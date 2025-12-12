Санду формирует параллельное правительство, заявил Додон

КИШИНЕВ, 12 дек - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду формирует параллельное правительство под руководством экс-премьера Дорина Речана, заявил бывший глава государства, депутат парламента от оппозиционной соцпартии Игорь Додон.
"Создается впечатление, что Майя Санду формирует параллельное правительство при администрации президента - под руководством Дорина Речана. Это сигнал для Александра Мунтяну - президент ему не доверяет. Почему-то, когда Речан был премьером, Наталью Гаврилицу (его предшественницу - ред.) не назначили спецпосланником по бюджетным вопросам, а просто отправили в нацбанк", - заявил Додон в эфире телеканала N4, комментируя указ Санду о новой должности для Речана.
Он напомнил, что ранее бывший премьер заявил, что уходит из политики в бизнес. "Может, Майя Санду решила взять пример с Дональда Трампа и показать, что у нее тоже могут быть спецпосланники? Вопросов очень много, и мы поднимем их, в том числе, в парламенте, и запросим разъяснения от администрации президента: чем будут заниматься новые назначенцы и за чей счёт", - отметил Додон.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.