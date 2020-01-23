Елизавета II подписала законопроект о выходе Великобритании из ЕС

Королева Великобритании Елизавета II по дороге на скачки в Аскоте

© AP Photo / Steve Parsons Королева Великобритании Елизавета II по дороге на скачки в Аскоте

ЛОНДОН, 23 янв — РИА Новости, Мария Табак. Королева . Королева Великобритании Елизавета II утвердила законопроект об условиях выхода страны из Евросоюза, таким образом, документ стал законом.

Накануне вечером законопроект утвердила палата лордов.

В пятницу его должны подписать главы Европейского совета Еврокомиссии . Голосование в европейском парламенте, как ожидается, пройдет 29 января.

После этого стороны обменяются ратификационными документами.

Великобритания покинет Евросоюз в 23:00 31 января (02:00 мск 1 февраля). До конца года сильных изменений не произойдет, так как сохраняется переходный период, в течение которого стороны будут договариваться о дальнейших отношениях.

Правящая Консервативная партия на недавних выборах одержала убедительную победу, после этого скорое принятие законопроекта о Brexit перестало вызывать сомнения.