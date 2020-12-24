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Британия и Евросоюз согласовали торговую сделку после Brexit
Британия и Евросоюз согласовали торговую сделку после Brexit
Великобритания и Евросоюз согласовали параметры торговой сделки по Brexit, написал в Twitter британский премьер Борис Джонсон. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T17:48
2020-12-24T19:16
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евросоюз
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Великобритания и Евросоюз согласовали параметры торговой сделки по Brexit, написал в Twitter британский премьер Борис Джонсон. Соглашение состоит из двух тысяч страниц, его должен ратифицировать парламент.В свою очередь, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции сообщила, что ЕС и Великобритания остаются союзниками и продолжат сотрудничество.Она также отметила, что Brexit без соглашения сильнее бы ударил по Великобритании, чем по ЕС, а согласованный документ между Лондоном и Брюсселем стал самым всеобъемлющим.Переговоры по положениям торгового соглашения после Brexit буксовали несколько месяцев.Как сообщало агентство Reuters, Лондон в последние 48 часов пошел на значительные уступки, в том числе в спорном вопросе рыболовства. Так, изначально Британия хотела сохранить суверенитет над рядом зон вылова, а Европа добивалась права вести там промышленный лов для нескольких стран ЕС.
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борис джонсон, брюссель, выход британии из евросоюза, евросоюз, великобритания, в мире

Британия и Евросоюз согласовали торговую сделку после Brexit

17:48 24.12.2020 (обновлено: 19:16 24.12.2020)
 
© AP Photo / Olivier HosletСотрудники протокола убирают флаг Великобритании у здания Европы в Брюсселе
Сотрудники протокола убирают флаг Великобритании у здания Европы в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© AP Photo / Olivier Hoslet
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Великобритания и Евросоюз согласовали параметры торговой сделки по Brexit, написал в Twitter британский премьер Борис Джонсон.
Соглашение состоит из двух тысяч страниц, его должен ратифицировать парламент.
В свою очередь, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции сообщила, что ЕС и Великобритания остаются союзниками и продолжат сотрудничество.

"Время перевернуть страницу и посмотреть в будущее. <...> Великобритания остается партнером, которому можно довериться, мы остаемся союзниками. Мы разделяем одинаковые интересы. <...> Европейский союз и Соединенное Королевство будут стоять плечом к плечу, чтобы достигать наши общие глобальные цели".

53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый
Урсула фон дер Ляйен
Она также отметила, что Brexit без соглашения сильнее бы ударил по Великобритании, чем по ЕС, а согласованный документ между Лондоном и Брюсселем стал самым всеобъемлющим.
Переговоры по положениям торгового соглашения после Brexit буксовали несколько месяцев.
Как сообщало агентство Reuters, Лондон в последние 48 часов пошел на значительные уступки, в том числе в спорном вопросе рыболовства. Так, изначально Британия хотела сохранить суверенитет над рядом зон вылова, а Европа добивалась права вести там промышленный лов для нескольких стран ЕС.
Женщина проходит мимо закрытого входа в терминал Eurostar - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
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