Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T20:00+0300
https://ria.ru/20191217/1562504750.html
Сделку по Brexit внесут в британский парламент 20 декабря
https://cdn24.img.ria.ru/images/156237/97/1562379780_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_5e8834eb3e71a1cbc70beb413750f114.jpg
РИА Новости

Сделку по Brexit внесут в британский парламент 20 декабря

19:59 17.12.2019 (обновлено: 20:00 17.12.2019)
251
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПремьер-министр Борис Джонсон
Премьер-министр Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Премьер-министр Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 17 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Консерваторы в парламенте добьются скорейшего утверждения палатой общин соглашения с ЕС по Brexit, сам документ будет внесен в пятницу, заявил премьер Великобритании Борис Джонсон.
Официальное начало работы парламента нового созыва состоится 19 декабря, когда перед членами двух палат с тронной речью выступит королева Великобритании Елизавета Вторая. Во вторник депутаты собрались, чтобы переутвердить в должности спикера палаты общин Линдси Хойла, выбранного в ноябре, а также выслушать лидеров фракций, провести первые встречи и начать формировать структуру палаты.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Париже
13 декабря, 17:42
Макрон хочет, чтобы Британия осталась страной-союзником после Brexit
"На этой неделе в пятницу парламент придаст импульс соглашению с ЕС, а после этот новый демократический парламент, - парламент, выражающий волю народа, - намерен кое-что осуществить. И, господин спикер, вы знаете, что мы собираемся сделать? Что это будет? Я думаю, вы догадываетесь. Мы собираемся осуществить Brexit, - и даже ваш попугай, господин спикер (у Хойла есть попугай), знает эту фразу", - сказал Джонсон, выступая перед палатой общин.
Его выступление было встречено овациями. Премьер с видом победителя поздравил всех депутатов с избранием, а также призвал почтить память пострадавших при последнем теракте на Лондонском мосту.
Главной задачей своей партии, помимо Brexit, он назвал поддержку сферы образования и помощь национальной системе здравоохранения. Отвечая на недавние заявления шотландских политиков, Джонсон подтвердил, что категорически возражает против проведения повторного референдума о независимости региона.
Акция сторонников Brexit в Лондоне. 29 марта 2019
13 декабря, 14:29
МИД Германии считает успешный Brexit к концу января весьма вероятным
Выступивший с ответным словом лидер лейбористов Джереми Корбин поздравил Джонсона с победой на выборах и пообещал, что оппозиция не прекратит оказывать давление на правительство правящей партии.
"Наша задача в Лейбористской партии - держать правительство под грузом ответственности", - сказал Корбин.
На прошедших 12 декабря парламентских выборах консерваторы сформировать абсолютное большинство в палате общин парламента. Это дало им возможность сформировать правительство не прибегая к коалиции, а также высокие шансы на проведение через парламент любых предложенных ими законопроектов.
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель
13 декабря, 11:40
Глава Евросовета ждет голосования по договору о Brexit в Британии
510000
Обсудить 0
BrexitДжереми КорбинБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияЛондонВ мире
Рекомендуем
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии ожидает встречи с Трампом в начале следующего года
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Эксперты СБ ООН обсудят во вторник резолюцию России и Китая по КНДР
Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
Скрипали не захотели встречаться с российскими дипломатами в Лондоне
Полиция на месте преступления
В США неизвестный открыл стрельбу в казино, три человека погибли
Автомобиль украинской полиции в Киеве
На Украине у мужчины изъяли более десяти тысяч единиц боеприпасов
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Демократам отказали в вызове свидетелей по импичменту Трампу в сенат
Жандармы Франции работают в городе Нант. 4 июля 2018
В Лилле в полицейских бросили бутылку с кислотой, сообщили СМИ
Актёр Михаил Боярский
Михаил Боярский признался, что стал "ворчливым и озлобленным"
Здание Конгресса США в Вашингтоне
Сенат США одобрил бюджет с санкциями против "Северного потока — 2"
Режиссер Квентин Тарантино во время фотоколла на крыше отеля The Ritz Carlton Moscow в Москве
Квентин Тарантино передумал снимать продолжение "Звездного пути"
Конверт с долларовыми купюрами
Власти Аргентины хотят пополнить бюджет за счет "налога на доллар"
Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму РФ Сергей Корнеев
Россия и Китай обсудят обновление соглашения о безвизовых поездках
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время заявления для прессы по итогам российско-белорусских переговоров
Премьер Белоруссии заявил о готовящемся плане для развития экономики
Вид Анкары
Анкара примет меры в ответ на санкции США, заявили в МИД Турции
Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве
В Польше заявили, что из-за судебной реформы страна может покинуть ЕС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42Лавров заявил о неготовности ЕС к равноправию в отношениях с Россией
02:42В Раде заявили о неспособности Украины поставить Перу один Ан-178
02:37В Пентагоне рассказали о слежке за российским кораблем-разведчиком
02:25В Мексике вооруженные люди атаковали патруль нацгвардии
02:21Бразилия запретила трансжиры в продуктах питания
02:17Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
Лента новостейМолния