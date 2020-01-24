Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-24T13:51+0300
https://ria.ru/20200124/1563813659.html
Главы Европейского совета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit
https://cdn22.img.ria.ru/images/156381/60/1563816036_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_8a27f05b2613045ea87e161fefd50711.jpg
РИА Новости

Главы Европейского совета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit

10:20 24.01.2020 (обновлено: 13:51 24.01.2020)
5224
© AFP 2019 / Kenzo TribouillardПротивник выхода Великобритании из ЕС в зале заседаний Европейского парламента в Брюсселе. 23 января 2020
Противник выхода Великобритании из ЕС в зале заседаний Европейского парламента в Брюсселе. 23 января 2020
© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard
Противник выхода Великобритании из ЕС в зале заседаний Европейского парламента в Брюсселе. 23 января 2020
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в пятницу соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).
Ранее комитет Европарламента по конституционным делам большинством голосов одобрил соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

"Сегодня (в пятницу. — Прим. ред.) я вместе с Урсулой фон дер Ляйен подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Некоторые вещи неизбежно поменяются, однако наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники", — написал Мишель в твиттере.

"Президент Евросовета Шарль Мишель и я только что подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС, открывая путь для его ратификации Европейским парламентом", — написала фон дер Ляйен в твиттере.
В четверг законопроект об условиях выхода Великобритании из ЕС получил королевскую санкцию в Великобритании и стал законом. Европейский парламент, как ожидается, проголосует 29 января. После этого стороны обменяются ратификационными документами.
В 23:00 31 января (02:00 мск 1 февраля) Великобритания покинет ЕС. До конца года, впрочем, ничего не изменится: до декабря будет переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях.
28114102
Обсудить 2
Шарль МишельУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзВеликобританияМоскваЕвропарламентВыход Британии из ЕвросоюзаBrexitЕврокомиссияВ мире
Рекомендуем
Багдад
СМИ: в Багдаде проходит демонстрация против американского присутствия
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД России оценили рассекреченные документы ЦРУ о Бандере
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Женщина возвращается с похорон генерала Касема Сулеймани мимо посольства США в Тегеране
Ответный удар: Иран готовится обвалить американский рынок
Президент Украины Владимир Зеленский
Румыния потребовала от Украины объяснений после слов об оккупации
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Пензе девятиклассник умер после урока английского
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Израильское СМИ признало фиаско Зеленского в Давосе
Сотрудники ФСБ РФ нашли схрон с оружием и боеприпасами в Крыму
ФСБ задержала жителя Крыма, работавшего на украинские спецслужбы
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Изображение вуханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
Китай опубликовал снимок нового коронавируса
Участники марша националистов, приуроченного к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2019
ЦРУ опубликовало архивные данные об "агенте Гитлера" Бандере
Виктор Водолацкий
В ГД заявили о возможности вступления Украины в Союзное государство
Мужчина с помощью фуры перекрыл движение на улице Бауманская в Москве. 24 января 2020
Омбудсмен проверит инцидент с водителем, перекрывшим движение в Москве
Говорящая мумия жреца
Ученые восстановили голос 3000-летней мумии
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:04Источник: Китай призвал авиакомпании следить за ситуацией с вирусом
14:03В Камбодже нашли избитого российского туриста без документов
13:59В КБР задержали мужчину, ранившего из ружья оппонента во время ссоры
13:58Суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани
13:57Закрытие Игналинской АЭС обойдется Брюсселю в три миллиарда евро
13:56ЛНР обвинила силовиков в двух нарушениях перемирия за неделю
13:52В Германии россиянина осудили за подготовку теракта, пишут СМИ
13:52Россия остается главным союзником Белоруссии, заявил Лукашенко
13:50В Москве средняя температура января превысила норму на десять градусов
13:50Поправки в Конституцию не затронут право россиян обращаться в ЕСПЧ
13:50Лоза рассказал о конверте с "ядом"
13:49Лукашенко рассказал, при каких условиях белорусы его "съедят"
13:47В Воронежской области приняли дополнительные меры из-за коронавируса
13:45В Иерусалиме подожгли мечеть, оставив агрессивные надписи
13:45Эрдоган подарил Меркель инкрустированное зеркало и старинный шлем
13:43Слушание по делу россиянина Винника состоится в Париже 28 января
13:43Посольство в Софии прокомментировало сообщения о деле против россиян
13:42В Астраханской области завели уголовное дело на главу района
13:42На Урале СК проверит данные о нападении стаи собак на ребенка
13:42Ученые выяснили, чем опасна белковая диета
Лента новостейМолния