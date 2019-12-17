Сделку по Brexit внесут в британский парламент 20 декабря

ЛОНДОН, 17 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Консерваторы в парламенте добьются скорейшего утверждения палатой общин соглашения с Консерваторы в парламенте добьются скорейшего утверждения палатой общин соглашения с ЕС по Brexit , сам документ будет внесен в пятницу, заявил премьер Великобритании Борис Джонсон

Официальное начало работы парламента нового созыва состоится 19 декабря, когда перед членами двух палат с тронной речью выступит королева Великобритании Елизавета Вторая. Во вторник депутаты собрались, чтобы переутвердить в должности спикера палаты общин Линдси Хойла, выбранного в ноябре, а также выслушать лидеров фракций, провести первые встречи и начать формировать структуру палаты.

"На этой неделе в пятницу парламент придаст импульс соглашению с ЕС, а после этот новый демократический парламент, - парламент, выражающий волю народа, - намерен кое-что осуществить. И, господин спикер, вы знаете, что мы собираемся сделать? Что это будет? Я думаю, вы догадываетесь. Мы собираемся осуществить Brexit, - и даже ваш попугай, господин спикер (у Хойла есть попугай), знает эту фразу", - сказал Джонсон, выступая перед палатой общин.

Его выступление было встречено овациями. Премьер с видом победителя поздравил всех депутатов с избранием, а также призвал почтить память пострадавших при последнем теракте на Лондонском мосту.

Главной задачей своей партии, помимо Brexit, он назвал поддержку сферы образования и помощь национальной системе здравоохранения. Отвечая на недавние заявления шотландских политиков, Джонсон подтвердил, что категорически возражает против проведения повторного референдума о независимости региона.

Выступивший с ответным словом лидер лейбористов Джереми Корбин поздравил Джонсона с победой на выборах и пообещал, что оппозиция не прекратит оказывать давление на правительство правящей партии.

"Наша задача в Лейбористской партии - держать правительство под грузом ответственности", - сказал Корбин.