https://ria.ru/20230216/protsedura-1852484425.html
Назначение нового премьера Молдавии в парламенте прошло под крики "позор"
Назначение нового премьера Молдавии в парламенте прошло под крики "позор" - РИА Новости, 16.02.2023
Назначение нового премьера Молдавии в парламенте прошло под крики "позор"
Назначение нового правительства Молдавии прошло в парламенте под крики "позор" со стороны депутатов оппозиционного блока коммунистов и социалистов, сообщил... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T17:32
2023-02-16T17:32
2023-02-16T18:49
в мире
молдавия
наталья гаврилица
майя санду
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КИШИНЕВ, 16 фев — РИА Новости. Назначение нового правительства Молдавии прошло в парламенте под крики "позор" со стороны депутатов оппозиционного блока коммунистов и социалистов, сообщил корреспондент РИА Новости.Как отметил вице-спикер и исполнительный секретарь Соцпартии Влад Батрынча, их возмутило, что правящая партия "Действие и солидарность" ограничила право на выступление во время голосования.В ответ на ограничения представители оппозиционного блока заблокировали трибуну.Парламентское большинство одобрило поправки в регламент, согласно которым каждая из трех фракций должна была выбрать всего двух представителей для выступлений. Обычно их количество не ограничено, и они могут вещать в течение семи минут. Оппозиция воспользовалась своим правом потребовать получасовую паузу в заседании.В четверг парламент утвердил новое правительство Молдавии, его главой стал бывший министр внутренних дел Дорин Речан. Администрация президента Майи Санду уже анонсировала церемонию принятия присяги правительством.Министры иностранных дел и обороны Нику Попеску и Анатолий Носатый, а также главы Минсельхоза, Минздрава, МВД, Минобразования, Минкультуры, Минсоцтруда, Министерства окружающей среды, а также вице-премьер по реинтеграции сохранили должности.Министр сельского хозяйства Владимир Боля стал также вице-премьером. Дмитрий Алайба, который ранее был министром экономики, теперь назначен вице-премьером и министром экономического развития и цифровизации. Министром финансов стала Вероника Сирецяну-Враглиева. Пост министра юстиции получила госсекретарь ведомства Вероника Михайлов-Морару. Министерство инфраструктуры и регионального развития возглавит госсекретарь Лилия Дабижа. Кроме того, в правительстве появится Министерство энергетики, им будет руководить бывший руководитель Национального агентства регулирования энергетики Виктор Парликов.Экс-премьер страны Наталья Гаврилица объявила об уходе с поста в минувшую пятницу, за ней автоматически отправился в отставку весь кабинет.
https://ria.ru/20230216/moldaviya-1852447919.html
https://ria.ru/20230216/moldaviya-1852212822.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, наталья гаврилица, майя санду
В мире, Молдавия, Наталья Гаврилица, Майя Санду
17:32 16.02.2023 (обновлено: 18:49 16.02.2023)
Назначение нового премьера Молдавии в парламенте прошло под крики "позор"
Оппозиция Молдавии обратится в КС из-за нарушения процедуры назначения правительства
КИШИНЕВ, 16 фев — РИА Новости. Назначение нового правительства Молдавии прошло в парламенте под крики "позор" со стороны депутатов оппозиционного блока коммунистов и социалистов, сообщил корреспондент РИА Новости.
Как отметил вице-спикер и исполнительный секретарь Соцпартии Влад Батрынча, их возмутило, что правящая партия "Действие и солидарность" ограничила право на выступление во время голосования.
"Блок коммунистов и социалистов обратится в Конституционный суд из-за имитации консультаций и нарушения процедуры назначения правительства", — заявил парламентарий.
В ответ на ограничения представители оппозиционного блока заблокировали трибуну.
Парламентское большинство одобрило поправки в регламент, согласно которым каждая из трех фракций должна была выбрать всего двух представителей для выступлений. Обычно их количество не ограничено, и они могут вещать в течение семи минут. Оппозиция воспользовалась своим правом потребовать получасовую паузу в заседании.
В четверг парламент утвердил новое правительство Молдавии, его главой стал бывший министр внутренних дел Дорин Речан. Администрация президента Майи Санду
уже анонсировала церемонию принятия присяги правительством.
Министры иностранных дел и обороны Нику Попеску и Анатолий Носатый, а также главы Минсельхоза, Минздрава, МВД, Минобразования, Минкультуры, Минсоцтруда, Министерства окружающей среды, а также вице-премьер по реинтеграции сохранили должности.
Министр сельского хозяйства Владимир Боля стал также вице-премьером. Дмитрий Алайба, который ранее был министром экономики, теперь назначен вице-премьером и министром экономического развития и цифровизации. Министром финансов стала Вероника Сирецяну-Враглиева. Пост министра юстиции получила госсекретарь ведомства Вероника Михайлов-Морару. Министерство инфраструктуры и регионального развития возглавит госсекретарь Лилия Дабижа. Кроме того, в правительстве появится Министерство энергетики, им будет руководить бывший руководитель Национального агентства регулирования энергетики Виктор Парликов.
Экс-премьер страны Наталья Гаврилица
объявила об уходе с поста в минувшую пятницу, за ней автоматически отправился в отставку весь кабинет.