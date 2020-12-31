https://ria.ru/20201231/brexit-1591345392.html

Выход Великобритании из Европейского союза (Brexit)

Выход Великобритании из Европейского союза (Brexit)

Великобритания с 1 января 1973 года стала членом Европейского экономического сообщества. РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T01:31

2020-12-31T01:31

2020-12-31T01:31

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Великобритания с 1 января 1973 года стала членом Европейского экономического сообщества. В 1992 году подписала Маастрихтский договор и стала членом Европейского союза. С первых лет пребывания в ЕС Великобритания стремилась сохранить максимально возможную самостоятельность в значимых экономических и политических вопросах. В частности, страна не присоединилась к важнейшим интеграционным проектам: Шенгенскому соглашению (1995) об отмене визового контроля на общих границах и введению единой европейской валюты – евро (1999). В марте 2012 года Лондон на саммите ЕС отказался подписать так называемый Бюджетный пакт, пролоббированный Берлином и Парижем и вводивший строгие правила финансовой дисциплины. В 2011 году на фоне экономического кризиса в Великобритании усилилось недовольство пребыванием страны в Евросоюзе. Депутат-консерватор Дэвид Наттэлл поднял вопрос о референдуме по вопросу о членстве Великобритании в ЕС. Соответствующую петицию подписали более 100 тысяч граждан Великобритании. Однако 25 октября 2011 года депутаты парламента Великобритании подавляющим большинством голосов (483 из 650) проголосовали против подготовки референдума. Голосованию предшествовали пятичасовые дебаты. Во вступительном слове премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон попросил парламентариев проголосовать против проведения референдума, подчеркнув, что сейчас для него не самое лучшее время, так как Европа переживает кризис.В январе 2013 года Кэмерон в своей программной речи объявил, что Британия может провести референдум по вопросу выхода из Европейского союза в конце текущего десятилетия, если на выборах 2015 года возглавляемая им консервативная партия одержит победу. По итогам состоявшихся 7 мая 2015 года всеобщих выборов консерваторы получили 36,9% голосов избирателей (против 30,4% голосов, полученных лейбористами) и обеспечили себе абсолютное большинство в палате общин (нижняя палата парламента). Лидер тори Дэвид Кэмерон сформировал однопартийное правительство. 10 ноября 2015 года Кэмерон объявил об официальном начале кампании за изменение условий членства Великобритании в ЕС. Он направил письмо председателю Европейского совета, в котором указал требования Лондона к Евросоюзу, которые касались контроля за миграцией, улучшения конкурентоспособности, укрепления британского суверенитета, изменений в валютной сфере. Кэмерон связал себя обещанием голосовать на референдуме за выход из ЕС в том случае, если эти условия не будут удовлетворены. 19 февраля 2016 года стало известно, что лидеры стран Евросоюза согласовали с Великобританией новые условия ее членства в союзе, на которых британский премьер-министр Дэвид Кэмерон должен был поддержать сохранение его страны в ЕС на предстоящем референдуме. Среди достигнутых договоренностей были включение "механизма защиты" социальной системы Великобритании на семь лет без права продления, вывод Великобритании из-под действия принципа Евросоюза о "все более тесном союзе народов Европы", предполагающего интеграцию стран внутри ЕС, утверждение принципа, что "Великобритания никогда не примкнет к еврозоне". 23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум по вопросу выхода страны из ЕС (Brexit). За выход из ЕС проголосовали 52% британцев, против – 48%. 24 июня премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил об отставке.13 июля правительство Великобритании возглавила Тереза Мэй. 29 марта 2017 года Великобритания официально уведомила Брюссель о своем выходе из Евросоюза.18 апреля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о намерении провести досрочные парламентские выборы, укрепив тем самым "единство правительства" при реализации процедуры выхода Соединенного Королевства из ЕС.Однако по итогам выборов, прошедших 8 июня, консерваторы получили всего 318 мандатов – на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на восемь меньше, чем нужно для абсолютного большинства. 11 июня Тереза Мэй сформировала правительство, которое подтвердило неизменность планов по Brexit.13 июля в парламент Великобритании был внесен законопроект Brexit, известный еще также как "Великий законопроект об отмене" и Билль об отмене законов ЕС.