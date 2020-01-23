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Елизавета II подписала законопроект о выходе Великобритании из ЕС
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РИА Новости

Елизавета II подписала законопроект о выходе Великобритании из ЕС

18:20 23.01.2020 (обновлено: 18:39 23.01.2020)
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© AP Photo / Steve ParsonsКоролева Великобритании Елизавета II по дороге на скачки в Аскоте
Королева Великобритании Елизавета II по дороге на скачки в Аскоте
© AP Photo / Steve Parsons
ЛОНДОН, 23 янв — РИА Новости, Мария Табак. Королева Великобритании Елизавета II утвердила законопроект об условиях выхода страны из Евросоюза, таким образом, документ стал законом.
Накануне вечером законопроект утвердила палата лордов.
В пятницу его должны подписать главы Европейского совета и Еврокомиссии. Голосование в европейском парламенте, как ожидается, пройдет 29 января.
После этого стороны обменяются ратификационными документами.
Великобритания покинет Евросоюз в 23:00 31 января (02:00 мск 1 февраля). До конца года сильных изменений не произойдет, так как сохраняется переходный период, в течение которого стороны будут договариваться о дальнейших отношениях.
Правящая Консервативная партия на недавних выборах одержала убедительную победу, после этого скорое принятие законопроекта о Brexit перестало вызывать сомнения.
Тема выхода Великобритании из ЕС, еще недавно доминировавшая в новостном пространстве страны, после выборов полностью ушла на второй план, теперь это воспринимается как решенное дело.
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BrexitЕлизавета IIВеликобританияВ мире
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