp-1849296358.html
https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, в мире, наталья гаврилица, евросоюз, игорь гросу, майя санду
Молдавия, В мире, Наталья Гаврилица, Евросоюз, Игорь Гросу, Майя Санду
14:08 10.02.2023 (обновлено: 16:59 10.02.2023)
Премьер Молдавии Гаврилица подала в отставку
Премьер Молдавии Гаврилица заявила, что уходит в отставку
КИШИНЕВ, 10 фев — РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица приняла решение покинуть свой пост.
"Спустя полтора года во главе этого правительства пришло время объявить о моей отставке с этой должности", — заявила она на брифинге.
Вместе с премьером автоматически уходит в отставку и весь кабмин страны.
Гаврилица отметила, что правительство пользовалось поддержкой со стороны международных партнеров, но не видело ее со стороны населения. По ее словам, Молдавия начинает новый этап в своей истории и должна сосредоточиться на процессе евроинтеграции, чтобы до конца года запустить переговоры по вступлению в ЕС
, а также на обеспечении безопасности, в том числе в области энергетики.
Президент Майя Санду
сообщила, что приняла к сведению отставку премьера и проведет консультации для назначения кандидата на пост главы правительства. Она поблагодарила Гаврилицу за работу в условиях кризиса.
Позже Санду выдвинула кандидатом на эту должность своего советника в сфере безопасности и национальной обороны, бывшего министра внутренних дел Дорина Речана. Лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу
поддержал его кандидатуру.
Согласно местному законодательству, кандидату в премьеры предстоит в течение 15 дней представить парламенту свою команду и правительственную программу. Для утверждения в должности необходима поддержка минимум 51 депутата из 101. У правящей партии в парламенте есть 63 мандата.
Правительство Гаврилицы утвердили в августе 2021 года после досрочных парламентских выборов. С тех пор в нем уже пять раз проходили перестановки, сменились вице-премьер по реинтеграции, а также министры экономики, сельского хозяйства, окружающей среды и труда и соцзащиты. Многочисленные опросы показывают, что около 70 процентов жителей Молдавии разочаровала политика властей и почти 65 процентов поддерживают идею смены правительства.