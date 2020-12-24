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Экс-премьеры Британии прокомментировали заключение торговой сделки с ЕС
Экс-премьеры Британии прокомментировали заключение торговой сделки с ЕС
Бывшие премьер-министры Великобритании, члены Консервативной партии Дэвид Кемерон и Тереза Мэй поприветствовали заключение торговой сделки с ЕС по Brexit и... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T19:35
2020-12-24T19:35
выход британии из евросоюза
тереза мэй
евросоюз
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 24 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Бывшие премьер-министры Великобритании, члены Консервативной партии Дэвид Кемерон и Тереза Мэй поприветствовали заключение торговой сделки с ЕС по Brexit и поздравили правительство, следует из сообщений политиков в Twitter."Хорошо закончить трудный год хорошими новостями. Торговая сделка очень приветствуется - и является важным шагом в построении новых отношений с ЕС как с друзьями, соседями и партнерами. Поздравляю команду по переговорам из Великобритании", - заявил Кэмерон, который занимал пост премьер-министра с 2010 по 2016 годы."Очень приятная новость о том, что Великобритания и ЕС достигли соглашения об условиях сделки, которая придает уверенность бизнесу и поможет поддерживать торговлю. С нетерпением жду подробностей в ближайшие дни", - отметила Мэй, которая возглавляла кабмин с 2016 по 2019 годы.Великобритания и ЕС в четверг заключили торговое соглашение по Brexit, которое должно вступить в силу с 1 января 2021 года. Документ соглашения, состоящий из 2 тысяч страниц, должен быть ратифицирован британским парламентом. Ожидается, что голосование в парламенте по документу состоится 30 декабря.Переговоры Лондона и Брюсселя по положениям торгового соглашения после Brexit буксовали несколько месяцев. Главные разногласия у сторон вызывал режим рыболовства: Британия хотела сохранить суверенитет над рядом зон вылова, Европа добивалась сохранения права вести промышленный лов в данных районах для рыбаков нескольких стран Евросоюза.Вероятность "развода" без соглашения была крайне велика, выход без сделки обе стороны не исключали до последнего. Согласно прогнозу британского правительства, выход без сделки привел бы к снижению ВВП Британии на 7,6% через 15 лет, с соглашением о свободной торговле - на 4,9%.
https://ria.ru/20201224/sdelka-1590808103.html
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выход британии из евросоюза, тереза мэй, евросоюз, великобритания, в мире

Экс-премьеры Британии прокомментировали заключение торговой сделки с ЕС

19:35 24.12.2020
 
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкСторонники Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Сторонники Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 24 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Бывшие премьер-министры Великобритании, члены Консервативной партии Дэвид Кемерон и Тереза Мэй поприветствовали заключение торговой сделки с ЕС по Brexit и поздравили правительство, следует из сообщений политиков в Twitter.
"Хорошо закончить трудный год хорошими новостями. Торговая сделка очень приветствуется - и является важным шагом в построении новых отношений с ЕС как с друзьями, соседями и партнерами. Поздравляю команду по переговорам из Великобритании", - заявил Кэмерон, который занимал пост премьер-министра с 2010 по 2016 годы.
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"Очень приятная новость о том, что Великобритания и ЕС достигли соглашения об условиях сделки, которая придает уверенность бизнесу и поможет поддерживать торговлю. С нетерпением жду подробностей в ближайшие дни", - отметила Мэй, которая возглавляла кабмин с 2016 по 2019 годы.
Великобритания и ЕС в четверг заключили торговое соглашение по Brexit, которое должно вступить в силу с 1 января 2021 года. Документ соглашения, состоящий из 2 тысяч страниц, должен быть ратифицирован британским парламентом. Ожидается, что голосование в парламенте по документу состоится 30 декабря.
Переговоры Лондона и Брюсселя по положениям торгового соглашения после Brexit буксовали несколько месяцев. Главные разногласия у сторон вызывал режим рыболовства: Британия хотела сохранить суверенитет над рядом зон вылова, Европа добивалась сохранения права вести промышленный лов в данных районах для рыбаков нескольких стран Евросоюза.
Вероятность "развода" без соглашения была крайне велика, выход без сделки обе стороны не исключали до последнего. Согласно прогнозу британского правительства, выход без сделки привел бы к снижению ВВП Британии на 7,6% через 15 лет, с соглашением о свободной торговле - на 4,9%.
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