Парламент Британии одобрил проведение всеобщих выборов 12 декабря

ЛОНДОН, 29 окт – РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Парламент Великобритании, как и ожидалось, одобрил проведение 12 декабря досрочных всеобщих выборов.
Соответствующий законопроект внес премьер Борис Джонсон, для которого это четвертая попытка добиться всеобщих выборов. Оппозиция согласилась с предложением премьера только после того, как Евросоюз согласился отсрочить Brexit на три месяца – до 31 января 2020 года – и Джонсон, хоть и нехотя, принял это предложение.
В соответствии с законом, с 6 ноября парламент будет распущен, начнется избирательная кампания. Результаты выборов станут известны 13 декабря.
Вчера, 17:59АкцентыОтсрочка пуще неволи. ЕС дал Британии на сборы еще три месяцаЕвролидеры даже на очередной саммит по поводу Brexit собираться не стали. Для них это уже не повод. Так – рутина. Ну и удовольствие – наблюдать, как британский лев по щелчку превращается в кота. Лев бы точно не позволил тянуть себя за одно место.