https://ria.ru/20230215/sandu-1852274245.html

В Молдавии нет нестабильности из-за отставки правительства, заявила Санду

В Молдавии нет нестабильности из-за отставки правительства, заявила Санду - РИА Новости, 15.02.2023

В Молдавии нет нестабильности из-за отставки правительства, заявила Санду

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране нет политической нестабильности или кризиса, связанного с отставкой правительства. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T20:37

2023-02-15T20:37

2023-02-15T20:40

в мире

молдавия

кишинев

майя санду

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 15 фев - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране нет политической нестабильности или кризиса, связанного с отставкой правительства. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица 10 февраля сообщила, что уходит в отставку с поста. Вместе с ней автоматически в отставку отправилось и все правительство. Санду назначила кандидатом в премьеры своего советника в сфере безопасности и национальной обороны, бывшего министра внутренних дел Дорина Речана. "У нас нет политической нестабильности, новое правительство будет утверждено завтра (16 февраля - ред.), продолжаются реформы, особенно те, о которых просят европейские институты, чтобы Молдавия продвинулась на пути евроинтеграции. Нет никакого политического кризиса в Кишиневе, не должно быть опасений на этот счет", - сказала Санду в эфире телеканала TVR1. Она добавила, что новое правительство сконцентрируется на безопасности граждан и государства, на развитии экономики и экономическом росте. Речан в 2010-2012 годах был заместителем министра информационных технологий и связи, затем вплоть до 2015 года занимал пост министра внутренних дел. В 2016-2022 годах работал в различных международных организациях консультантом в области анализа данных и информации. С февраля 2022 года Речан был советником президента в области обороны и национальной безопасности, секретарем Высшего совета безопасности.

https://ria.ru/20230215/moldaviya-1852216388.html

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кишинев

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, молдавия, кишинев, майя санду, наталья гаврилица