Главы Европейского совета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit

Противник выхода Великобритании из ЕС в зале заседаний Европейского парламента в Брюсселе. 23 января 2020

Противник выхода Великобритании из ЕС в зале заседаний Европейского парламента в Брюсселе. 23 января 2020

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в пятницу соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Ранее комитет Европарламента по конституционным делам большинством голосов одобрил соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

"Сегодня (в пятницу. — Прим. ред.) я вместе с Урсулой фон дер Ляйен подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Некоторые вещи неизбежно поменяются, однако наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники", — написал Мишель в твиттере.

Today I signed the UK Withdrawal Agreement for the EU together with @vonderleyen



Things will inevitably change but our friendship will remain. We start a new chapter as partners and allies.



Hâte d’écrire ensemble cette nouvelle page. pic.twitter.com/a7zmGeBwZS — Charles Michel (@eucopresident) January 24, 2020

"Президент Евросовета Шарль Мишель и я только что подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС, открывая путь для его ратификации Европейским парламентом", — написала фон дер Ляйен в твиттере.

В четверг законопроект об условиях выхода Великобритании из ЕС получил королевскую санкцию в Великобритании и стал законом. Европейский парламент, как ожидается, проголосует 29 января. После этого стороны обменяются ратификационными документами.