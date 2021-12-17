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Экс-адвокат Трампа подал на него в суд
Экс-адвокат Трампа подал на него в суд - РИА Новости, 17.12.2021
Экс-адвокат Трампа подал на него в суд
Экс-адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Майкл Коэн подал в суд на него и американское федеральное правительство, обвинив их в сговоре, связанном с... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T10:31
2021-12-17T10:31
в мире
сша
манхэттен
нью-йорк (город)
дональд трамп
майкл коэн
уильям барр
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Экс-адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Майкл Коэн подал в суд на него и американское федеральное правительство, обвинив их в сговоре, связанном с его возвращением в тюрьму якобы из-за работы над книгой, пишет газета New York Daily News.Коэн был осужден за финансовые и другие нарушения на три года тюрьмы. В мае его выпустили под домашний арест в связи с эпидемией коронавируса. Однако после этого Коэн стал появляться на улицах Нью-Йорка и в местных ресторанах. Его водворили обратно в тюрьму 9 июля. Впоследствии суд повторно распорядился отпустить Коэна из тюрьмы.Как сообщает издание, в иске, поданном в четверг в федеральный суд Манхэттена в Нью-Йорке, утверждается, что его возвращение в тюрьму было связано с его работой над книгой о Трампе. По данным издания, Коэн требует возмещения убытков от бывшего президента США и правительства. При этом сумма компенсации не указывается. Как отмечается, в иске в качестве ответчика также фигурирует бывший генеральный прокурор Уильям Барр.Коэн анонсировал подачу иска в Twitter. В сообщении он отметил, что собирается подать иск против правительства США, Трампа, Барра за его "неконституционное возвращение обратно в (тюрьму) Отисвилл на основании (его) отказа отступить от конституционного права на Первую поправку".Книга Коэна "Предатель: Реальная история Майкла Коэна", в которой, по сообщениям СМИ, он называет Трампа "мошенником, обманщиком, жуликом, задирой, расистом, хищником и аферистом", вышла в свет в сентябре 2020 года.Ранее Коэн резко критиковал Трампа и заявлял, что в прошлом помогал ему решать неблаговидные проблемы, в том числе платил за молчание женщинам, которые заявили, что у них были связи с Трампом. Коэна осудили за нарушения закона о финансировании предвыборных кампаний, а также за ложь конгрессу в попытке защитить Трампа и себя. Несмотря на это, перед отправкой в тюрьму Коэн еще раз выступил в конгрессе с обвинениями против Трампа. В ноябре 2021 года Коэн был освобожден после трех лет заключения и домашнего ареста.
https://ria.ru/20211215/neuvazhenie-1763770862.html
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в мире, сша, манхэттен, нью-йорк (город), дональд трамп, майкл коэн, уильям барр
10:31 17.12.2021
 
Экс-адвокат Трампа подал на него в суд

Экс-адвокат бывшего президента США Трампа Коэн подал на него в суд

© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© AP Photo / Gerald Herbert
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Экс-адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Майкл Коэн подал в суд на него и американское федеральное правительство, обвинив их в сговоре, связанном с его возвращением в тюрьму якобы из-за работы над книгой, пишет газета New York Daily News.
Коэн был осужден за финансовые и другие нарушения на три года тюрьмы. В мае его выпустили под домашний арест в связи с эпидемией коронавируса. Однако после этого Коэн стал появляться на улицах Нью-Йорка и в местных ресторанах. Его водворили обратно в тюрьму 9 июля. Впоследствии суд повторно распорядился отпустить Коэна из тюрьмы.
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Как сообщает издание, в иске, поданном в четверг в федеральный суд Манхэттена в Нью-Йорке, утверждается, что его возвращение в тюрьму было связано с его работой над книгой о Трампе. По данным издания, Коэн требует возмещения убытков от бывшего президента США и правительства. При этом сумма компенсации не указывается. Как отмечается, в иске в качестве ответчика также фигурирует бывший генеральный прокурор Уильям Барр.
Коэн анонсировал подачу иска в Twitter. В сообщении он отметил, что собирается подать иск против правительства США, Трампа, Барра за его "неконституционное возвращение обратно в (тюрьму) Отисвилл на основании (его) отказа отступить от конституционного права на Первую поправку".
Книга Коэна "Предатель: Реальная история Майкла Коэна", в которой, по сообщениям СМИ, он называет Трампа "мошенником, обманщиком, жуликом, задирой, расистом, хищником и аферистом", вышла в свет в сентябре 2020 года.
Ранее Коэн резко критиковал Трампа и заявлял, что в прошлом помогал ему решать неблаговидные проблемы, в том числе платил за молчание женщинам, которые заявили, что у них были связи с Трампом. Коэна осудили за нарушения закона о финансировании предвыборных кампаний, а также за ложь конгрессу в попытке защитить Трампа и себя. Несмотря на это, перед отправкой в тюрьму Коэн еще раз выступил в конгрессе с обвинениями против Трампа. В ноябре 2021 года Коэн был освобожден после трех лет заключения и домашнего ареста.
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В миреСШАМанхэттенНью-Йорк (город)Дональд ТрампМайкл КоэнУильям Барр
 
 
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