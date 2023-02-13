https://ria.ru/20230213/spynu-1851660064.html

Президент Молдавии Санду назначила нового главу администрации

Президент Молдавии Санду назначила нового главу администрации - РИА Новости, 13.02.2023

Президент Молдавии Санду назначила нового главу администрации

Исполняющий обязанности вице-премьера Молдавии Андрей Спыну, отвечавший в правительстве Натальи Гаврилицы за переговоры с "Газпромом", назначен генеральным... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T12:20

2023-02-13T12:20

2023-02-13T12:26

в мире

молдавия

майя санду

наталья гаврилица

игорь гросу

газпром

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 13 фев – РИА Новости. Исполняющий обязанности вице-премьера Молдавии Андрей Спыну, отвечавший в правительстве Натальи Гаврилицы за переговоры с "Газпромом", назначен генеральным секретарем аппарата главы государства, соответствующий указ подписала в понедельник президент Майя Санду. В пятницу Гаврилица заявила, что уходит в отставку с поста главы правительства. Вместе с премьером автоматически в отставку уходит и все правительство. Санду после консультации с лидерами парламентских фракций выдвинула кандидатом на пост нового премьера главу совбеза Дорина Речана. Лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу от имени политсилы выразил ему свою поддержку. "Господин Андрей Спыну назначается на должность генерального секретаря аппарата президента", - отмечается в тексте указа, опубликованном на официальном сайте администрации президента Молдавии. Ранее Спыну заявлял, что власти Молдавии намерены подать в суд иск против "Газпрома", который якобы нарушает условия контракта. Молдавия в октябре 2021 года смогла продлить контракт "Газпромом" на поставку газа в республику на условиях 100%-й предоплаты и проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. "Газпром" при этом оставил за собой право полностью прекратить поставки при нарушениях обязательств по оплате текущих поставок и урегулированию исторической задолженности. Проблемы с оплатой поставок возникали у Молдавии на протяжении всего прошлого года, на что "Газпром" неоднократно обращал внимание.

https://ria.ru/20230212/moldaviya-1851503621.html

https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851338708.html

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в мире, молдавия, майя санду, наталья гаврилица, игорь гросу, газпром, молдовагаз