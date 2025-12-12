Рейтинг@Mail.ru
Санду формирует параллельное правительство, заявил Додон - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/sandu-2061607729.html
Санду формирует параллельное правительство, заявил Додон
Санду формирует параллельное правительство, заявил Додон - РИА Новости, 12.12.2025
Санду формирует параллельное правительство, заявил Додон
Президент Молдавии Майя Санду формирует параллельное правительство под руководством экс-премьера Дорина Речана, заявил бывший глава государства, депутат... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T10:59:00+03:00
2025-12-12T10:59:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
майя санду
дорин речан
игорь додон
sputnik молдова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981779885_0:0:3210:1807_1920x0_80_0_0_e4dc89971c4259ffe2e52a24e1605578.jpg
https://ria.ru/20250603/sandu-2020732407.html
https://ria.ru/20251206/ekspert-2060300360.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981779885_479:0:3210:2048_1920x0_80_0_0_f7b0195cc17022f6da771386e13fad0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, дорин речан, игорь додон, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Майя Санду, Дорин Речан, Игорь Додон, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Санду формирует параллельное правительство, заявил Додон

Додон: Санду формирует параллельное правительство под руководством Речана

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 12 дек - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду формирует параллельное правительство под руководством экс-премьера Дорина Речана, заявил бывший глава государства, депутат парламента от оппозиционной соцпартии Игорь Додон.
Ранее Санду подписала указ о назначении Речана специальным посланником по вопросам развития и устойчивости.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Санду планирует оставить Кишинев ради поста в ЕС, заявил молдавский депутат
3 июня, 18:52
"Создается впечатление, что Майя Санду формирует параллельное правительство при администрации президента - под руководством Дорина Речана. Это сигнал для Александра Мунтяну - президент ему не доверяет. Почему-то, когда Речан был премьером, Наталью Гаврилицу (его предшественницу - ред.) не назначили спецпосланником по бюджетным вопросам, а просто отправили в нацбанк", - заявил Додон в эфире телеканала N4, комментируя указ Санду о новой должности для Речана.
Он напомнил, что ранее бывший премьер заявил, что уходит из политики в бизнес. "Может, Майя Санду решила взять пример с Дональда Трампа и показать, что у нее тоже могут быть спецпосланники? Вопросов очень много, и мы поднимем их, в том числе, в парламенте, и запросим разъяснения от администрации президента: чем будут заниматься новые назначенцы и за чей счёт", - отметил Додон.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Эксперт назвал требование ЕС о вступлении Молдавии в ЕС ультиматумом Санду
6 декабря, 13:36
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневМайя СандуДорин РечанИгорь ДодонSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала