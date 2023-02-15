20:37 15.02.2023 (обновлено: 20:40 15.02.2023)
В Молдавии нет нестабильности из-за отставки правительства, заявила Санду
Санду заявила, что в Молдавии нет политической нестабильности из-за отставки правительства
© Sputnik / Родион Прока
Президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 фев - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране нет политической нестабильности или кризиса, связанного с отставкой правительства.
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица 10 февраля сообщила, что уходит в отставку с поста. Вместе с ней автоматически в отставку отправилось и все правительство. Санду назначила кандидатом в премьеры своего советника в сфере безопасности и национальной обороны, бывшего министра внутренних дел Дорина Речана.
"У нас нет политической нестабильности, новое правительство будет утверждено завтра (16 февраля - ред.), продолжаются реформы, особенно те, о которых просят европейские институты, чтобы Молдавия продвинулась на пути евроинтеграции. Нет никакого политического кризиса в Кишиневе, не должно быть опасений на этот счет", - сказала Санду в эфире телеканала TVR1.
Она добавила, что новое правительство сконцентрируется на безопасности граждан и государства, на развитии экономики и экономическом росте.
Речан в 2010-2012 годах был заместителем министра информационных технологий и связи, затем вплоть до 2015 года занимал пост министра внутренних дел. В 2016-2022 годах работал в различных международных организациях консультантом в области анализа данных и информации. С февраля 2022 года Речан был советником президента в области обороны и национальной безопасности, секретарем Высшего совета безопасности.