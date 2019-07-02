Депутаты — сторонники Brexit устроили демарш на заседании Европарламента

БРЮССЕЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Депутаты — сторонники выхода Великобритании из ЕС устроили демарш на первом заседании нового созыва Европарламента в Страсбурге.
Из-за затянувшего в ЕС процесса согласования кандидатур выборы нового спикера перенесли на 3 июля, поэтому на заседании председательствовал уходящий спикер Антонио Таяни.
Он объявил сессию открытой и попросил евродепутатов встать на время исполнения европейского гимна. Однако 28 депутатов из группы Найджела Фараджа, сторонники Brexit, повернулись к залу спиной и так простояли до конца гимна, чем вызвали удивленные взгляды других евродепутатов.
"Слушать гимн ЕС, даже если вы не разделяете его взглядов, это вопрос уважения", — заявил Таяни.
При этом несколько евродепутатов пришли на заседание в ярко-желтых майках с надписями "Стоп Brexit".
1 июля, 09:41"Тактический ход". Политолог о заявлении Бориса Джонсона о Brexit'е Борис Джонсон, лидер премьерской гонки в Великобритании, заявил, что намерен на примере Brexit'а доказать российскому руководству ценность либерализма. В эфире радио Sputnik эти намерения оценил политолог Александр Сафонов.
Великобритания должна выйти из ЕС 31 октября, однако пока что правящая Консервативная партия занята спорами о новом лидере. Ожидается, что имя нового премьера назовут в июле, а затем парламент уйдет на каникулы, так что работа по разрешению ситуации вокруг Brexit может начаться не ранее первой половины или середины сентября. Ранее парламент четыре раза отклонял уже согласованную с ЕС сделку. Брюссель, соглашаясь с содержанием документа, заявлял, что изменения в нем невозможны.