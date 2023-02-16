https://ria.ru/20230216/sandu-1852515636.html

Санду призвала новое правительство Молдавии обеспечить безопасность граждан

Санду призвала новое правительство Молдавии обеспечить безопасность граждан - РИА Новости, 16.02.2023

Санду призвала новое правительство Молдавии обеспечить безопасность граждан

Новое правительство Молдавии под руководством Дорина Речана приступает к работе в условиях угрозы безопасности, заявила в четверг глава республики Майя Санду. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T19:09

2023-02-16T19:09

2023-02-16T19:09

в мире

молдавия

наталья гаврилица

майя санду

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КИШИНЕВ, 16 фев – РИА Новости. Новое правительство Молдавии под руководством Дорина Речана приступает к работе в условиях угрозы безопасности, заявила в четверг глава республики Майя Санду. Парламент Молдавии на заседании в четверг утвердил новое правительство во главе с бывшим генеральным секретарем совбеза Речаном. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Прежний премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила о своей отставке 10 февраля. "Вы приступаете к работе в сложный период, где сохраняются угрозы безопасности. Попытки дестабилизации - это реальность, они выступают настоящим вызовом для наших органов власти. Задача нового правительства – обеспечить безопасность граждан и вывести Молдавию на путь реконструкции и развития – вступление в Евросоюз ", - сказала Санду после приведения к присяге нового премьер-министра и его команды. Ранее президент Молдавии заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор". Она выступила за расширение полномочий Службы информации и безопасности (СИБ) и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток дестабилизации ситуации в стране. Оппозиция и экспертное сообщество Молдавии раскритиковали предложение главы республики, назвав его необоснованным.

https://ria.ru/20230215/dodon-1852184546.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, молдавия, наталья гаврилица, майя санду