ЕС согласился отложить Brexit до 31 января

БРЮССЕЛЬ, 28 окт – РИА Новости. ЕС в составе 27 стран согласился отложить Brexit до 31 января, теперь предстоит письменно утвердить это решение, сообщил в понедельник глава Евросовета Дональд Туск.

Ранее Великобритания попросила отложить свой выход из ЕС с 31 октября до 31 января, поскольку пока так и не ратифицирован договор об условиях Brexit.