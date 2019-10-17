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РИА Новости

Джонсон подтвердил достижение нового соглашения с ЕС по Brexit

12:45 17.10.2019 (обновлено: 12:49 17.10.2019)
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© REUTERS / Henry NichollsПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© REUTERS / Henry Nicholls
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 17 окт – РИА Новости, Мария Табак. Британский премьер Борис Джонсон подтвердил, что достиг нового соглашения с ЕС по Brexit, и призвал парламент в субботу поддержать документ.
"Мы достигли отличного нового соглашения, которое отдает контроль (за своими делами) в руки Британии. Теперь парламент должен обеспечить в субботу Brexit, чтобы мы могли заняться другими приоритетными вопросами – такими как стоимость жизни, Национальная служба здравоохранения, преступность и экология", - написал Джонсон в Twitter.
Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. В субботу парламент страны, как ожидается, проголосует по новому соглашению.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Нью-Йорке во время проведения Генассамблеи ООН
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Джонсон не покинет пост, даже если парламент отвергнет программу кабмина
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