https://ria.ru/20230210/premer-1851234439.html
Санду выдвинула кандидатом в премьеры своего советника по безопасности
Санду выдвинула кандидатом в премьеры своего советника по безопасности - РИА Новости, 10.02.2023
Санду выдвинула кандидатом в премьеры своего советника по безопасности
Президент Молдавии Майя Санду заявила в пятницу, что выдвигает кандидатом на пост премьер-министра своего советника в сфере безопасности и национальной обороны, РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T17:08
2023-02-10T17:08
2023-02-10T17:28
в мире
майя санду
молдавия
наталья гаврилица
игорь гросу
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КИШИНЕВ, 10 фев – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила в пятницу, что выдвигает кандидатом на пост премьер-министра своего советника в сфере безопасности и национальной обороны, бывшего министра внутренних дел Дорина Речана. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила в пятницу, что уходит в отставку с поста главы правительства. Вместе с премьер-министром автоматически в отставку уходит и все правительство. Лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу выразил готовность сформировать новое правительство. "Сегодня правительство Натальи Гаврилицы ушло в отставку. Я подписала указ о выдвижении кандидатом в премьеры Дорина Речана, парламентская фракция партии "Действие и солидарность" выразила ему свою поддержку", - заявила Санду на брифинге. По ее словам, новое правительство должно будет сосредоточиться на развитии экономике, привлечение инвестиций, а также продолжить и ускорить "очистку" системы юстиции от коррупции. "У властей страны есть необходимость обеспечить мир и безопасность страны. Чтобы выполнить эти обязательства и двигать страну на пути к европейской интеграции я решила, что необходимо ускорить и укрепить наши усилия назначением нового правительства", - отметила Санду. Согласно законодательству, президент Молдавии должна назначить консультации с парламентскими партиями, чтобы выбрать нового кандидата на пост премьер-министра. Кандидат в премьеры должен будет в течение 15 дней представить парламенту свою команду и правительственную программу. Он будет утвержден в должности, если получит поддержку минимум 51 депутата из 101. У правящей партии в парламенте есть 63 мандата. Дорин Речан - советник президента Молдавии в сфере национальной обороны и безопасности, секретарь Высшего совета безопасности. В прошлом был министром внутренних дел страны с 2012 по 2014 годы.
https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851225297.html
https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, майя санду, молдавия, наталья гаврилица, игорь гросу
В мире, Майя Санду, Молдавия, Наталья Гаврилица, Игорь Гросу
17:08 10.02.2023 (обновлено: 17:28 10.02.2023)
Санду выдвинула кандидатом в премьеры своего советника по безопасности
Президент Молдавии выдвинула кандидатом на пост премьера советника по безопасности Речана
КИШИНЕВ, 10 фев – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила в пятницу, что выдвигает кандидатом на пост премьер-министра своего советника в сфере безопасности и национальной обороны, бывшего министра внутренних дел Дорина Речана.
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица
заявила в пятницу, что уходит в отставку с поста главы правительства. Вместе с премьер-министром автоматически в отставку уходит и все правительство. Лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу
выразил готовность сформировать новое правительство.
"Сегодня правительство Натальи Гаврилицы ушло в отставку. Я подписала указ о выдвижении кандидатом в премьеры Дорина Речана, парламентская фракция партии "Действие и солидарность" выразила ему свою поддержку", - заявила Санду
на брифинге.
По ее словам, новое правительство должно будет сосредоточиться на развитии экономике, привлечение инвестиций, а также продолжить и ускорить "очистку" системы юстиции от коррупции.
"У властей страны есть необходимость обеспечить мир и безопасность страны. Чтобы выполнить эти обязательства и двигать страну на пути к европейской интеграции я решила, что необходимо ускорить и укрепить наши усилия назначением нового правительства", - отметила Санду.
Согласно законодательству, президент Молдавии
должна назначить консультации с парламентскими партиями, чтобы выбрать нового кандидата на пост премьер-министра. Кандидат в премьеры должен будет в течение 15 дней представить парламенту свою команду и правительственную программу. Он будет утвержден в должности, если получит поддержку минимум 51 депутата из 101. У правящей партии в парламенте есть 63 мандата.
Дорин Речан - советник президента Молдавии в сфере национальной обороны и безопасности, секретарь Высшего совета безопасности. В прошлом был министром внутренних дел страны с 2012 по 2014 годы.