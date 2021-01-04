https://ria.ru/20210104/assanzh-1590702779.html

Уголовное дело Джулиана Ассанжа

Уголовное дело Джулиана Ассанжа

Журналист Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T00:16

2021-01-04T00:16

2021-01-04T00:16

wikileaks

джулиан ассанж

справки

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Журналист Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В августе 2010 года Ассанж приехал в Швецию, когда им заинтересовались американские власти. В Швеции Ассанж намеревался получить каким-либо образом защиту себе и сайту. В том же месяце в Швеции началось следствие против Ассанжа по заявлению двух женщин – 25 и 35 лет. Они сообщили полиции, что якобы пострадали от сексуальных притязаний Джулиана Ассанжа. Сам Ассанж отрицал какую-либо причастность к совершению преступлений на сексуальной почве, настаивая на том, что все контакты проходили по взаимному согласию, а женщины подали заявление на него из мести и под влиянием полиции.Ассанж был допрошен сразу же после заявления пострадавших и не признал себя виновным в каком-либо сексуальном насилии. Предварительное расследование было прекращено, однако вскоре вновь возобновилось.В ноябре 2010 года суд в Стокгольме выдал ордер на арест Ассанжа по обвинениям в изнасилованиях и домогательствах. 20 ноября он был объявлен Интерполом в международный розыск. 7 декабря Ассанж был арестован лондонской полицией после того, как добровольно явился в полицейский участок. 16 декабря Лондонский Высокий суд выпустил Джулиана Ассанжа из тюрьмы под залог в 240 тысяч фунтов на время рассмотрения экстрадиционного запроса Швеции. 24 февраля 2011 года британский суд постановил экстрадировать Джулиана Ассанжа в Швецию. Затем последовал ряд неуспешных для основателя WikiLeaks апелляций. 19 июня 2012 года стало известно, что Ассанж пришел в посольство Эквадора в Лондоне и обратился к эквадорским властям с заявлением о предоставлении ему политического убежища из-за опасений его экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. С момента подачи заявления Ассанж находился в посольстве Эквадора. 16 августа того же года глава МИД Эквадора заявил, что его страна предоставила Ассанжу политическое убежище. В декабре 2017 года он стал гражданином Эквадора. В сентябре 2014 года Ассанж подал жалобу в рабочую группу ООН по незаконному лишению свободы на Швецию и Великобританию в связи с решением о его задержании.В феврале 2016 года рабочая группа ООН признала незаконным лишение свободы Джулиана Ассанжа и призвала освободить и выплатить ему компенсацию. Власти Швеции и Великобритании заявили, что не согласны с этим решением. Юридический консультант Ассанжа Мелинда Тейлор заявила, что он не выйдет из здания посольства, поскольку риск его задержания в таких условиях слишком велик. В августе 2015 года прокуратура Швеции сообщала, что три обвинения из четырех в отношении Ассанжа были сняты за истечением срока давности, до 17 августа 2020 года Ассанж подозревался только по одному пункту, который касается изнасилования с менее отягчающими обстоятельствами. Защита основателя WikiLeaks настаивала на том, что все обвинения против их клиента носят заказной и политизированный характер, поскольку Ассанж своей деятельностью, в частности публикацией закрытых дипломатических переписок, навлек на себя гнев многих государств, особенно США.В конце 2015 года между Швецией и Эквадором вступил в силу двусторонний договор по правовому содействию, который позволял допросить укрывающегося на территории посольства основателя WikiLeaks. 14-15 ноября 2016 года Джулиан Ассанж был допрошен, детали допроса не сообщались. 19 мая 2017 года стало известно, что прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании в 2010 году. Полиция Лондона опубликовала заявление, в котором предупредила, что в случае, если Ассанж покинет здание посольства, его снова арестуют на основании по-прежнему действующего ордера, выданного Вестминстерским магистратским судом после того, как основатель скандального сайта 29 июня 2012 года отказался сдаться суду.В феврале 2018 года судья магистратского суда лондонского района Вестминстер оставила в силе ордер на арест Ассанжа. В конце марта 2018 года правительство Эквадора лишило Джулиана Ассанжа связи с внешним миром. По мнению властей Эквадора, поведение Ассанжа и сообщения в социальных сетях ставили под угрозу хорошие отношения страны с Великобританией, странами ЕС и другими государствами мира. 13 октября 2018 года был введен протокол, определяющий нормы поведения для Ассанжа в посольстве Эквадора, регулирующий порядок визитов, общения с внешним миром и оказания ему медицинской помощи. Ассанж подал иск на это решение. В конце октября суд в Эквадоре отказал в удовлетворении иска против вступления в силу документа, в декабре 2018 года суд также отклонил апелляцию Ассанжа об отмене ограничительных мер. В декабре 2018 года Ассанж заявил, что в здании посольства, где он скрывается, ведется слежка. В конце октября 2018 года Ассанж сообщал, что власти Эквадора хотят выдворить его из посольства и передать США. По его словам, для этого ищется предлог. Адвокат Ассанжа Карлос Поведа заявил, что его клиент готов сдаться британским властям, если