https://ria.ru/20201213/merkel-1588996192.html

Меркель ответила на обвинения в жесткости на переговорах по Brexit

Меркель ответила на обвинения в жесткости на переговорах по Brexit

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала обвинения со стороны британской прессы в том, что ее жесткая позиция на переговорах по Brexit стала причиной... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T14:41

2020-12-13T14:41

2020-12-13T19:37

brexit

мишель барнье

борис джонсон

еврокомиссия

ангела меркель

германия

в мире

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БЕРЛИН, 13 дек — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала обвинения со стороны британской прессы в том, что ее жесткая позиция на переговорах по Brexit стала причиной отсутствия прогресса в переговорном процессе, заявив, что она вообще в этих переговорах не участвует."Я вообще не вела переговоры, их ведет Еврокомиссия, президент Еврокомиссии (Урсула фон дер Ляйен) с (британским премьером) Борисом Джонсоном, Мишелем Барнье (главным переговорщиком от ЕС по Brexit) за нас всех. Наши позиции вообще не изменялись. То, что переговоры непросты, — это очевидно", — заявила Меркель на пресс-конференции в воскресенье.Так она ответила на просьбу прокомментировать сообщения британских СМИ, в которых на нее возлагается главная вина за сложную ситуацию в переговорах по Brexit из "жесткой" позиции.Меркель добавила, что все еще считает достижение соглашения по Brexit возможным. "Естественно, я полагаю, что мы должны испробовать все, чтобы получить результат. Это само собой разумеющееся", — заявила она.Британия покинула союз в нынешнем году, однако пока в ее отношениях с ЕС больших изменений не произошло — действует переходный период, в течение которого к Британии продолжают применяться нормы ЕС, она остается членом Единого рынка и торгует со странами союза без пошлин и квот, выполняя для этого ряд условий. После завершения переходного периода 31 декабря 2020 года эти нормы прекратят действовать. Чтобы выход на новый этап отношений Британии и ЕС не был жестким и резким, сторонам необходимо договориться об условиях нового партнерства, в том числе принять торговое соглашение.Еврокомиссия предлагала заключить договор, по которому стороны будут торговать без пошлин и квот при выполнении определенных условий. Если же договор по торговле не будет согласован, стороны восстановят погранконтроль и определенные тарифы. Переговоры идут уже несколько месяцев и пока не дали результата. Между страной и Евросоюзом сохраняется ряд серьезных разногласий, включая условия рыболовства и правила конкуренции.

https://ria.ru/20201005/brexit-1578205134.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/britaniya-1578864352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

brexit, мишель барнье, борис джонсон, еврокомиссия, ангела меркель, германия, в мире