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РИА Новости

Правительство Великобритании исключает даже технический перенос Brexit

14:21 14.10.2019
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкАкция против Brexit в Лондоне
Акция против Brexit в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 14 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британское правительство исключает даже техническое продление сроков Brexit, Соединенное Королевство покинет Евросоюз 31 октября, заявил официальный представитель канцелярии премьера.
"Мне ничего не известно о том, что подобное может произойти. Премьер-министр четко дал понять, что мы покинем ЕС 31 октября", - сказал представитель премьера, отвечая на вопрос журналистов о том, возможно ли будет отодвинуть срок выхода из ЕС на пару недель для завершения переговоров по соглашению с Брюсселем.
Он также заявил, что переговорщики далеки от компромисса.
"Переговоры идут конструктивно, но многое еще предстоит сделать", - сказал представитель премьера.
Флаги Великобритании и Евросоюза
8 октября, 21:27РИА Новости
Аналитики считают маловероятным Brexit "без сделки" 31 октября
Глава правительства Борис Джонсон заявлял, что выведет страну из ЕС 31 октября с соглашением или без. Однако в сентябре парламент принял закон, обязывающий главу правительства просить о переносе сроков Brexit в первый рабочий день после 19 октября, если текст соглашения о выходе не будет согласован до 19 октября (предстоящей субботы). Джонсон после принятия закона заявил, что "лучше умрет под забором", чем попросит о переносе сроков Brexit.
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияЛондонВ мире
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