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РИА Новости

Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии

Вчера, 17:50
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© REUTERS / Simon DawsonПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Лондоне
© REUTERS / Simon Dawson
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 7 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии, о чем уведомила партийный руководящий комитет.
Мэй останется премьер-министром страны до момента избрания ее преемника. Как ожидается, имя нового главы правительства станет известно во второй половине июля.
"После того как премьер Тереза Мэй уведомила о том, что она уходит в отставку с поста партийного лидера, руководство комитета приглашает членов партии выдвигаться на выборах нового главы партии. Процедура выдвижения продлится до 17:00 понедельника, 10 июня. Список кандидатов <…> будет опубликован сразу после ее завершения. Мэй останется временно исполняющим обязанности лидера партии до объявления имени преемника", — говорится в заявлении комитета.
О предстоящей отставке Мэй объявила в конце мая. Сделать это ее вынудили однопартийцы, включая членов кабинета министров. Они остались недовольны представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.
На пост главы партии претендуют более десяти кандидатов, наибольшие шансы на избрание у экс-главы МИД Бориса Джонсона, нынешнего министра иностранных дел Джереми Ханта, бывшего министра по вопросам Brexit Доминика Рааба и министра по вопросам окружающей среды Майкла Гоува.
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Мэй стала вторым премьером — жертвой Brexit. Она возглавила кабинет министров летом 2016 года, оставшись единственным кандидатом после того, как ее конкуренты либо сами сняли свои кандидатуры, либо были отсеяны в ходе внутрипартийных голосований. Ее предшественник Дэвид Кэмерон ушел в отставку после того, как, вопреки его призывам, большинство британцев проголосовали на референдуме за выход из ЕС.
По результатам референдума Британия планировала выйти из Евросоюза 29 марта этого года. Однако Мэй в течение нескольких месяцев безуспешно пыталась провести через парламент согласованное с Брюсселем соглашение о Brexit, а парламентарии раз за разом его отклоняли. Для предотвращения выхода из ЕС без сделки Британия уже два раза получала от Брюсселя отсрочку — теперь Brexit должен состояться 31 октября.
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