https://ria.ru/20200923/reyting-1577639425.html

Time опубликовал рейтинг ста самых влиятельных людей

Time опубликовал список ста самых влиятельных людей в мире по версии издания за 2020 год. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T10:47

2020-09-23T10:47

2020-09-23T11:27

нэнси пелоси

дональд трамп

си цзиньпин

google

наса

мвф

бразилия

сша

париж

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<strong>МОСКВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> <a href="https://time.com/" target="_blank">Time</a> опубликовал список ста самых влиятельных людей в мире по версии издания за 2020 год.Их разделили по категориям — "Титаны", "Новаторы", "Деятели искусства", "Лидеры" и "Кумиры". Участники списка не ранжированы.Россияне в этом году ни в одной из категорий не представлены. Ранее американский журнал несколько раз включал <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> в перечень самых влиятельных персон.Среди "Лидеров" в этом году — директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> и его оппонент на предстоящих выборах <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a>, глава КНР <a href="http://ria.ru/person_Si_Czinpin/" target="_blank" data-auto="true">Си Цзиньпин</a>, канцлер Германии <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a>, президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер Индии Нарендра Моди, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, кандидат демократов в вице-президенты США Камала Харрис, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, генпрокурор США Уильям Барр и мэр Парижа Анн Идальго."Титанами" Time называет гендиректора Google Сундара Пичаи, ведущего эпидемиолога Китая Чжун Наньшань, бывшую жену богатейшего в мире человека Джеффа Безоса Маккензи Скотт, главу Федрезерва США Джерома Пауэлла, шестикратного чемпиона "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона, главу МВФ Кристалину Георгиеву и других.В категорию "Новаторов" попали певица Megan Thee Stallion, астронавты НАСА Джессика Мейр и Кристина Кук, одна из ведущих вирусологов Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли и прочие.Среди "Деятелей искусства" журнал называет исполнителя The Weeknd, певицу Селену Гомез, актеров Фиби Уоллер-Бридж и Майкла Бакари Джордана, южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо и виолончелиста Йо Йо Ма.Среди "Кумиров" — основатели движения Black Lives Matter, правозащитница Анджела Дэвис, теннисистка Наоми Осака и другие.

https://ria.ru/20200918/fobes-1577449910.html

Андрей Глухарев Сами себя назначили😄 36

Лаврентий Павлович Очередной бредовый рейтинг. 31

5

бразилия

сша

париж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нэнси пелоси, дональд трамп, си цзиньпин, google, наса, мвф, бразилия, сша, париж, в мире