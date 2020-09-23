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Time опубликовал рейтинг ста самых влиятельных людей
Time опубликовал список ста самых влиятельных людей в мире по версии издания за 2020 год. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T10:47
2020-09-23T11:27
нэнси пелоси
дональд трамп
си цзиньпин
google
наса
мвф
бразилия
сша
париж
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<strong>МОСКВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> <a href="https://time.com/" target="_blank">Time</a> опубликовал список ста самых влиятельных людей в мире по версии издания за 2020 год.Их разделили по категориям — "Титаны", "Новаторы", "Деятели искусства", "Лидеры" и "Кумиры". Участники списка не ранжированы.Россияне в этом году ни в одной из категорий не представлены. Ранее американский журнал несколько раз включал <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> в перечень самых влиятельных персон.Среди "Лидеров" в этом году — директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> и его оппонент на предстоящих выборах <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a>, глава КНР <a href="http://ria.ru/person_Si_Czinpin/" target="_blank" data-auto="true">Си Цзиньпин</a>, канцлер Германии <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a>, президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер Индии Нарендра Моди, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, кандидат демократов в вице-президенты США Камала Харрис, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, генпрокурор США Уильям Барр и мэр Парижа Анн Идальго."Титанами" Time называет гендиректора Google Сундара Пичаи, ведущего эпидемиолога Китая Чжун Наньшань, бывшую жену богатейшего в мире человека Джеффа Безоса Маккензи Скотт, главу Федрезерва США Джерома Пауэлла, шестикратного чемпиона "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона, главу МВФ Кристалину Георгиеву и других.В категорию "Новаторов" попали певица Megan Thee Stallion, астронавты НАСА Джессика Мейр и Кристина Кук, одна из ведущих вирусологов Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли и прочие.Среди "Деятелей искусства" журнал называет исполнителя The Weeknd, певицу Селену Гомез, актеров Фиби Уоллер-Бридж и Майкла Бакари Джордана, южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо и виолончелиста Йо Йо Ма.Среди "Кумиров" — основатели движения Black Lives Matter, правозащитница Анджела Дэвис, теннисистка Наоми Осака и другие.
https://ria.ru/20200918/fobes-1577449910.html
Сами себя назначили😄
36
Очередной бредовый рейтинг.
31
5
бразилия
сша
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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нэнси пелоси, дональд трамп, си цзиньпин, google, наса, мвф, бразилия, сша, париж, в мире

Time опубликовал рейтинг ста самых влиятельных людей

10:47 23.09.2020 (обновлено: 11:27 23.09.2020)
13935
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Time опубликовал список ста самых влиятельных людей в мире по версии издания за 2020 год.
Их разделили по категориям — "Титаны", "Новаторы", "Деятели искусства", "Лидеры" и "Кумиры". Участники списка не ранжированы.
Россияне в этом году ни в одной из категорий не представлены. Ранее американский журнал несколько раз включал Владимира Путина в перечень самых влиятельных персон.
Среди "Лидеров" в этом году — директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, президент США Дональд Трамп и его оппонент на предстоящих выборах Джо Байден, глава КНР Си Цзиньпин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер Индии Нарендра Моди, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, кандидат демократов в вице-президенты США Камала Харрис, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, генпрокурор США Уильям Барр и мэр Парижа Анн Идальго.
"Титанами" Time называет гендиректора Google Сундара Пичаи, ведущего эпидемиолога Китая Чжун Наньшань, бывшую жену богатейшего в мире человека Джеффа Безоса Маккензи Скотт, главу Федрезерва США Джерома Пауэлла, шестикратного чемпиона "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона, главу МВФ Кристалину Георгиеву и других.
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18 сентября, 16:01
Forbes назвал самых богатых жен и мужей российских госслужащих
В категорию "Новаторов" попали певица Megan Thee Stallion, астронавты НАСА Джессика Мейр и Кристина Кук, одна из ведущих вирусологов Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли и прочие.
Среди "Деятелей искусства" журнал называет исполнителя The Weeknd, певицу Селену Гомез, актеров Фиби Уоллер-Бридж и Майкла Бакари Джордана, южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо и виолончелиста Йо Йо Ма.
Среди "Кумиров" — основатели движения Black Lives Matter, правозащитница Анджела Дэвис, теннисистка Наоми Осака и другие.
13218617149
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Нэнси ПелосиДональд ТрампСи ЦзиньпинGoogleНАСАМВФБразилияСШАПарижВ мире
Популярные комментарии
Сами себя назначили😄
23 сентября, 11:12
Андрей ГлухаревАндрей Глухарев
24120000
Очередной бредовый рейтинг.
23 сентября, 11:46
Лаврентий ПавловичЛаврентий Павлович
3010000
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