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СМИ: ЕС планирует ввести санкции против Британии при нарушении Brexit
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РИА Новости

СМИ: ЕС планирует ввести санкции против Британии при нарушении Brexit

03:51 25.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Европейского союза и Великобритании
Флаги Европейского союза и Великобритании
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Европейского союза и Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Европейский союз потребует права вводить санкции против Великобритании в случае нарушения соглашения о Brexit после выхода страны из ЕС, сообщает газета Financial Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы.
Европейские дипломаты обсудили в пятницу в Брюсселе переговорную позицию с Великобританией. Позиция ЕС заключается в том, что Великобритания должна строго придерживаться правил и договоренностей, касающихся прав трудящихся и защиты окружающей среды в обмен на торговое соглашение с некоторыми ограничениями. В случае несоблюдения обязательств со стороны Соединенного Королевства Брюссель хочет предпринимать ответные гибкие и временные меры.
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Встреча совпала с подписанием соглашения о Brexit официальными лицами ЕС в Брюсселе. Ранее сообщалось, что в пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
В 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) Великобритания покинет ЕС. Затем до декабря продлится переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях.
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitЕвросоюзВеликобританияВ мире
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