Главы Европейского совета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в пятницу соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).
Ранее комитет Европарламента по конституционным делам большинством голосов одобрил соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).
"Сегодня (в пятницу. — Прим. ред.) я вместе с Урсулой фон дер Ляйен подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Некоторые вещи неизбежно поменяются, однако наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники", — написал Мишель в твиттере.
Today I signed the UK Withdrawal Agreement for the EU together with @vonderleyen— Charles Michel (@eucopresident) January 24, 2020
Things will inevitably change but our friendship will remain. We start a new chapter as partners and allies.
Hâte d’écrire ensemble cette nouvelle page. pic.twitter.com/a7zmGeBwZS
"Президент Евросовета Шарль Мишель и я только что подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС, открывая путь для его ратификации Европейским парламентом", — написала фон дер Ляйен в твиттере.
В четверг законопроект об условиях выхода Великобритании из ЕС получил королевскую санкцию в Великобритании и стал законом. Европейский парламент, как ожидается, проголосует 29 января. После этого стороны обменяются ратификационными документами.
В 23:00 31 января (02:00 мск 1 февраля) Великобритания покинет ЕС. До конца года, впрочем, ничего не изменится: до декабря будет переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях.