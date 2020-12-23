https://ria.ru/20201223/barr-1590335193.html
Биография Уильяма Барра
Биография Уильяма Барра
Уильям Барр (William Pelham Barr) родился 23 мая 1950 года в Нью-Йорке, США. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T04:04
2020-12-23T04:04
2020-12-23T04:04
уильям барр
справки
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Уильям Барр (William Pelham Barr) родился 23 мая 1950 года в Нью-Йорке, США.В 1971 году получил степень бакалавра в области управления в Колумбийском университете, в 1973 году там же – степень магистра в области управления и китайского языка. В 1977 году получил диплом юриста с отличием в Университете Джорджа Вашингтона. С 1973 по 1977 год работал в Центральном разведывательном управлении, сначала в качестве аналитика, а затем в юридическом департаменте. Получив юридическое образование, работал юрисконсультом в Апелляционном суде округа Колумбия. В 1978 году начал работать в юридической фирме Shaw, Pittman, Potts & Trowbridge в Вашингтоне.В 1982-1983 годах работал в Совете по внутренней политике при президенте США Рональде Рейгане.Затем вернулся в Shaw, Pittman, Potts & Trowbridge и в 1985 году стал партнером в компании.В 1989 году президент Джордж Буш-старший назначил Уильяма Барра помощником Генерального прокурора США. В 1990-1991 годах он занимал должность заместителя Генерального прокурора США, в 1991-1993 годах – был генеральным прокурором США. Барр руководил разработкой ответных мер на разразившийся кризис ссудо-сберегательных ассоциаций, курировал расследование катастрофы американского Boeing 747 авиакомпании Pan American над городом Локерби (Шотландия, Великобритания), координировал операцию по освобождению заложников в тюрьме Талладега в 1991 году и контртеррористические действия во время войны в Персидском заливе (1990-1991).С 1994 года Уильям Барр занимал должность главного юрисконсульта и исполнительного вице-президента компании GTE Corporation. В 2000 году компания объединилась с Bell Atlantic и стала называться Verizon Communications, а Уильям Барр стал генеральным советником и исполнительным вице-президентом этой компании. В 2008 году он ушел из компании, занимался консультированием крупных корпораций по вопросам, связанным с государственными органами, а также нормативно-судебным разбирательствам.В 2009 году Уильям Барр был советником в юридической фирме Kirkland & Ellis, в 2017 году вновь присоединился к компании. Барр также входил в несколько советов директоров, в том числе медиаконгломерата Time Warner (2009-2018), энергетической компании Dominion Resources (2009-2018) и Och-Ziff Capital Management Group (2016-2018). 7 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет Уильяма Барра на пост генпрокурора страны. 14 февраля он был утвержден Сенатом в должности 85-го генерального прокурора США. Уильям Барр стал вторым в истории США после Джона Криттендена (1841, 1850-1853), кто дважды занимал пост генерального прокурора.15 декабря 2020 года президент США Дональд Трамп сообщил об отставке Уильяма Барра с поста генпрокурора – главы минюста США. Уильям Барр покинет пост 23 декабря. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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уильям барр, справки
Уильям Барр (William Pelham Barr) родился 23 мая 1950 года
в Нью-Йорке, США.
В 1971 году получил степень бакалавра в области управления в Колумбийском университете, в 1973 году там же – степень магистра в области управления и китайского языка. В 1977 году получил диплом юриста с отличием в Университете Джорджа Вашингтона.
С 1973 по 1977 год работал
в Центральном разведывательном управлении, сначала в качестве аналитика, а затем в юридическом департаменте.
Получив юридическое образование, работал юрисконсультом
в Апелляционном суде округа Колумбия.
В 1978 году начал работать в юридической фирме Shaw, Pittman, Potts & Trowbridge в Вашингтоне.
В 1982-1983 годах работал в Совете по внутренней политике при президенте США Рональде Рейгане.
Затем вернулся в Shaw, Pittman, Potts & Trowbridge и в 1985 году стал партнером в компании.
В 1989 году президент Джордж Буш-старший назначил Уильяма Барра помощником Генерального прокурора США. В 1990-1991 годах он занимал должность заместителя Генерального прокурора США, в 1991-1993 годах – был генеральным прокурором США.
Барр
руководил разработкой ответных мер на разразившийся кризис ссудо-сберегательных ассоциаций, курировал расследование катастрофы американского Boeing 747 авиакомпании Pan American над городом Локерби (Шотландия, Великобритания), координировал операцию по освобождению заложников в тюрьме Талладега в 1991 году и контртеррористические действия во время войны в Персидском заливе (1990-1991).
С 1994 года Уильям Барр занимал должность
главного юрисконсульта и исполнительного вице-президента компании GTE Corporation. В 2000 году компания объединилась с Bell Atlantic и стала называться Verizon Communications, а Уильям Барр стал генеральным советником и исполнительным вице-президентом этой компании. В 2008 году он ушел из компании, занимался консультированием крупных корпораций по вопросам, связанным с государственными органами, а также нормативно-судебным разбирательствам.
В 2009 году Уильям Барр был советником в юридической фирме Kirkland & Ellis, в 2017 году вновь присоединился
к компании. Барр также входил в несколько советов директоров, в том числе медиаконгломерата Time Warner (2009-2018), энергетической компании Dominion Resources (2009-2018) и Och-Ziff Capital Management Group (2016-2018).
7 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп заявил
, что выдвинет Уильяма Барра на пост генпрокурора страны. 14 февраля он был утвержден Сенатом в должности 85-го генерального прокурора США.
Уильям Барр стал вторым в истории США после Джона Криттендена (1841, 1850-1853), кто дважды занимал пост генерального прокурора.
15 декабря 2020 года президент США Дональд Трамп сообщил
об отставке Уильяма Барра с поста генпрокурора – главы минюста США. Уильям Барр покинет пост
23 декабря.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников