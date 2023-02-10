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НАТО стала ближе. В Молдавии приняли роковое решение - РИА Новости, 10.02.2023
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НАТО стала ближе. В Молдавии приняли роковое решение
НАТО стала ближе. В Молдавии приняли роковое решение - РИА Новости, 10.02.2023
НАТО стала ближе. В Молдавии приняли роковое решение
Молдавское правительство ушло в отставку, сообщила премьер Наталья Гаврилица. Пока кабинет продолжит исполнять обязанности, а вот сменят его откровенно... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T17:51
2023-02-10T18:16
молдавия
сша
майя санду
наталья гаврилица
нато
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Михаил Катков, Ренат Абдуллин. Молдавское правительство ушло в отставку, сообщила премьер Наталья Гаврилица. Пока кабинет продолжит исполнять обязанности, а вот сменят его откровенно антироссийские силы. О политическом кризисе в бывшей советской республике и перспективах — в материале РИА Новости.Под давлением населенияВ пятницу, 10 февраля, всех министров экстренно вызвали на заседание в администрацию президента. Туда же прибыли и ключевые деятели фракции правящей партии "Действие и солидарность"."Спустя полтора года во главе этого правительства пришло время объявить о моей отставке с этой должности", — сказала Наталья Гаврилица после собрания.По ее словам, кабмину удалось наладить связи с внешними партнерами, однако доверия у населения министры так и не снискали.Действительно, недавние опросы показали, что порядка 70 процентов молдаван недовольны действиями властей. И речь не только о претензиях к президенту Майе Санду. За смену правительства высказались почти две трети респондентов.Это, очевидно, послужило одним из решающих аргументов для главы государства, которая сместила не просто политического соратника, но почти члена семьи: Гаврилица приходится Санду кумой.Перманентные ротацииЗа полгода правительство Молдавии покинули четверо. В июле уволили министра сельского хозяйства Виорела Герчиу. Официальная причина: "утрата доверия". Но сам он не ожидал такого поворота и назвал решение политическим. К тому времени в республике уже развернулись антиправительственные акции, вызванные в том числе закрытием российского рынка для сбыта сельхозпродукции.В сентябре ушла министр окружающей среды Юлиана Кантараджиу, недовольная тем, что нехватку российского газа решили восполнить за счет вырубки леса. Замену ей нашли только спустя два месяца.В середине ноября настал черед министра экономики Серджиу Гайбу. Инфляция тогда перевалила уже за 30%. Его преемник, депутат Думитру Алайба, выступает против того, чтобы половина сельхозтоваров на молдавских прилавках была отечественной, потому что это, как он считает, мешает евроинтеграции.А в январе пост оставил министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь. К нему у населения тоже накопилось немало претензий. В частности, именно при нем ужесточили критерии для попадания в категорию "высокой уязвимости" — льгот лишились около десяти тысяч семей.Кто возглавит правительствоСогласно молдавскому законодательству, после подписания президентом указа об отставке кабмин продолжает исполнять обязанности — до присяги нового состава.Еще осенью на фоне перестановок поползли слухи о смещении Гаврилицы и назначении Дорина Речана — экс-главы МВД в правительстве Санду, а ныне ее советника по безопасности. Фактически он единственный претендент в премьеры.Речан был соучредителем американской компании, отвечавшей за сеть фастфуда в Молдавии. В 2013-м это привело к скандалу, поскольку совмещать должности госслужащий не мог. Но совладельцем бизнеса он остался.В том же году "слили" записи его разговора с главой налогового ведомства Николаем Виколом о решении "проблемы" с проверкой некой фирмы. Подлинность этого компромата так и не доказали.Успех Речана оппозиция списывает на зарубежное покровительство, контакты с неправительственными организациями из США, которые давно обрабатывают постсоветское пространство. Он активно выступал за приобретение натовского оружия и сотрудничество с альянсом, вступить в который пока не позволяет конституция. Проамериканский настрой силовика вполне вписывается в нынешний курс Санду.Конь на переправеОпрошенные РИА Новости эксперты считают, что Гаврилица ушла в отставку из-за отсутствия позитивных сдвигов в экономике. Санду доставала на Западе какие-то деньги, но правительство не выдвигало идей для развития страны. При этом у народа терпение закончилось давным-давно, однако президент не распускала кабмин, чтобы не идти на поводу у участников массовых акций протестов. Поэтому Гаврилицу решили уволить зимой, когда одна волна недовольства спала, а новая, подпитываемая взлетевшими ценами на отопление и электричество, еще не успела вылиться на улицы.Политический аналитик из Кишинева Дмитрий Кисеев отметил, что уходящая глава правительства запомнится комичными фразами. "К примеру, она уверяла: цены растут, потому что люди думают, что они повысятся. Гаврилица хороший технократ, но премьер-министр в Молдавии — это политическая должность. Она не смогла наладить диалог с обществом", — говорит эксперт.Молдавский политолог Виталий Андриевский уверен, что отставка правительства приведет только к замене премьер-министра. "Гаврилица явно тормозила развитие страны. Скорее всего, кабмин возглавит Речан. Многое зависит от его планов на будущее. Если он удовлетворится тем, что занял высокий пост и на этом остановится, то через какое-то время правительство снова распустят. При этом Санду выиграет у оппозиции как минимум 100 дней, когда ее нельзя критиковать, поскольку команда переформатируется", — рассуждает эксперт."Речан зарекомендовал себя как хитрый политик. Способен договориться с кем угодно. У него сложились деловые отношения с главой Приднестровья Вадимом Красносельским и министром иностранных дел самопровозглашенной республики Виталием Игнатьевым. Благодаря его усилиям Кишинев добился возобновления поставок электроэнергии с МолдГРЭС", — добавляет Кисеев. Вместе с тем он не сомневается, что на публичном уровне молдавские власти продолжат следовать жесткой риторике в отношении Тирасполя и Москвы.Доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова полагает, что Санду принесла Гаврилицу в жертву ради сохранения прежнего политического курса, направленного на ухудшение отношений с Россией и, как следствие, негативно влияющего на население. "Сравнивать политику будущего премьера с тем, что делала Гаврилица, бессмысленно, поскольку обе фигуры, как и президент, находятся под управлением Запада. Рокировку необходимо рассматривать в качестве отвлекающего маневра. Учитывая общий тренд встраивания Молдовы в плотные ряды западной антироссийской коалиции, качество и вектор политики, если и изменится, то в худшую для Москвы сторону", — подчеркивает Харитонова.Формально президент должна обсудить кандидатуру нового премьер-министра с парламентскими фракциями. Однако у правящей партии "Действие и солидарность" достаточно депутатов, чтобы отбросить условности и принять решение самостоятельно. Кроме того, не факт, что у оппозиции есть свои претенденты. Желание возглавить кабмин выразил только лидер партии "Шор" Илан Шор, который уже несколько лет в бегах из-за дела о хищении миллиарда долларов.
https://ria.ru/20221222/moldaviya-1840223399.html
https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html
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молдавия, сша, майя санду, наталья гаврилица, нато
Молдавия, США, Майя Санду, Наталья Гаврилица, НАТО
17:51 10.02.2023 (обновлено: 18:16 10.02.2023)
 

НАТО стала ближе. В Молдавии приняли роковое решение

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС Молдовы во время международных военных учений Rapid Trident 2016
Военнослужащие ВС Молдовы во время международных военных учений Rapid Trident 2016 - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Михаил Катков, Ренат Абдуллин. Молдавское правительство ушло в отставку, сообщила премьер Наталья Гаврилица. Пока кабинет продолжит исполнять обязанности, а вот сменят его откровенно антироссийские силы. О политическом кризисе в бывшей советской республике и перспективах — в материале РИА Новости.

Под давлением населения

В пятницу, 10 февраля, всех министров экстренно вызвали на заседание в администрацию президента. Туда же прибыли и ключевые деятели фракции правящей партии "Действие и солидарность".
© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкНаталья Гаврилица во время брифинга
Наталья Гаврилица во время брифинга - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Наталья Гаврилица во время брифинга
"Спустя полтора года во главе этого правительства пришло время объявить о моей отставке с этой должности", — сказала Наталья Гаврилица после собрания.
По ее словам, кабмину удалось наладить связи с внешними партнерами, однако доверия у населения министры так и не снискали.
Действительно, недавние опросы показали, что порядка 70 процентов молдаван недовольны действиями властей. И речь не только о претензиях к президенту Майе Санду. За смену правительства высказались почти две трети респондентов.
Это, очевидно, послужило одним из решающих аргументов для главы государства, которая сместила не просто политического соратника, но почти члена семьи: Гаврилица приходится Санду кумой.

Перманентные ротации

За полгода правительство Молдавии покинули четверо. В июле уволили министра сельского хозяйства Виорела Герчиу. Официальная причина: "утрата доверия". Но сам он не ожидал такого поворота и назвал решение политическим. К тому времени в республике уже развернулись антиправительственные акции, вызванные в том числе закрытием российского рынка для сбыта сельхозпродукции.
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В сентябре ушла министр окружающей среды Юлиана Кантараджиу, недовольная тем, что нехватку российского газа решили восполнить за счет вырубки леса. Замену ей нашли только спустя два месяца.
В середине ноября настал черед министра экономики Серджиу Гайбу. Инфляция тогда перевалила уже за 30%. Его преемник, депутат Думитру Алайба, выступает против того, чтобы половина сельхозтоваров на молдавских прилавках была отечественной, потому что это, как он считает, мешает евроинтеграции.
А в январе пост оставил министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь. К нему у населения тоже накопилось немало претензий. В частности, именно при нем ужесточили критерии для попадания в категорию "высокой уязвимости" — льгот лишились около десяти тысяч семей.