Было несколько попыток внести в документ поправки, наделяющие парламент полномочиями по изменению условий Brexit или отмене выхода из Евросоюза в случае невозможности заключения соглашения с Брюсселем. Поправки требовали согласования разных палат и из-за этого документ "кочевал" от нижней палаты в верхнюю и обратно. Эта процедура получила название "пинг-понг". 17 января 2018 года палата общин приняла законопроект о Brexit в третьем и финальном чтении.20 июня палата лордов британского парламента окончательно утвердила правительственный вариант законопроекта.26 июня королева Великобритании Елизавета Вторая его одобрила, дав ему тем самым статус закона.Документ установил точную дату Brexit – 23.00 29 марта 2019 года. Им было предусмотрено исключение Европейского суда из процесса подготовки и применения законов в Великобритании, планируемая отмена действия в стране закона "О Европейском сообществе" от 1972 года должна положить конец примату европейского законодательства над британским.Переговоры по Brexit между Великобританией и Евросоюзом официально начались в июне 2017 года и продолжались больше года. 25 ноября 2018 года саммит лидеров 27 остающихся в Евросоюзе государств одобрил на внеочередном заседании проект договора об условиях отделения Великобритании от Евросоюза, а также политическую декларацию о будущих отношениях со страной.Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года. Предполагалось, что после этого начнется переходный период, во время которого стороны должны были согласовать параметры и формат дальнейших отношений и который должен был закончится к концу 2020 года.Однако в Лондоне возникли трудности с прохождением документа. За первое полугодие 2019 года британский парламент четыре раза отклонял уже согласованную с ЕС сделку.Парламент должен был предложить пути выхода из политического кризиса, но в ходе голосования были отвергнуты все восемь вариантов, предложенных различными политиками. В апреле парламентарии приняли закон, призванный не допустить "жесткого" варианта Brexit. Он обязал правительство Великобритании просить отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода из Евросоюза без соглашения.Главным камнем преткновения, из-за которого британские парламентарии не хотели утверждать вариант соглашения с ЕС, – вопрос границы с Северной Ирландией. В случае Brexit между этой территорией и входящей в ЕС Республикой Ирландия должна была быть создана полноценная граница, предусматривающая взимание таможенных пошлин со всех товаров. Однако против отгораживания от Ирландии выступило подавляющее большинство североирландцев и значительная часть жителей других регионов Великобритании. При этом Брюссель был готов пойти навстречу и наделить Северную Ирландию особым статусом. Однако такой вариант не устраивал многих в Лондоне, так как это, по их словам, обособляет этот регион внутри королевства.Сроки выхода Великобритании из ЕС неоднократно переносились. 10 апреля 2019 года на саммите в Брюсселе Евросоюз и Великобритания договорились о "гибком" продлении максимальной отсрочки Brexit до 31 октября.24 мая после безуспешных попыток переубедить законодателей Тереза Мэй объявила о своей отставке. 7 июня она сложила с себя полномочия председателя Консервативной партии. 24 июля 2019 года должность премьер-министра Великобритании занял Борис Джонсон.Он заявлял, что выведет страну из ЕС 31 октября с соглашением или без. Однако в сентябре парламент принял закон, обязывающий главу правительства просить о переносе сроков Brexit в первый рабочий день после 19 октября, если текст соглашения о выходе не будет согласован до 19 октября.17 октября 2019 года Евросоюз и Великобритания после нескольких недель интенсивных и непростых переговоров, согласовали обновленную сделку по условиям Brexit, затем ее одобрил саммит глав 27 остающихся в ЕС стран. Главное отличие новой сделки от старого соглашения заключается в разрешении ситуации с границами на острове Ирландия, а точнее с границей двух государств – Ирландии и Северной Ирландии. В британских СМИ план получил название "Две границы за четыре года", он предусматривает создание после Brexit "зоны особого регулирования", которая распространится на весь остров и позволит избежать контроля на соответствие санитарным и другим нормам при перемещении товаров через границу ЕС и Великобритании. К тому же между Ирландией и Северной Ирландией не будут создаваться таможенные пункты. Однако голосование по новой сделке в Соединенном Королевстве, намеченное на 19 октября, не принесло положительных результатов, а рассмотрение документа, которое могло состояться 21 октября, так и не состоялось. 