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Меркель ответила на обвинения в жесткости на переговорах по Brexit
Меркель ответила на обвинения в жесткости на переговорах по Brexit
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала обвинения со стороны британской прессы в том, что ее жесткая позиция на переговорах по Brexit стала причиной... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T14:41
2020-12-13T19:37
brexit
мишель барнье
борис джонсон
еврокомиссия
ангела меркель
германия
в мире
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БЕРЛИН, 13 дек — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала обвинения со стороны британской прессы в том, что ее жесткая позиция на переговорах по Brexit стала причиной отсутствия прогресса в переговорном процессе, заявив, что она вообще в этих переговорах не участвует."Я вообще не вела переговоры, их ведет Еврокомиссия, президент Еврокомиссии (Урсула фон дер Ляйен) с (британским премьером) Борисом Джонсоном, Мишелем Барнье (главным переговорщиком от ЕС по Brexit) за нас всех. Наши позиции вообще не изменялись. То, что переговоры непросты, — это очевидно", — заявила Меркель на пресс-конференции в воскресенье.Так она ответила на просьбу прокомментировать сообщения британских СМИ, в которых на нее возлагается главная вина за сложную ситуацию в переговорах по Brexit из "жесткой" позиции.Меркель добавила, что все еще считает достижение соглашения по Brexit возможным. "Естественно, я полагаю, что мы должны испробовать все, чтобы получить результат. Это само собой разумеющееся", — заявила она.Британия покинула союз в нынешнем году, однако пока в ее отношениях с ЕС больших изменений не произошло — действует переходный период, в течение которого к Британии продолжают применяться нормы ЕС, она остается членом Единого рынка и торгует со странами союза без пошлин и квот, выполняя для этого ряд условий. После завершения переходного периода 31 декабря 2020 года эти нормы прекратят действовать. Чтобы выход на новый этап отношений Британии и ЕС не был жестким и резким, сторонам необходимо договориться об условиях нового партнерства, в том числе принять торговое соглашение.Еврокомиссия предлагала заключить договор, по которому стороны будут торговать без пошлин и квот при выполнении определенных условий. Если же договор по торговле не будет согласован, стороны восстановят погранконтроль и определенные тарифы. Переговоры идут уже несколько месяцев и пока не дали результата. Между страной и Евросоюзом сохраняется ряд серьезных разногласий, включая условия рыболовства и правила конкуренции.
https://ria.ru/20201005/brexit-1578205134.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/britaniya-1578864352.html
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brexit, мишель барнье, борис джонсон, еврокомиссия, ангела меркель, германия, в мире

Меркель ответила на обвинения в жесткости на переговорах по Brexit

14:41 13.12.2020 (обновлено: 19:37 13.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БЕРЛИН, 13 дек — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала обвинения со стороны британской прессы в том, что ее жесткая позиция на переговорах по Brexit стала причиной отсутствия прогресса в переговорном процессе, заявив, что она вообще в этих переговорах не участвует.
"Я вообще не вела переговоры, их ведет Еврокомиссия, президент Еврокомиссии (Урсула фон дер Ляйен) с (британским премьером) Борисом Джонсоном, Мишелем Барнье (главным переговорщиком от ЕС по Brexit) за нас всех. Наши позиции вообще не изменялись. То, что переговоры непросты, — это очевидно", — заявила Меркель на пресс-конференции в воскресенье.
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Так она ответила на просьбу прокомментировать сообщения британских СМИ, в которых на нее возлагается главная вина за сложную ситуацию в переговорах по Brexit из "жесткой" позиции.
Меркель добавила, что все еще считает достижение соглашения по Brexit возможным. "Естественно, я полагаю, что мы должны испробовать все, чтобы получить результат. Это само собой разумеющееся", — заявила она.
Британия покинула союз в нынешнем году, однако пока в ее отношениях с ЕС больших изменений не произошло — действует переходный период, в течение которого к Британии продолжают применяться нормы ЕС, она остается членом Единого рынка и торгует со странами союза без пошлин и квот, выполняя для этого ряд условий. После завершения переходного периода 31 декабря 2020 года эти нормы прекратят действовать. Чтобы выход на новый этап отношений Британии и ЕС не был жестким и резким, сторонам необходимо договориться об условиях нового партнерства, в том числе принять торговое соглашение.
Еврокомиссия предлагала заключить договор, по которому стороны будут торговать без пошлин и квот при выполнении определенных условий. Если же договор по торговле не будет согласован, стороны восстановят погранконтроль и определенные тарифы. Переговоры идут уже несколько месяцев и пока не дали результата. Между страной и Евросоюзом сохраняется ряд серьезных разногласий, включая условия рыболовства и правила конкуренции.
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BrexitМишель БарньеБорис ДжонсонЕврокомиссияАнгела МеркельГерманияВ мире
 
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