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РИА Новости

Палата общин не будет рассматривать предложение премьера Британии по Brexit

17:50 21.10.2019 (обновлено: 17:58 21.10.2019)
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© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон
© Depositphotos / rabbit75_dep
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 21 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу заблокировал повторное рассмотрение предлагаемого премьером Борисом Джонсоном соглашения о Brexit.
Свое решение спикер озвучил в середине понедельника на заседании палаты.
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На экстренных слушаниях 19 октября палата общин фактически отказалась поддержать предлагаемое Джонсоном соглашение с ЕС о Brexit, внеся поправку к тексту документа, подтверждающую действие принятой в сентябре законодательной нормы об обязанности премьера просить о переносе сроков выхода из ЕС на три месяца или до момента, пока сделка не будет одобрена. Джонсон пообещал и попытался внести законопроект о сделке повторно в понедельник.
"Этот вопрос рассматривался менее чем 49 часов назад и обсуждался в течение трехчасовых дебатов... Палата приняла поправку к документу. Невозможно предположить существенное изменение обстоятельств для пересмотра (позиции палаты)... Мое решение таково: предложение премьера не будет обсуждаться сегодня", - сказал Беркоу.
"Парламент не следует бомбардировать одним и тем же документом вновь и вновь", - добавил спикер.
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