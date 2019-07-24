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РИА Новости

Джонсон стал премьером Британии

Вчера, 17:40
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон, избранный главой Консервативной партии, покидает свой предвыборный штаб на Грейт-колледж-стрит. 23 июля 2019
Борис Джонсон, избранный главой Консервативной партии, покидает свой предвыборный штаб на Грейт-колледж-стрит. 23 июля 2019
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Борис Джонсон, избранный главой Консервативной партии, покидает свой предвыборный штаб на Грейт-колледж-стрит. 23 июля 2019
ЛОНДОН, 24 июл — РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Экс-глава МИД Великобритании и бывший мэр Лондона Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра.
Ранее нового лидера правящей Консервативной партии приняла королева Елизавета Вторая. В соответствии с протоколом она попросила Джонсона стать ее 14-м премьер-министром и сформировать правительство.
Фотографию королевы, одетой в голубое платье, и Джонсона, в поклоне пожимающего руку Елизаветы Второй, опубликовал Букингемский дворец.
© REUTERS / Victoria Jones/Pool Королева Елизавета II и новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время аудиенции в Букингемском дворце в Лондоне. 24 июля 2019
Королева Елизавета II и новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время аудиенции в Букингемском дворце в Лондоне. 24 июля 2019
© REUTERS / Victoria Jones/Pool
Королева Елизавета II и новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время аудиенции в Букингемском дворце в Лондоне. 24 июля 2019
В ближайшие минуты Джонсон поедет в официальную резиденцию, где выступит с первым заявлением в новом качестве. После этого нового премьера ждет брифинг по вопросам безопасности, также в среду вечером он начнет назначать министров правительства.
Ранее бывший премьер Тереза Мэй заявила, что рада передать полномочия Джонсону, поскольку он взял на себя обязательство выполнить волю народа и вывести страну из ЕС.
Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. 23 июля 2019
Вчера, 08:00
С Борисом во главе: чего ждать России от нового премьера Британии
Накануне Джонсон объявил одним из приоритетов Brexit до 31 октября.
ЕС и Великобритания в конце прошлого года согласовали договор об отделении, определяющий условиях "развода", а также декларацию о структуре будущего партнерства.
Изначально было запланировано, что страна покинет союз 29 марта 2019 года. Однако в Британии возникли проблемы с ратификацией выработанного в течение полутора лет непростых переговоров договора об условиях Brexit, а выход без этого соглашения грозит как стране, так и союзу весьма неприятными последствиями, в том числе в сфере экономики. При этом ЕС неоднократно заявлял, что на пересмотр достигнутого договора об отделении не пойдет.
В результате ЕС пошел на перенос даты Brexit — не позднее конца октября нынешнего года.
Перестановка слагаемых
23 июля, 18:53
Перестановка слагаемых
759122129
Обсудить 14
Борис ДжонсонВеликобританияВ мире
Популярные комментарии
Когда казалось что дно достигнуто в Британии.. с низу кто то постучал))
24 июля, 18:00
Таёжный Мишка
20200014
Ага, до нашего процветания им еще далеко. Все дети их чинуш едут учится и жить в Россию, лучшую страну на планете)
24 июля, 18:39
ese s
9510016
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