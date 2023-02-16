Рейтинг@Mail.ru
Назначение нового премьера Молдавии в парламенте прошло под крики "позор" - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230216/protsedura-1852484425.html
Назначение нового премьера Молдавии в парламенте прошло под крики "позор"
Назначение нового премьера Молдавии в парламенте прошло под крики "позор" - РИА Новости, 16.02.2023
Назначение нового премьера Молдавии в парламенте прошло под крики "позор"
Назначение нового правительства Молдавии прошло в парламенте под крики "позор" со стороны депутатов оппозиционного блока коммунистов и социалистов, сообщил... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T17:32
2023-02-16T18:49
в мире
молдавия
наталья гаврилица
майя санду
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852487577_0:0:938:527_1920x0_80_0_0_9bbd37325044d8d4334b1969ff259e26.jpg
КИШИНЕВ, 16 фев — РИА Новости. Назначение нового правительства Молдавии прошло в парламенте под крики "позор" со стороны депутатов оппозиционного блока коммунистов и социалистов, сообщил корреспондент РИА Новости.Как отметил вице-спикер и исполнительный секретарь Соцпартии Влад Батрынча, их возмутило, что правящая партия "Действие и солидарность" ограничила право на выступление во время голосования.В ответ на ограничения представители оппозиционного блока заблокировали трибуну.Парламентское большинство одобрило поправки в регламент, согласно которым каждая из трех фракций должна была выбрать всего двух представителей для выступлений. Обычно их количество не ограничено, и они могут вещать в течение семи минут. Оппозиция воспользовалась своим правом потребовать получасовую паузу в заседании.В четверг парламент утвердил новое правительство Молдавии, его главой стал бывший министр внутренних дел Дорин Речан. Администрация президента Майи Санду уже анонсировала церемонию принятия присяги правительством.Министры иностранных дел и обороны Нику Попеску и Анатолий Носатый, а также главы Минсельхоза, Минздрава, МВД, Минобразования, Минкультуры, Минсоцтруда, Министерства окружающей среды, а также вице-премьер по реинтеграции сохранили должности.Министр сельского хозяйства Владимир Боля стал также вице-премьером. Дмитрий Алайба, который ранее был министром экономики, теперь назначен вице-премьером и министром экономического развития и цифровизации. Министром финансов стала Вероника Сирецяну-Враглиева. Пост министра юстиции получила госсекретарь ведомства Вероника Михайлов-Морару. Министерство инфраструктуры и регионального развития возглавит госсекретарь Лилия Дабижа. Кроме того, в правительстве появится Министерство энергетики, им будет руководить бывший руководитель Национального агентства регулирования энергетики Виктор Парликов.Экс-премьер страны Наталья Гаврилица объявила об уходе с поста в минувшую пятницу, за ней автоматически отправился в отставку весь кабинет.
https://ria.ru/20230216/moldaviya-1852447919.html
https://ria.ru/20230216/moldaviya-1852212822.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852487577_48:0:751:527_1920x0_80_0_0_3949980c22fbf98c9c3f99565d63e763.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, наталья гаврилица, майя санду
В мире, Молдавия, Наталья Гаврилица, Майя Санду
17:32 16.02.2023 (обновлено: 18:49 16.02.2023)
 
Назначение нового премьера Молдавии в парламенте прошло под крики "позор"

Оппозиция Молдавии обратится в КС из-за нарушения процедуры назначения правительства

© Кадр трансляции заседания парламента МолдовыДепутаты оппозиционного блока коммунистов и социалистов заблокировали трибуну молдавского парламента
Депутаты оппозиционного блока коммунистов и социалистов заблокировали трибуну молдавского парламента
© Кадр трансляции заседания парламента Молдовы
Депутаты оппозиционного блока коммунистов и социалистов заблокировали трибуну молдавского парламента
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 16 фев — РИА Новости. Назначение нового правительства Молдавии прошло в парламенте под крики "позор" со стороны депутатов оппозиционного блока коммунистов и социалистов, сообщил корреспондент РИА Новости.
Как отметил вице-спикер и исполнительный секретарь Соцпартии Влад Батрынча, их возмутило, что правящая партия "Действие и солидарность" ограничила право на выступление во время голосования.

"Блок коммунистов и социалистов обратится в Конституционный суд из-за имитации консультаций и нарушения процедуры назначения правительства", — заявил парламентарий.

В ответ на ограничения представители оппозиционного блока заблокировали трибуну.
Антиправительственные протесты в Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 16:09
Протестующие в Молдавии передали новому премьеру свои счета за ЖКХ
Парламентское большинство одобрило поправки в регламент, согласно которым каждая из трех фракций должна была выбрать всего двух представителей для выступлений. Обычно их количество не ограничено, и они могут вещать в течение семи минут. Оппозиция воспользовалась своим правом потребовать получасовую паузу в заседании.
В четверг парламент утвердил новое правительство Молдавии, его главой стал бывший министр внутренних дел Дорин Речан. Администрация президента Майи Санду уже анонсировала церемонию принятия присяги правительством.
Министры иностранных дел и обороны Нику Попеску и Анатолий Носатый, а также главы Минсельхоза, Минздрава, МВД, Минобразования, Минкультуры, Минсоцтруда, Министерства окружающей среды, а также вице-премьер по реинтеграции сохранили должности.
Министр сельского хозяйства Владимир Боля стал также вице-премьером. Дмитрий Алайба, который ранее был министром экономики, теперь назначен вице-премьером и министром экономического развития и цифровизации. Министром финансов стала Вероника Сирецяну-Враглиева. Пост министра юстиции получила госсекретарь ведомства Вероника Михайлов-Морару. Министерство инфраструктуры и регионального развития возглавит госсекретарь Лилия Дабижа. Кроме того, в правительстве появится Министерство энергетики, им будет руководить бывший руководитель Национального агентства регулирования энергетики Виктор Парликов.
Экс-премьер страны Наталья Гаврилица объявила об уходе с поста в минувшую пятницу, за ней автоматически отправился в отставку весь кабинет.
Президент Молдавии Майя Санду на брифинге в Кишиневе по вопросу получения Молдавией статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС) - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 08:00
"Пострадают все". Молдавию ужаснул "тайный план" России
 
В миреМолдавияНаталья ГаврилицаМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала