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https://ria.ru/20201002/assanzh-1578114987.html
Адвокат считает, что процесс по делу Ассанжа будет длиться "годы и годы"
Процесс по делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа будет длиться "годы и годы", вердикт 4 января – это только начало, предупредила его адвокат Дженнифер... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T15:48
2020-10-02T15:48
европейский суд
wikileaks
джулиан ассанж
эквадор
лондон
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<strong>ЛОНДОН, 2 окт – РИА Новости, Мария <a href="http://ria.ru/person_ZHan_Tabak/" target="_blank" data-auto="true">Табак</a>.</strong> Процесс по делу основателя <a href="http://ria.ru/organization_WikiLeaks/" target="_blank" data-auto="true">Wikileaks</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhulian_Assanzh/" target="_blank" data-auto="true">Джулиана Ассанжа</a> будет длиться "годы и годы", вердикт 4 января – это только начало, предупредила его адвокат Дженнифер <a href="http://ria.ru/person_Piter_Robinson/" target="_blank" data-auto="true">Робинсон</a>.Слушания в лондонском Центральном уголовном суде по делу об экстрадиции Ассанжа в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> завершились накануне, решение судьи будет объявлено 4 января 2021 года."Четвертого января судья вынесет решение, как раз в "мертвый" новогодний период, но мы тут же будем решать вопрос об апелляции. Но этот процесс будет длиться годы и годы, так что это только начало. К сожалению для Джулиана", - сказала Робинсон на брифинге в пятницу.По словам адвоката, дело может дойти до высших инстанций."Это может быть Верховный суд, может быть <a href="http://ria.ru/organization_ARRAY_0x8271018/" target="_blank" data-auto="true">Европейский суд</a> по правам человека", - сообщила она.В свою очередь, главный редактор Wikileaks Кристин Храфнссон заявил, что процесс Ассанжа означает гораздо больше, чем просто судебный процесс."Не Ассанж под судом, а наша цивилизация, наша демократия", - считает он.Ассанж, обвиненный в <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве <a href="http://ria.ru/location_Ecuador/" target="_blank" data-auto="true">Эквадора</a> в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a>, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
https://ria.ru/20201002/assanzh-1578111567.html
https://ria.ru/20200930/assanzh-1578025523.html
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европейский суд, wikileaks, джулиан ассанж, эквадор, лондон

Адвокат считает, что процесс по делу Ассанжа будет длиться "годы и годы"

15:48 02.10.2020
 
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 2 окт – РИА Новости, Мария Табак. Процесс по делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа будет длиться "годы и годы", вердикт 4 января – это только начало, предупредила его адвокат Дженнифер Робинсон.
Слушания в лондонском Центральном уголовном суде по делу об экстрадиции Ассанжа в США завершились накануне, решение судьи будет объявлено 4 января 2021 года.
"Четвертого января судья вынесет решение, как раз в "мертвый" новогодний период, но мы тут же будем решать вопрос об апелляции. Но этот процесс будет длиться годы и годы, так что это только начало. К сожалению для Джулиана", - сказала Робинсон на брифинге в пятницу.
По словам адвоката, дело может дойти до высших инстанций.
Митинг сторонников Джулиана Ассанжа у здания Центрального уголовного суда Лондона, 7 сентября - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 15:04
Отец Ассанжа рассказал о состоянии сына во время слушаний
"Это может быть Верховный суд, может быть Европейский суд по правам человека", - сообщила она.
В свою очередь, главный редактор Wikileaks Кристин Храфнссон заявил, что процесс Ассанжа означает гораздо больше, чем просто судебный процесс.
"Не Ассанж под судом, а наша цивилизация, наша демократия", - считает он.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 22:20
США хотели отравить Ассанжа
 
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Европейский судWikiLeaksДжулиан АссанжЭквадорЛондон
 
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