те гарантируют, что он не будет экстрадирован. В ноябре 2018 года СМИ сообщили, что американский минюст готовится предъявить обвинения основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу и рассчитывает, что его можно будет судить в США. 11 апреля 2019 года Эквадор отказал Ассанжу в дипломатическом убежище. Согласно заявлению президента страны Ленина Морено, опубликованному в Twitter, это решение было принято "из-за неоднократных нарушений международных конвенций и протокола (о пребывании – ред.)". Эквадорские власти также приостановили гражданство Ассанжа. Полиция Лондона арестовала Ассанжа по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде. Позднее лондонская полиция заявила, что Джулиан Ассанж арестован также по запросу властей США, в соответствии с ордером на экстрадицию. По заявлению американского Минюста, в Соединенных Штатах Ассанж обвиняется в сговоре с информатором Челси Мэннинг (в прошлом Брэдли Мэннинг) с целью взлома компьютеров минобороны США для получения доступа к секретной информации. Позднее стало известно, что власти США предъявили основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже. Минюст уточнил, что США обвиняют Ассанжа в одном из крупнейших в истории раскрытий секретной информации. Ассанжу в общей сложности грозит в США до 175 лет лишения свободы после предъявления новых обвинений. В день ареста Джулиан Ассанж был доставлен в Вестминстерский магистратский суд в британской столице. Суд признал его виновным в нарушении условий выхода под залог, а также обязал США представить все документы по экстрадиции Ассанжа до 12 июня. Ассанж обвинения в отказе сдаться полиции не признал. 1 мая суд в Лондоне приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог. 2 мая в Вестминстерском магистратском суде прошло первое заседание, касающееся запроса о выдаче США Ассанжа. До конца 2019 года состоялось еще несколько технический слушаний. В них Ассанж участвовал по видеосвязи. Он не давал показаний, ему задавался лишь один вопрос – может ли он подтвердить свои имя и дату рождения. В феврале 2020 года в суде начались слушания, на которых адвокаты изложили правозащитные и гуманитарные соображения против экстрадиции. Они заключались в утверждениях о том, что опубликовавший похищенную информацию Ассанж является журналистом, а журналистика не должна преследоваться. Также адвокаты на каждом заседании говорили о слабом здоровье своего клиента и невозможности его полноценного участия в процессе из-за карантина. Защита жаловалась на то, что с марта у нее нет быстрого и постоянного очного доступа к основателю Wikileaks из-за введенных в тюрьме карантинных ограничений. Вместе с тем на вопросы судьи о том, обладают ли адвокаты всеми полномочиями по представлению подзащитного в суде, защитники ответили утвердительно и подтвердили, что Ассанж передал им все полномочия для этого. В конце апреля 2020 года слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа были отложены в связи с распространением коронавируса.Планировалось, что дело будет рассматриваться в суде при тюрьме Белмарш, где содержится Ассанж. На тот момент в этой тюрьме было зафиксировано несколько случаев коронавируса, двое заключенных скончались. Адвокаты утверждали, что у Ассанжа больные легкие и он с большой степенью вероятности может тяжело заболеть в случае заражения COVID-19. В июне 2020 года Федеральное большое жюри в США вынесло второе обвинительное заключение в адрес Ассанжа, предполагающее его сговор с хакерами, связанными с Anonymous. Заключение не содержит новых преступных эпизодов в дополнение к статьям, перечисленным в первом обвинительном заключении в мае 2019 года, однако расширяет масштаб сговора вокруг предполагаемых компьютерных взломов, в которых Ассанжа обвинили ранее. 7 сентября 2020 в Центральном уголовном суде Лондона начались слушания по существу на процессе по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks. Джулиан Ассанж был повторно арестован в связи с новым запросом генпрокуратуры США о его экстрадиции. Запрос был сделан американскими властями в августе. В самом запросе содержатся уже предъявленные обвинения. Адвокаты Ассанжа заявили, что это может увеличить срок рассмотрения дела.Сам обвиняемый заявил, что ознакомился с сутью запроса, на формальный вопрос о том, согласен ли он на экстрадицию, ответил отрицательно. 1 октября в лондонском Центральном уголовном суде завершились слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США. Ожидается, что решение судьи будет объявлено 4 января 2021 года. После ареста Джулиана Ассанжа в Лондоне шведская прокуратура возобновила расследование по делу по подозрению в преступлениях на сексуальной почве. 20 мая 2019 года стало известно, что шведская прокуратура запросила у суда ордер на арест Ассанжа. 3 июня Окружной суд Уппсалы отказал прокуратуре в аресте. Шведская прокуратура не стала оспаривать решение суда. 19 ноября 2019 года стало известно, что власти Швеции прекратили расследование по делу Джулиана Ассанжа об изнасиловании. Прокурор Ева-Мари Перссон заявила, что в ходе дополнительного разбирательства, стало очевидно, что устные свидетельства, использованные в расследовании, недостаточно убедительны. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

wikileaks, джулиан ассанж, справки