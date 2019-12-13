Консерваторы получили 365 мест в парламенте Великобритании

Лейбористы получили 203 места, шотландские националисты укрепили свои позиции, получив 48 мест. В Северной Ирландии ирландские националисты впервые набрали больше мест, чем юнионисты.

Теперь сомнений в том, что Brexit состоится, и состоится в январе, почти ни у кого не осталось.