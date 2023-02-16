https://ria.ru/20230216/moldaviya-1852481143.html
Парламент Молдавии утвердил новое правительство
Парламент Молдавии утвердил новое правительство - РИА Новости, 16.02.2023
Парламент Молдавии утвердил новое правительство
Парламент Молдавии на заседании в четверг утвердил новое правительство во главе с бывшим министром внутренних дел Дорином Речаном, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T17:19
2023-02-16T17:19
2023-02-16T17:43
молдавия
в мире
справки
наталья гаврилица
майя санду
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КИШИНЕВ, 16 фев - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг утвердил новое правительство во главе с бывшим министром внутренних дел Дорином Речаном, передает корреспондент РИА Новости.Предыдущий премьер Молдавии Наталья Гаврилица сообщила о своей отставке 10 февраля. Вместе с ней автоматически в отставку отправилось и все правительство. Президент Майя Санду назначила кандидатом в премьеры своего советника в сфере безопасности и национальной обороны, бывшего министра внутренних дел Речана. Новое правительство было сформировано при поддержке правящей партии "Действие и солидарность".Речан был утвержден в должности голосами большинства депутатов парламента. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Сохранили прежние должности 10 министров - это главы МИД, минсельхоза, минздрава, минобороны, МВД, минобразования, минкульта, минсоцтруда, министерства окружающей среды, а также вице-премьер по реинтеграции. Министр сельского хозяйства Владимир Боля также стал вице-премьером. Дмитрий Алайба, который ранее был министром экономики, теперь назначен вице-премьером и министром экономического развития и цифровизации. Министром финансов назначена Вероника Сирецяну-Враглиева - руководитель Американской торговой палаты в Молдавии. Министром юстиции стала госсекретарь этого ведомства Вероника Михайлов-Морару. Министерство инфраструктуры и регионального развития также возглавит госсекретарь Лилия Дабижа. Кроме того, в правительстве появится министерство энергетики, им будет руководить бывший руководитель Национального агентства регулирования энергетики Виктор Парликов."Риски для безопасности в регионе велики, с серьезными последствиями для Молдавии, наша страна является объектом беспрецедентных угроз и попыток дестабилизации. Правительство будет уделять приоритетное внимание общественному порядку и безопасности граждан, обеспечивать стабильность и единство страны посредством сплоченности и активной внешней политики, а также модернизации силовых структур", - заявил Речан, представляя свою программу.Голосование за утверждение правительства Речана прошло со скандалом. Депутаты оппозиционного блока коммунистов и социалистов заблокировали трибуну парламента, поскольку их ограничили в праве на выступление. Во время процедуры голосования они скандировали "позор". Оппозиция намерена обратиться в Конституционный суд из-за нарушения процедуры утверждения правительства.В 2010-2012 годах Речан был заместителем министра информационных технологий и связи, затем до 2015 года занимал пост министра внутренних дел. В 2016-2022 годах работал в различных международных организациях консультантом в области анализа данных и информации. С февраля 2022 года Речан был советником президента в области обороны и национальной безопасности, секретарем Высшего совета безопасности.
https://ria.ru/20230216/protsedura-1852484425.html
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молдавия, в мире, справки, наталья гаврилица, майя санду
Молдавия, В мире, Справки, Наталья Гаврилица, Майя Санду
17:19 16.02.2023 (обновлено: 17:43 16.02.2023)
Парламент Молдавии утвердил новое правительство
Парламент Молдавии утвердил новое правительство во главе с Речаном
КИШИНЕВ, 16 фев - РИА Новости.
Парламент Молдавии на заседании в четверг утвердил
новое правительство во главе с бывшим министром внутренних дел Дорином Речаном, передает корреспондент РИА Новости.
Предыдущий премьер Молдавии Наталья Гаврилица
сообщила о своей отставке 10 февраля. Вместе с ней автоматически в отставку отправилось и все правительство. Президент Майя Санду
назначила кандидатом в премьеры своего советника в сфере безопасности и национальной обороны, бывшего министра внутренних дел Речана. Новое правительство было сформировано при поддержке правящей партии "Действие и солидарность".
Речан был утвержден в должности голосами большинства депутатов парламента. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Сохранили прежние должности 10 министров - это главы МИД, минсельхоза, минздрава, минобороны, МВД, минобразования, минкульта, минсоцтруда, министерства окружающей среды, а также вице-премьер по реинтеграции. Министр сельского хозяйства Владимир Боля также стал вице-премьером. Дмитрий Алайба, который ранее был министром экономики, теперь назначен вице-премьером и министром экономического развития и цифровизации. Министром финансов назначена Вероника Сирецяну-Враглиева - руководитель Американской торговой палаты в Молдавии. Министром юстиции стала госсекретарь этого ведомства Вероника Михайлов-Морару. Министерство инфраструктуры и регионального развития также возглавит госсекретарь Лилия Дабижа. Кроме того, в правительстве появится министерство энергетики, им будет руководить бывший руководитель Национального агентства регулирования энергетики Виктор Парликов.
"Риски для безопасности в регионе велики, с серьезными последствиями для Молдавии, наша страна является объектом беспрецедентных угроз и попыток дестабилизации. Правительство будет уделять приоритетное внимание общественному порядку и безопасности граждан, обеспечивать стабильность и единство страны посредством сплоченности и активной внешней политики, а также модернизации силовых структур", - заявил Речан, представляя свою программу.
Голосование за утверждение правительства Речана прошло со скандалом. Депутаты оппозиционного блока коммунистов и социалистов заблокировали трибуну парламента, поскольку их ограничили в праве на выступление. Во время процедуры голосования они скандировали "позор". Оппозиция намерена обратиться в Конституционный суд из-за нарушения процедуры утверждения правительства.
В 2010-2012 годах Речан был заместителем министра информационных технологий и связи, затем до 2015 года занимал пост министра внутренних дел. В 2016-2022 годах работал в различных международных организациях консультантом в области анализа данных и информации. С февраля 2022 года Речан был советником президента в области обороны и национальной безопасности, секретарем Высшего совета безопасности.