20 октября стало известно, что премьер Великобритании Борис Джонсон попросил Евросоюз отложить Brexit до конца дня 31 января 2020 года. ЕС согласился. 29 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон внес в парламент законопроект о проведении в стране досрочных парламентских выборов. Для Джонсона это была четвертая попытка добиться всеобщих выборов. Парламент законопроект одобрил. Оппозиция согласилась с предложением премьера только после того, как Евросоюз согласился отсрочить Brexit до 31 января 2020 года.12 декабря в Великобритании прошли досрочные парламентские выборы, на которых британские консерваторы одержали самую убедительную победу на выборах с 1987 года: они получили 365 мест в парламенте. Это дало им возможность сформировать правительство, не прибегая к коалиции, а также высокие шансы на проведение через парламент любых предложенных ими законопроектов.19 декабря правительство внесло в парламент законопроект о Brexit. При этом в документе появился пункт, законодательно запрещающий перенос завершения переходного периода после Brexit с конца 2020 года на более поздний срок.9 января 2020 года палата общин британского парламента утвердила соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС. За соглашение проголосовали 330 депутатов, против – 321. 22 января 2020 года законопроект одобрила палата лордов, 23 января его утвердила королева Великобритании Елизавета II. 24 января 2020 года глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). В этот же день документ торжественно подписал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. 31 января в 23.00 (1 февраля 02.00 мск) Великобритания покинула ЕС.До 31 декабря 2020 года в отношениях Великобритании и ЕС продолжался переходный период, в течение которого к Британии применялись нормы ЕС, она оставалась членом Единого рынка и торговала со странами союза без пошлин и квот, выполняя для этого ряд условий. После завершения переходного периода эти нормы прекращают действовать. Чтобы выход на новый этап отношений Британии и ЕС не был жестким и резким, сторонам было необходимо договориться об условиях нового партнерства, в том числе принять торговое соглашение. Переговоры Лондона и Брюсселя по положениям торгового соглашения после Brexit буксовали несколько месяцев. Главные разногласия у сторон вызывал режим рыболовства: Британия хотела сохранить суверенитет над рядом зон вылова, Европа добивалась сохранения права вести промышленный лов в данных районах для рыбаков нескольких стран Евросоюза.Еврокомиссия в середине декабря предложила пакет временных экстренных мер в наиболее уязвимых областях экономики на случай, если до конца 2020 года соглашения достичь не удастся. Речь идет о регулировании в области авиационного и дорожного сообщения, безопасности на авиатранспорте и рыбной ловле. Такие меры предлагались на полгода и на условиях взаимности.Согласования по торговле осложнялись тем, что в Англии был обнаружен новый штамм коронавируса, в связи с чем ряд стран приостановил транспортное сообщение с Британией, грозящее нарушением поставок продуктов питания из ЕС. Первый министр Шотландии Никола Стерджен на этом фоне призвала правительство Великобритании и руководство ЕС продлить переходный период после Brexit.24 декабря стало известно, что Великобритания и Евросоюз согласовали параметры торговой сделки по Brexit. Как сообщало агентство Reuters, Лондон пошел на значительные уступки, в том числе в спорном вопросе рыболовства.Текст соглашения насчитывает более тысячи страниц, включая приложения, и описывает взаимодействие двух экономик по ряду вопросов, от сотрудничества в сфере безопасности до рыбного промысла. Соглашение начнет действовать 1 января 2021 года.По условиям сделки обе стороны продолжат беспошлинную торговлю товарами, однако импортерам и экспортерам придется преодолевать существенные бюрократические препоны.Сделка предоставляет Великобритании возможность не соблюдать регулирующие правила ЕС и подписывать соглашения о свободной торговле с другими странами.В обмен на отсутствие пошлин Великобритания согласилась не допускать серьезных нарушений правил ЕС в сфере защиты труда и окружающей среды, а также придерживаться ограничений на субсидирование частного сектора, схожих с тем, что действуют в Европе.Большинство экономистов ожидают, что экономика Великобритании из-за Brexit пострадает куда сильнее экономики Евросоюза, однако ущерб для обеих сторон будет менее значительным, чем если бы переговоры завершились без подписания сделки, и двусторонние торговые отношения регулировались бы правилами Всемирной торговой организации. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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