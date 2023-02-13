12:20 13.02.2023 (обновлено: 12:26 13.02.2023)
Президент Молдавии Санду назначила нового главу администрации
Отвечавший за переговоры Молдавии с "Газпромом" Спыну возглавил администрацию Санду
© Sputnik / Mihai CarausАндрей Спыну
© Sputnik / Mihai Caraus
Андрей Спыну. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 фев – РИА Новости. Исполняющий обязанности вице-премьера Молдавии Андрей Спыну, отвечавший в правительстве Натальи Гаврилицы за переговоры с "Газпромом", назначен генеральным секретарем аппарата главы государства, соответствующий указ подписала в понедельник президент Майя Санду.
В пятницу Гаврилица заявила, что уходит в отставку с поста главы правительства. Вместе с премьером автоматически в отставку уходит и все правительство. Санду после консультации с лидерами парламентских фракций выдвинула кандидатом на пост нового премьера главу совбеза Дорина Речана. Лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу от имени политсилы выразил ему свою поддержку.
"Господин Андрей Спыну назначается на должность генерального секретаря аппарата президента", - отмечается в тексте указа, опубликованном на официальном сайте администрации президента Молдавии.
Ранее Спыну заявлял, что власти Молдавии намерены подать в суд иск против "Газпрома", который якобы нарушает условия контракта.
Молдавия в октябре 2021 года смогла продлить контракт "Газпромом" на поставку газа в республику на условиях 100%-й предоплаты и проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. "Газпром" при этом оставил за собой право полностью прекратить поставки при нарушениях обязательств по оплате текущих поставок и урегулированию исторической задолженности. Проблемы с оплатой поставок возникали у Молдавии на протяжении всего прошлого года, на что "Газпром" неоднократно обращал внимание.