https://ria.ru/20201224/brexit-1590799849.html

Британия и Евросоюз согласовали торговую сделку после Brexit

Британия и Евросоюз согласовали торговую сделку после Brexit

Великобритания и Евросоюз согласовали параметры торговой сделки по Brexit, написал в Twitter британский премьер Борис Джонсон. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T17:48

2020-12-24T17:48

2020-12-24T19:16

борис джонсон

брюссель

выход британии из евросоюза

евросоюз

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564134814_0:213:2861:1822_1920x0_80_0_0_28bc389e72433711f67acd696f5baa9e.jpg

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Великобритания и Евросоюз согласовали параметры торговой сделки по Brexit, написал в Twitter британский премьер Борис Джонсон. Соглашение состоит из двух тысяч страниц, его должен ратифицировать парламент.В свою очередь, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции сообщила, что ЕС и Великобритания остаются союзниками и продолжат сотрудничество.Она также отметила, что Brexit без соглашения сильнее бы ударил по Великобритании, чем по ЕС, а согласованный документ между Лондоном и Брюсселем стал самым всеобъемлющим.Переговоры по положениям торгового соглашения после Brexit буксовали несколько месяцев.Как сообщало агентство Reuters, Лондон в последние 48 часов пошел на значительные уступки, в том числе в спорном вопросе рыболовства. Так, изначально Британия хотела сохранить суверенитет над рядом зон вылова, а Европа добивалась права вести там промышленный лов для нескольких стран ЕС.

https://ria.ru/20201224/velikobritaniya-1590623475.html

брюссель

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис джонсон, брюссель, выход британии из евросоюза, евросоюз, великобритания, в мире