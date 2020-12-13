https://ria.ru/20201213/merkel-1588996192.html
Меркель ответила на обвинения в жесткости на переговорах по Brexit
Меркель ответила на обвинения в жесткости на переговорах по Brexit
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала обвинения со стороны британской прессы в том, что ее жесткая позиция на переговорах по Brexit стала причиной... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T14:41
2020-12-13T14:41
2020-12-13T19:37
brexit
мишель барнье
борис джонсон
еврокомиссия
ангела меркель
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156332/34/1563323429_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_b6c5e472bf0c98c7bf5cf4dc6f3902b6.jpg
БЕРЛИН, 13 дек — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала обвинения со стороны британской прессы в том, что ее жесткая позиция на переговорах по Brexit стала причиной отсутствия прогресса в переговорном процессе, заявив, что она вообще в этих переговорах не участвует."Я вообще не вела переговоры, их ведет Еврокомиссия, президент Еврокомиссии (Урсула фон дер Ляйен) с (британским премьером) Борисом Джонсоном, Мишелем Барнье (главным переговорщиком от ЕС по Brexit) за нас всех. Наши позиции вообще не изменялись. То, что переговоры непросты, — это очевидно", — заявила Меркель на пресс-конференции в воскресенье.Так она ответила на просьбу прокомментировать сообщения британских СМИ, в которых на нее возлагается главная вина за сложную ситуацию в переговорах по Brexit из "жесткой" позиции.Меркель добавила, что все еще считает достижение соглашения по Brexit возможным. "Естественно, я полагаю, что мы должны испробовать все, чтобы получить результат. Это само собой разумеющееся", — заявила она.Британия покинула союз в нынешнем году, однако пока в ее отношениях с ЕС больших изменений не произошло — действует переходный период, в течение которого к Британии продолжают применяться нормы ЕС, она остается членом Единого рынка и торгует со странами союза без пошлин и квот, выполняя для этого ряд условий. После завершения переходного периода 31 декабря 2020 года эти нормы прекратят действовать. Чтобы выход на новый этап отношений Британии и ЕС не был жестким и резким, сторонам необходимо договориться об условиях нового партнерства, в том числе принять торговое соглашение.Еврокомиссия предлагала заключить договор, по которому стороны будут торговать без пошлин и квот при выполнении определенных условий. Если же договор по торговле не будет согласован, стороны восстановят погранконтроль и определенные тарифы. Переговоры идут уже несколько месяцев и пока не дали результата. Между страной и Евросоюзом сохраняется ряд серьезных разногласий, включая условия рыболовства и правила конкуренции.
https://ria.ru/20201005/brexit-1578205134.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/britaniya-1578864352.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156332/34/1563323429_0:0:2680:2009_1920x0_80_0_0_e5c913e7e2dc91b9df2abc8b068f04ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
brexit, мишель барнье, борис джонсон, еврокомиссия, ангела меркель, германия, в мире
БЕРЛИН, 13 дек — РИА Новости.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
прокомментировала обвинения со стороны британской прессы в том, что ее жесткая позиция на переговорах по Brexit стала причиной отсутствия прогресса в переговорном процессе, заявив, что она вообще в этих переговорах не участвует.
"Я вообще не вела переговоры, их ведет Еврокомиссия
, президент Еврокомиссии (Урсула фон дер Ляйен
) с (британским премьером) Борисом Джонсоном
, Мишелем Барнье
(главным переговорщиком от ЕС по Brexit) за нас всех. Наши позиции вообще не изменялись. То, что переговоры непросты, — это очевидно", — заявила Меркель на пресс-конференции в воскресенье.
Так она ответила на просьбу прокомментировать сообщения британских СМИ, в которых на нее возлагается главная вина за сложную ситуацию в переговорах по Brexit из "жесткой" позиции.
Меркель добавила, что все еще считает достижение соглашения по Brexit возможным. "Естественно, я полагаю, что мы должны испробовать все, чтобы получить результат. Это само собой разумеющееся", — заявила она.
Британия покинула союз в нынешнем году, однако пока в ее отношениях с ЕС больших изменений не произошло — действует переходный период, в течение которого к Британии продолжают применяться нормы ЕС, она остается членом Единого рынка и торгует со странами союза без пошлин и квот, выполняя для этого ряд условий. После завершения переходного периода 31 декабря 2020 года эти нормы прекратят действовать. Чтобы выход на новый этап отношений Британии и ЕС не был жестким и резким, сторонам необходимо договориться об условиях нового партнерства, в том числе принять торговое соглашение.
Еврокомиссия предлагала заключить договор, по которому стороны будут торговать без пошлин и квот при выполнении определенных условий. Если же договор по торговле не будет согласован, стороны восстановят погранконтроль и определенные тарифы. Переговоры идут уже несколько месяцев и пока не дали результата. Между страной и Евросоюзом сохраняется ряд серьезных разногласий, включая условия рыболовства и правила конкуренции.