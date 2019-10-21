Палата общин не будет рассматривать предложение премьера Британии по Brexit

ЛОНДОН, 21 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу заблокировал повторное рассмотрение предлагаемого премьером Борисом Джонсоном соглашения о Brexit.

Свое решение спикер озвучил в середине понедельника на заседании палаты.

На экстренных слушаниях 19 октября палата общин фактически отказалась поддержать предлагаемое Джонсоном соглашение с ЕС о Brexit, внеся поправку к тексту документа, подтверждающую действие принятой в сентябре законодательной нормы об обязанности премьера просить о переносе сроков выхода из ЕС на три месяца или до момента, пока сделка не будет одобрена. Джонсон пообещал и попытался внести законопроект о сделке повторно в понедельник.

"Этот вопрос рассматривался менее чем 49 часов назад и обсуждался в течение трехчасовых дебатов... Палата приняла поправку к документу. Невозможно предположить существенное изменение обстоятельств для пересмотра (позиции палаты)... Мое решение таково: предложение премьера не будет обсуждаться сегодня", - сказал Беркоу.