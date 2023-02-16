https://ria.ru/20230216/sandu-1852515636.html
Санду призвала новое правительство Молдавии обеспечить безопасность граждан
Санду призвала новое правительство Молдавии обеспечить безопасность граждан - РИА Новости, 16.02.2023
Санду призвала новое правительство Молдавии обеспечить безопасность граждан
Новое правительство Молдавии под руководством Дорина Речана приступает к работе в условиях угрозы безопасности, заявила в четверг глава республики Майя Санду. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T19:09
2023-02-16T19:09
2023-02-16T19:09
в мире
молдавия
наталья гаврилица
майя санду
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КИШИНЕВ, 16 фев – РИА Новости. Новое правительство Молдавии под руководством Дорина Речана приступает к работе в условиях угрозы безопасности, заявила в четверг глава республики Майя Санду. Парламент Молдавии на заседании в четверг утвердил новое правительство во главе с бывшим генеральным секретарем совбеза Речаном. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Прежний премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила о своей отставке 10 февраля. "Вы приступаете к работе в сложный период, где сохраняются угрозы безопасности. Попытки дестабилизации - это реальность, они выступают настоящим вызовом для наших органов власти. Задача нового правительства – обеспечить безопасность граждан и вывести Молдавию на путь реконструкции и развития – вступление в Евросоюз ", - сказала Санду после приведения к присяге нового премьер-министра и его команды. Ранее президент Молдавии заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор". Она выступила за расширение полномочий Службы информации и безопасности (СИБ) и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток дестабилизации ситуации в стране. Оппозиция и экспертное сообщество Молдавии раскритиковали предложение главы республики, назвав его необоснованным.
https://ria.ru/20230215/dodon-1852184546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, наталья гаврилица, майя санду
В мире, Молдавия, Наталья Гаврилица, Майя Санду
Санду призвала новое правительство Молдавии обеспечить безопасность граждан
Президент Молдавии Санду призвала новое правительство обеспечить безопасность граждан
КИШИНЕВ, 16 фев – РИА Новости. Новое правительство Молдавии под руководством Дорина Речана приступает к работе в условиях угрозы безопасности, заявила в четверг глава республики Майя Санду.
Парламент Молдавии на заседании в четверг утвердил новое правительство во главе с бывшим генеральным секретарем совбеза Речаном. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Прежний премьер Молдавии Наталья Гаврилица
заявила о своей отставке 10 февраля.
"Вы приступаете к работе в сложный период, где сохраняются угрозы безопасности. Попытки дестабилизации - это реальность, они выступают настоящим вызовом для наших органов власти. Задача нового правительства – обеспечить безопасность граждан и вывести Молдавию на путь реконструкции и развития – вступление в Евросоюз ", - сказала Санду после приведения к присяге нового премьер-министра и его команды.
Ранее президент Молдавии заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор". Она выступила за расширение полномочий Службы информации и безопасности (СИБ) и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток дестабилизации ситуации в стране. Оппозиция и экспертное сообщество Молдавии раскритиковали предложение главы республики, назвав его необоснованным.