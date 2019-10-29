Парламент Британии одобрил проведение всеобщих выборов 12 декабря

Отсрочка пуще неволи. ЕС дал Британии на сборы еще три месяца Евролидеры даже на очередной саммит по поводу Brexit собираться не стали. Для них это уже не повод. Так – рутина. Ну и удовольствие – наблюдать, как британский лев по щелчку превращается в кота. Лев бы точно не позволил тянуть себя за одно место.