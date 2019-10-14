Правительство Великобритании исключает даже технический перенос Brexit

ЛОНДОН, 14 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британское правительство исключает даже техническое продление сроков Brexit, Соединенное Королевство покинет Евросоюз 31 октября, заявил официальный представитель канцелярии премьера.

"Мне ничего не известно о том, что подобное может произойти. Премьер-министр четко дал понять, что мы покинем ЕС 31 октября", - сказал представитель премьера, отвечая на вопрос журналистов о том, возможно ли будет отодвинуть срок выхода из ЕС на пару недель для завершения переговоров по соглашению с Брюсселем.

Он также заявил, что переговорщики далеки от компромисса.

"Переговоры идут конструктивно, но многое еще предстоит сделать", - сказал представитель премьера.