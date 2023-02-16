https://ria.ru/20230216/protsedura-1852484425.html

Назначение нового премьера Молдавии в парламенте прошло под крики "позор"

Назначение нового премьера Молдавии в парламенте прошло под крики "позор" - РИА Новости, 16.02.2023

Назначение нового премьера Молдавии в парламенте прошло под крики "позор"

Назначение нового правительства Молдавии прошло в парламенте под крики "позор" со стороны депутатов оппозиционного блока коммунистов и социалистов, сообщил... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T17:32

2023-02-16T17:32

2023-02-16T18:49

в мире

молдавия

наталья гаврилица

майя санду

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КИШИНЕВ, 16 фев — РИА Новости. Назначение нового правительства Молдавии прошло в парламенте под крики "позор" со стороны депутатов оппозиционного блока коммунистов и социалистов, сообщил корреспондент РИА Новости.Как отметил вице-спикер и исполнительный секретарь Соцпартии Влад Батрынча, их возмутило, что правящая партия "Действие и солидарность" ограничила право на выступление во время голосования.В ответ на ограничения представители оппозиционного блока заблокировали трибуну.Парламентское большинство одобрило поправки в регламент, согласно которым каждая из трех фракций должна была выбрать всего двух представителей для выступлений. Обычно их количество не ограничено, и они могут вещать в течение семи минут. Оппозиция воспользовалась своим правом потребовать получасовую паузу в заседании.В четверг парламент утвердил новое правительство Молдавии, его главой стал бывший министр внутренних дел Дорин Речан. Администрация президента Майи Санду уже анонсировала церемонию принятия присяги правительством.Министры иностранных дел и обороны Нику Попеску и Анатолий Носатый, а также главы Минсельхоза, Минздрава, МВД, Минобразования, Минкультуры, Минсоцтруда, Министерства окружающей среды, а также вице-премьер по реинтеграции сохранили должности.Министр сельского хозяйства Владимир Боля стал также вице-премьером. Дмитрий Алайба, который ранее был министром экономики, теперь назначен вице-премьером и министром экономического развития и цифровизации. Министром финансов стала Вероника Сирецяну-Враглиева. Пост министра юстиции получила госсекретарь ведомства Вероника Михайлов-Морару. Министерство инфраструктуры и регионального развития возглавит госсекретарь Лилия Дабижа. Кроме того, в правительстве появится Министерство энергетики, им будет руководить бывший руководитель Национального агентства регулирования энергетики Виктор Парликов.Экс-премьер страны Наталья Гаврилица объявила об уходе с поста в минувшую пятницу, за ней автоматически отправился в отставку весь кабинет.

https://ria.ru/20230216/moldaviya-1852447919.html

https://ria.ru/20230216/moldaviya-1852212822.html

молдавия

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, молдавия, наталья гаврилица, майя санду