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Президент Молдавии Санду назначила нового главу администрации - РИА Новости, 13.02.2023
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Президент Молдавии Санду назначила нового главу администрации
Президент Молдавии Санду назначила нового главу администрации - РИА Новости, 13.02.2023
Президент Молдавии Санду назначила нового главу администрации
Исполняющий обязанности вице-премьера Молдавии Андрей Спыну, отвечавший в правительстве Натальи Гаврилицы за переговоры с "Газпромом", назначен генеральным... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:20
2023-02-13T12:26
в мире
молдавия
майя санду
наталья гаврилица
игорь гросу
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 13 фев – РИА Новости. Исполняющий обязанности вице-премьера Молдавии Андрей Спыну, отвечавший в правительстве Натальи Гаврилицы за переговоры с "Газпромом", назначен генеральным секретарем аппарата главы государства, соответствующий указ подписала в понедельник президент Майя Санду. В пятницу Гаврилица заявила, что уходит в отставку с поста главы правительства. Вместе с премьером автоматически в отставку уходит и все правительство. Санду после консультации с лидерами парламентских фракций выдвинула кандидатом на пост нового премьера главу совбеза Дорина Речана. Лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу от имени политсилы выразил ему свою поддержку. "Господин Андрей Спыну назначается на должность генерального секретаря аппарата президента", - отмечается в тексте указа, опубликованном на официальном сайте администрации президента Молдавии. Ранее Спыну заявлял, что власти Молдавии намерены подать в суд иск против "Газпрома", который якобы нарушает условия контракта. Молдавия в октябре 2021 года смогла продлить контракт "Газпромом" на поставку газа в республику на условиях 100%-й предоплаты и проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. "Газпром" при этом оставил за собой право полностью прекратить поставки при нарушениях обязательств по оплате текущих поставок и урегулированию исторической задолженности. Проблемы с оплатой поставок возникали у Молдавии на протяжении всего прошлого года, на что "Газпром" неоднократно обращал внимание.
https://ria.ru/20230212/moldaviya-1851503621.html
https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851338708.html
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в мире, молдавия, майя санду, наталья гаврилица, игорь гросу, газпром, молдовагаз
В мире, Молдавия, Майя Санду, Наталья Гаврилица, Игорь Гросу, Газпром, Молдовагаз
12:20 13.02.2023 (обновлено: 12:26 13.02.2023)
 
Президент Молдавии Санду назначила нового главу администрации

Отвечавший за переговоры Молдавии с "Газпромом" Спыну возглавил администрацию Санду

© Sputnik / Mihai CarausАндрей Спыну
Андрей Спыну - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© Sputnik / Mihai Caraus
Андрей Спыну. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 фев – РИА Новости. Исполняющий обязанности вице-премьера Молдавии Андрей Спыну, отвечавший в правительстве Натальи Гаврилицы за переговоры с "Газпромом", назначен генеральным секретарем аппарата главы государства, соответствующий указ подписала в понедельник президент Майя Санду.
В пятницу Гаврилица заявила, что уходит в отставку с поста главы правительства. Вместе с премьером автоматически в отставку уходит и все правительство. Санду после консультации с лидерами парламентских фракций выдвинула кандидатом на пост нового премьера главу совбеза Дорина Речана. Лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу от имени политсилы выразил ему свою поддержку.
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Вчера, 11:52
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"Господин Андрей Спыну назначается на должность генерального секретаря аппарата президента", - отмечается в тексте указа, опубликованном на официальном сайте администрации президента Молдавии.
Ранее Спыну заявлял, что власти Молдавии намерены подать в суд иск против "Газпрома", который якобы нарушает условия контракта.
Молдавия в октябре 2021 года смогла продлить контракт "Газпромом" на поставку газа в республику на условиях 100%-й предоплаты и проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. "Газпром" при этом оставил за собой право полностью прекратить поставки при нарушениях обязательств по оплате текущих поставок и урегулированию исторической задолженности. Проблемы с оплатой поставок возникали у Молдавии на протяжении всего прошлого года, на что "Газпром" неоднократно обращал внимание.
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В миреМолдавияМайя СандуНаталья ГаврилицаИгорь ГросуГазпромМолдовагаз
 
 
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