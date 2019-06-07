ЛОНДОН, 7 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии, о чем уведомила партийный руководящий комитет.

Мэй останется премьер-министром страны до момента избрания ее преемника. Как ожидается, имя нового главы правительства станет известно во второй половине июля.

"После того как премьер Тереза Мэй уведомила о том, что она уходит в отставку с поста партийного лидера, руководство комитета приглашает членов партии выдвигаться на выборах нового главы партии. Процедура выдвижения продлится до 17:00 понедельника, 10 июня. Список кандидатов <…> будет опубликован сразу после ее завершения. Мэй останется временно исполняющим обязанности лидера партии до объявления имени преемника", — говорится в заявлении комитета.

О предстоящей отставке Мэй объявила в конце мая. Сделать это ее вынудили однопартийцы, включая членов кабинета министров. Они остались недовольны представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.

На пост главы партии претендуют более десяти кандидатов, наибольшие шансы на избрание у экс-главы МИД Бориса Джонсона, нынешнего министра иностранных дел Джереми Ханта, бывшего министра по вопросам Brexit Доминика Рааба и министра по вопросам окружающей среды Майкла Гоува.

Мэй стала вторым премьером — жертвой Brexit. Она возглавила кабинет министров летом 2016 года, оставшись единственным кандидатом после того, как ее конкуренты либо сами сняли свои кандидатуры, либо были отсеяны в ходе внутрипартийных голосований. Ее предшественник Дэвид Кэмерон ушел в отставку после того, как, вопреки его призывам, большинство британцев проголосовали на референдуме за выход из ЕС.