Евросаммит одобрил обновленную сделку по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 17 окт — РИА Новости. Страны ЕС на саммите в Брюсселе одобрили обновленную сделку по Brexit, сообщил глава Евросовета Дональд Туск.
"Все выглядит так, что мы близки к последней части пути", — заявил политик журналистам.
В заявлении саммита говорится, что "Евросовет одобряет соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза" и предлагает Еврокомиссии, Европарламенту и Евросовету "предпринять необходимые шаги" для того, чтобы соглашение могло вступить в силу 1 ноября.
Страны также одобрили политическую декларацию, определяющую рамки будущих отношений между ЕС и Соединенным Королевством.
Туск выразил надежду, что Великобритания однажды вернется в состав ЕС, он подчеркнул, что "дверь остается открытой".
Глава Евросовета также отметил, что обновленная сделка позволит избежать хаоса в отношениях между Великобританией и 27 странами, остающимися в ЕС.
Великобритания должна покинуть Евросоюз 31 октября. В субботу парламент страны, как ожидается, проголосует по новому соглашению. Камнем преткновения являлся вопрос об ирландской границе.
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