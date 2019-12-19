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Новый законопроект по Brexit запрещает продление переходного периода
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РИА Новости

Новый законопроект по Brexit запрещает продление переходного периода

18:12 19.12.2019
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© Flickr / Hernán PiñeraЗдание парламента Великобритании в Лондоне
Здание парламента Великобритании в Лондоне
© Flickr / Hernán Piñera
Здание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 19 дек - РИА Новости, Мария Табак. Правительство Великобритании, как и ожидалось, внесло в четверг в парламент законопроект о Brexit, который начнет рассматриваться в пятницу.
В уже давно известном документе появился пункт, законодательно запрещающий перенос завершения переходного периода после Brexit с конца 2020 года на более поздний срок.
Двенадцатого декабря состоялись всеобщие выборы, на которых правящая Консервативная партия одержала победу: теперь ее представителей в парламенте на 80 человек больше, чем депутатов от всех остальных партий. Это означает, что правительство не только может легко обеспечить принятие соглашения с ЕС об условиях выхода Великобритании, но и провести, по сути, любую другую политическую инициативу.
Окончательно соглашение по Brexit будет принято в январе, чтобы Британия могла покинуть ЕС в срок - 31 января.
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BrexitВеликобританияЛондонВ мире
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