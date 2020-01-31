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Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
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РИА Новости

Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе

02:32 31.01.2020
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© REUTERS / Simon DawsonУчастница протеста против Brexit возле здания Парламента в Лондоне
Участница протеста против Brexit возле здания Парламента в Лондоне
© REUTERS / Simon Dawson
Участница протеста против Brexit возле здания Парламента в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 31 янв – РИА Новости, Мария Табак. Внеочередное заседание британского кабинета министров в пятницу – в день выхода Великобритании из ЕС – пройдет в городе Сандерленде, который первым объявил, что проголосовал за Brexit на референдуме 2016 года.
"В день, когда Великобритания, наконец, покинет ЕС, заседание кабинета пройдет в Сандерленде, первом городе, объявившем о своей поддержке выхода Великобритании из ЕС три с половиной года назад", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении канцелярии премьер-министра.
Великобритания покинет ЕС в 23.00 (02.00 мск субботы). За час до этого основные телеканалы покажут записанное заранее обращение премьера Бориса Джонсона к нации.
"Наша задача как правительства, моя задача – объединить страну и вести ее вперед. И самое главное, что нужно сказать сегодня – что это не конец, а начало. Это момент, когда наступает рассвет и когда занавес поднимается перед новым действием. Это момент истинного национального обновления и перемен. Это рассвет новой эры, в которой мы больше не допустим, чтобы ваши жизненные возможности и жизненные возможности вашей семьи зависели от того, в какой части страны вы выросли. Это момент, когда мы начинаем объединяться и расти", - скажет Джонсон в своем выступлении.
Участники акции против Brexit в Лондоне
Вчера, 02:09
Выход Великобритании из Европейского союза (Brexit)
Ранее офис премьера сообщил, что в вечер Brexit на стену здания будут проецироваться часы, которые будут вести обратный отсчет времени до 11 вечера. Здания на Уайтхолле также будут подсвечены.
Британские флаги украсят Парламентскую площадь. Кроме того, в день выхода из ЕС в обращение поступит памятная монета Brexit, на которой будет написано "Мир, процветание и дружба со всеми народами".
Биг-Бен, вопреки ожиданиям, час Brexit не ознаменует: запуск находящихся под ремонтом часов обойдется в слишком большую сумму.
Лондон
25 января, 05:58
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitПравительство ВеликобританииВеликобританияВ мире
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