Кто возглавит правительство

Согласно молдавскому законодательству, после подписания президентом указа об отставке кабмин продолжает исполнять обязанности — до присяги нового состава.
Еще осенью на фоне перестановок поползли слухи о смещении Гаврилицы и назначении Дорина Речана — экс-главы МВД в правительстве Санду, а ныне ее советника по безопасности. Фактически он единственный претендент в премьеры.
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Речан был соучредителем американской компании, отвечавшей за сеть фастфуда в Молдавии. В 2013-м это привело к скандалу, поскольку совмещать должности госслужащий не мог. Но совладельцем бизнеса он остался.
В том же году "слили" записи его разговора с главой налогового ведомства Николаем Виколом о решении "проблемы" с проверкой некой фирмы. Подлинность этого компромата так и не доказали.
Успех Речана оппозиция списывает на зарубежное покровительство, контакты с неправительственными организациями из США, которые давно обрабатывают постсоветское пространство. Он активно выступал за приобретение натовского оружия и сотрудничество с альянсом, вступить в который пока не позволяет конституция. Проамериканский настрой силовика вполне вписывается в нынешний курс Санду.

Конь на переправе

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что Гаврилица ушла в отставку из-за отсутствия позитивных сдвигов в экономике. Санду доставала на Западе какие-то деньги, но правительство не выдвигало идей для развития страны. При этом у народа терпение закончилось давным-давно, однако президент не распускала кабмин, чтобы не идти на поводу у участников массовых акций протестов. Поэтому Гаврилицу решили уволить зимой, когда одна волна недовольства спала, а новая, подпитываемая взлетевшими ценами на отопление и электричество, еще не успела вылиться на улицы.
Политический аналитик из Кишинева Дмитрий Кисеев отметил, что уходящая глава правительства запомнится комичными фразами. "К примеру, она уверяла: цены растут, потому что люди думают, что они повысятся. Гаврилица хороший технократ, но премьер-министр в Молдавии — это политическая должность. Она не смогла наладить диалог с обществом", — говорит эксперт.
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Молдавский политолог Виталий Андриевский уверен, что отставка правительства приведет только к замене премьер-министра. "Гаврилица явно тормозила развитие страны. Скорее всего, кабмин возглавит Речан. Многое зависит от его планов на будущее. Если он удовлетворится тем, что занял высокий пост и на этом остановится, то через какое-то время правительство снова распустят. При этом Санду выиграет у оппозиции как минимум 100 дней, когда ее нельзя критиковать, поскольку команда переформатируется", — рассуждает эксперт.
"Речан зарекомендовал себя как хитрый политик. Способен договориться с кем угодно. У него сложились деловые отношения с главой Приднестровья Вадимом Красносельским и министром иностранных дел самопровозглашенной республики Виталием Игнатьевым. Благодаря его усилиям Кишинев добился возобновления поставок электроэнергии с МолдГРЭС", — добавляет Кисеев. Вместе с тем он не сомневается, что на публичном уровне молдавские власти продолжат следовать жесткой риторике в отношении Тирасполя и Москвы.
Доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова полагает, что Санду принесла Гаврилицу в жертву ради сохранения прежнего политического курса, направленного на ухудшение отношений с Россией и, как следствие, негативно влияющего на население. "Сравнивать политику будущего премьера с тем, что делала Гаврилица, бессмысленно, поскольку обе фигуры, как и президент, находятся под управлением Запада. Рокировку необходимо рассматривать в качестве отвлекающего маневра. Учитывая общий тренд встраивания Молдовы в плотные ряды западной антироссийской коалиции, качество и вектор политики, если и изменится, то в худшую для Москвы сторону", — подчеркивает Харитонова.
Формально президент должна обсудить кандидатуру нового премьер-министра с парламентскими фракциями. Однако у правящей партии "Действие и солидарность" достаточно депутатов, чтобы отбросить условности и принять решение самостоятельно. Кроме того, не факт, что у оппозиции есть свои претенденты. Желание возглавить кабмин выразил только лидер партии "Шор" Илан Шор, который уже несколько лет в бегах из-за дела о хищении миллиарда долларов.
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