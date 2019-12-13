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Консерваторы получили 365 мест в парламенте Великобритании
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РИА Новости

Консерваторы получили 365 мест в парламенте Великобритании

18:01 13.12.2019
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© РИА Новости / Денис ВорошиловЗдание парламента Великобритании в Лондоне
Здание парламента Великобритании в Лондоне
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Здание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 13 дек – РИА Новости, Мария Табак. Британские консерваторы одержали самую убедительную победу на выборах с 1987 года: они получили 365 мест в парламенте, свидетельствуют результаты подсчета данных со всех 650 участков.
Лейбористы получили 203 места, шотландские националисты укрепили свои позиции, получив 48 мест. В Северной Ирландии ирландские националисты впервые набрали больше мест, чем юнионисты.
Явка на выборах составила более 67%.
Exit poll предсказывал консерваторам 368 мест, лейбористам - 191 место, Шотландской национальной партии - 55 мандатов.
Выборы стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступали за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещали новый референдум. Все опросы общественного мнения предсказывали, что тори станут самой большой партией в парламенте, однако победы такого масштаба не ожидал никто.
Теперь сомнений в том, что Brexit состоится, и состоится в январе, почти ни у кого не осталось.
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Консервативная партия ВеликобританииПарламент ВеликобританииВеликобританияВ мире
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