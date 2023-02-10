https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851173972.html

Президент Молдавии приняла к сведению отставку премьера Гаврилицы

Президент Молдавии приняла к сведению отставку премьера Гаврилицы - РИА Новости, 10.02.2023

Президент Молдавии приняла к сведению отставку премьера Гаврилицы

Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что приняла к сведению отставку Натальи Гаврилицы с поста премьера и проведет консультации для назначения кандидата на... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T14:58

2023-02-10T14:58

2023-02-10T14:58

в мире

молдавия

наталья гаврилица

майя санду

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КИШИНЕВ, 10 фев - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что приняла к сведению отставку Натальи Гаврилицы с поста премьера и проведет консультации для назначения кандидата на пост главы правительства. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила в пятницу, что уходит в отставку с поста главы правительства. Вместе с премьер-министром автоматически в отставку уходит и все правительство. "Я приняла к сведению отставку премьер-министра Натальи Гаврилицы. В соответствии с юридическими процедурами, после отставки премьер-министра, я проведу консультации с парламентскими фракциями и впоследствии назначу кандидата на должность премьер-министра Молдавии", - написала Санду в социальной сети Facebook*.Она поблагодарила Гаврилицу за работу в условиях кризиса. Президент отметила, что, несмотря на беспрецедентные вызовы, страной управляли ответственно, с большой осторожностью и самоотверженным трудом. Согласно местному законодательству, президент Молдавии должна назначить консультации с парламентскими партиями, чтобы выбрать нового кандидата на пост премьер-министра. Кандидат в премьеры должен будет в течение 15 дней представить парламенту свою команду и правительственную программу. Он будет утвержден в должности, если получит поддержку минимум 51 депутата из 101. У правящей партии в парламенте есть 63 мандата. Правительство Натальи Гаврилицы было утверждено в августе 2021 года после проведения в стране досрочных парламентских выборов. С тех пор в нем уже пять раз проходили перестановки, сменились вице-премьер по реинтеграции, а также министры экономики, сельского хозяйства, окружающей среды и труда и соцзащиты. Многочисленные опросы показывают, что около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851121608.html

https://ria.ru/20230209/novosti-1850982216.html

https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html

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в мире, молдавия, наталья гаврилица, майя санду