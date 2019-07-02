Депутаты — сторонники Brexit устроили демарш на заседании Европарламента

БРЮССЕЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Депутаты — сторонники выхода Великобритании из ЕС устроили демарш на первом заседании нового созыва Европарламента в Страсбурге.

Из-за затянувшего в ЕС процесса согласования кандидатур выборы нового спикера перенесли на 3 июля, поэтому на заседании председательствовал уходящий спикер Антонио Таяни.

Он объявил сессию открытой и попросил евродепутатов встать на время исполнения европейского гимна. Однако 28 депутатов из группы Найджела Фараджа, сторонники Brexit, повернулись к залу спиной и так простояли до конца гимна, чем вызвали удивленные взгляды других евродепутатов.

"Слушать гимн ЕС, даже если вы не разделяете его взглядов, это вопрос уважения", — заявил Таяни.

При этом несколько евродепутатов пришли на заседание в ярко-желтых майках с надписями "Стоп Brexit".